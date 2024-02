Η Κάρα Ντελεβίν θα πρωταγωνιστήσει ως Σάλι Μπόουλς στην επιτυχημένη παράσταση «Cabaret»

Η Κάρα Ντελεβίν θα κάνει το ντεμπούτο της στη σκηνή του West End στην πολυβραβευμένη αναβίωση του Cabaret. Το μοντέλο και ηθοποιός θα υποδυθεί τη Σάλι Μπόουλς κατά την είσοδό της στο καστ τον επόμενο μήνα, μαζί με τον Λουκ Τρένταγουεϊ που θα αναλάβει τον ρόλο του παρουσιαστή.

«Έχω εμπνευστεί τόσο πολύ από τους λαμπρούς ηθοποιούς που έχουν υποδυθεί τη Σάλι σε προηγούμενες παραγωγές σε όλο τον κόσμο και σε αυτή στο West End»

Τους ρόλους παίζουν σήμερα οι Self Esteem (ή αλλιώς Rebecca Lucy Taylor) και Jake Shears στην ιδιαίτερη παραγωγή της Rebecca Frecknall, η οποία παρουσιάστηκε το 2021 με πρωταγωνιστές τους Jessie Buckley και Eddie Redmayne.

Το «έκλυτο» Kit Kat Club του Βερολίνου

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εξηγήσω τον ενθουσιασμό που νιώθω που επιστρέφω στην πατρίδα μου για να κάνω το ντεμπούτο μου στη σκηνή σε έναν τόσο εμβληματικό ρόλο», δήλωσε η Ντελεβίν, η οποία γεννήθηκε στο Λονδίνο και κατοικεί στο Λος Άντζελες.

«Έχω εμπνευστεί τόσο πολύ από τους λαμπρούς ηθοποιούς που έχουν υποδυθεί τη Σάλι σε προηγούμενες παραγωγές σε όλο τον κόσμο και σε αυτή στο West End. Ανυπομονώ να γίνω μέρος αυτού του λαμπρού καστ και της παραγωγής». Οι πρόσφατοι ρόλοι της Ντελεβίν στην οθόνη περιλαμβάνουν το Only Murders in the Building ενώ παρουσίασε και το ντοκιμαντέρ Planet Sex with Cara Delevingne.

Η Ντελεβίν και ο Τρένταγουεϊ θα ξεκινήσουν τις παραστάσεις στο θέατρο Playhouse, το οποίο έχει αναδιαμορφωθεί από τον σχεδιαστή Τομ Σκατ ως το έκλυτο Kit Kat Club του Βερολίνου. Ο Τρένταγουεϊ, ο οποίος αποφοίτησε από το Lamda το 2006, είχε ρόλους στην Αγία Ιωάννα και το Άλογο του Πολέμου στο Εθνικό Θέατρο το 2007 και κέρδισε βραβείο Olivier το 2013 για το The Curious Incident of the Dog in the Night-Time.

Ο Τρένταγουεϊ δήλωσε σήμερα: «Ανυπομονώ να γίνω μέλος του Kit Kat Club και να συμμετάσχω σε αυτή την εξαιρετική παραγωγή. Είναι τεράστια συγκίνηση που μου ζητήθηκε να το αναλάβω και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cabaret at the Kit Kat Club (@kitkatclubldn)

Οι δύο τους συναντούν τον Michael Ahomka-Lindsay ως Clifford Bradshaw, την Beverley Klein ως Fraulein Schneider και τον Teddy Kempner ως Herr Schultz στην παραγωγή του κλασικού έργου των Kander και Ebb στο Λονδίνο, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025. Ο Redmayne θα επαναλάβει τον ρόλο στο Broadway από τον Απρίλιο, έχοντας στο πλευρό του την Gayle Rankin ως Σάλι.

*Με πληροφορίες από Guardian