Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Ακόμα νιώθω ότι δεν είναι αλήθεια: Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός της σειράς «The Wire» Μπόμπι Τζι Μπράουν
27 Φεβρουαρίου 2026, 11:51

Ακόμα νιώθω ότι δεν είναι αλήθεια: Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός της σειράς «The Wire» Μπόμπι Τζι Μπράουν

Τραγικό τέλος είχε ο γνωστός ηθοποιός της σειράς The Wire Μπόμπι Τζι Μπράουν, ο οποίος παγιδεύτηκε σε φωτιά που ξέσπασε στον αχυρώνα του. Ήταν 62 ετών.

Τραγικό τέλος είχε ο Μπόμπι Τζι Μπράουν, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου. Την είδηση επιβεβαίωσε η κόρη του Ρέινα μιλώντας στο περιοδικό People.

Ο ηθοποιός, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από την επιτυχημένη σειρά The Wire, πέθανε όταν παγιδεύτηκε σε φωτιά που ξέσπασε στον αχυρώνα του σπιτιού του. Σύμφωνα με την την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πολιτείας του Μέριλαντ, ο θάνατος του Μπόμπι Τζι Μπράουν οφείλεται σε εκτεταμένα εγκαύματα και εισπνοή καπνού.

Μάλιστα, στο νοσοκομείο με εγκαύματα νοσηλεύεται και η σύζυγός του, η οποία προσπάθησε να τον απεγκλωβίσει.

«Ακόμα νιώθω ότι δεν είναι αλήθεια»

«Με πήρε η μικρή μου αδερφή και μου είπε ότι ο μπαμπάς πέθανε. Βγήκα έξω στον δρόμο ξυπόλυτη, παρά το κρύο που έκανε, μόνο και μόνο για να σιγουρευτώ ότι είμαι ξύπνια και δεν ονειρεύομαι» είπε η Ρέινα στο People.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι είναι αλήθεια. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω» συμπλήρωσε.

Ο μάνατζέρ του Άλμπερτ Μπραμάντε, μιλώντας στο TMZ, είπε: «Είμαι πολύ αναστατωμένος και λυπημένος με την είδηση. Ήταν ένας καλός ηθοποιός και άνθρωπος. Ήταν αφοσιωμένος στην υποκριτική και ήταν πάντα ευχάριστο να συνεργάζεσαι μαζί του».

Από τα ρινγκ στο σανίδι

Ο Μπόμπι Τζι Μπράουν γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο τα πρώτα του βήματα δεν τα έκανε στο σανίδι, αλλά στο ρινγκ της πυγμαχιας, κερδίζωντας μάλιστα 5 πρωταθλήματα Golden Gloves.

Όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη αποφάσισε να φοιτήτησει στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών και αμέσως μετά την αποφοίτησή του μπήκε στον χώρο του θεάματος.

Εκεί έγινε γνωστός συμμετέχοντας σε πολλές επιτυχημένες σειρές, όπως στις Law & Order, The Wire, The Corner και We Own This City, ενώ σκηνοθέτησε τα ντοκιμαντέρ «Off the Chain» και «Tear the Roof Off: The Untold Story of Parliament Funkadelic».

Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο του Όσλο από ναυτιλιακή εταιρεία

Capital Tankers Corp.: Ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο του Όσλο από ναυτιλιακή εταιρεία

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή
27.02.26

Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή

Η πραγματική υπόθεση δολοφονίας πίσω από το «The Lady» - Μια νέα δραματική σειρά για την Τζέιν Άντριους, την πρώην δεξί χέρι της Σάρα Φέργκιουσον που κατέληξε στη φυλακή για δολοφονία, βγαίνει στον αέρα την ίδια στιγμή που η πρώην δούκισσα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μέσων ενημέρωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής
27.02.26

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής

Ένας άγνωστος άνδρας ονόματι Τόνι, βοήθησε κάποτε οικονομικά την Τζέσι Μπάκλεϊ για να συνεχίσει τις σπουδές της στην υποκριτική - Πώς συνέβη όμως αυτό;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»
26.02.26

Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Κρίσπιν Γκλόβερ, καθώς πρώην μοντέλο τον μηνύει για επίθεση, εξαναγκασμό και νομικές ενέργειες με δόλο, υποστηρίζοντας ότι της ζήτησε να γίνει «σεξουαλική σκλάβα» του

Σύνταξη
Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα
26.02.26

Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα

Η ηθοποιός και σταρ των reality Λίζα Ρίνα κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο You Better Believe I'm Gonna Talk About It και δεν διστάζει να κατονομάσει τον χειρότερο bully του Χόλιγουντ, με τον οποίο συνεργάστηκε.

Σύνταξη
Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα
26.02.26

Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα

Η τελευταία σύντροφος του Επστάιν, Καρίνα Σουλιάκ, παντρεύτηκε μια γυναίκα, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο σεξουαλικός εγκληματίας εκμεταλλευόταν το μεταναστευτικό σύστημα με φοιτητικές βίζες, μαθήματα αγγλικής γλώσσας και εικονικούς γάμους για να κρατήσει ξένες γυναίκες στις ΗΠΑ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
26.02.26

«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, απάντησε σε μια πρόσφατη εμφάνιση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε podcast, στην οποία ο σταρ του Χόλιγουντ χαρακτήρισε τον πρόεδρο «ηλίθιο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν
26.02.26

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την εφημερίδα The Telegraph να αποκαλύπτει ότι διατηρούσε κρυφές αποθήκες σε όλες τις ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ασλανίδης: Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»
27.02.26

Ασλανίδης: «Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, σχολίασε το βίντεο της Καρυστιανού ενώ αναφέρθηκε και στην απόφασή της να κατέβει στην πολιτική

Σύνταξη
Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα
27.02.26

Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα

Η αρχική επένδυση, που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να έχει σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση διεθνούς φοιτητικού πληθυσμού

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Προκλητική σιωπή στη Βουλή για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου
27.02.26

Προκλητική σιωπή στη Βουλή από Μητσοτάκη για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σχολίασε τίποτα για τις εξελίξεις σε σχέση με τις υποκλοπές παρά την αιχμηρή τοποθέτηση Ανδρουλάκη και αρκέστηκε να πει ότι δέχεται να γίνει συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

Σύνταξη
Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA
27.02.26

Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA

Μια κατηγορία βαριά σαν σκιά. Πόσο μακριά θα φτάσεις για να σώσεις κάποιον; Και αν τελικά τον σώσεις, είναι βέβαιο ότι το άξιζε; Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για τη νέα σειρά του MEGA, Σύγκρουση.

Σύνταξη
Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»
27.02.26

Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»

Ο προπονητής της Παρί, Φραντσέσκο Ταμπελίνι μίλησε για την κίνηση του Εργκίν Αταμάν και τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ειδικά μετά την ένσταση του Τούρκου.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Υπόθεση αυτοχειρίας οδήγησε σε εξιχνίαση απάτης ύψους άνω του ενός εκατ. ευρώ – Δύο συλλήψεις
27.02.26

Υπόθεση αυτοχειρίας οδήγησε σε εξιχνίαση απάτης ύψους άνω του ενός εκατ. ευρώ - Δύο συλλήψεις

Οι αστυνομικοί αξιοποιώντας στοιχεία και οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση στο Ηράκλειο, κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη μιας 50χρονης και ενός 57χρονου

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»
27.02.26

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι  επειδή νίκησαν στις εκλογές το κράτος τους ανήκει» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με φόντο την ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό
27.02.26

Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό

Τι κι αν ήταν το μεγαλύτερο sex symbol των δεκαετιών '50 και '60, γράφοντας τη δική της ιστορία στη μεγάλη οθόνη; Το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό αποδοκιμάστηκε από πολλούς θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
27.02.26

Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ρωσία και Ουκρανία έχουν συχνά κατηγορήσει η μία την άλλη ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του σταθμού με επιθέσεις που πραγματοποιούν στην περιοχή

Σύνταξη
Χαλκιδική: Θρίλερ με τη διαμελισμένη σορό – Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. ανοιχτές υποθέσεις εξαφανίσεων
27.02.26

Θρίλερ με τη διαμελισμένη σορό στη Χαλκιδική - Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. ανοιχτές υποθέσεις εξαφανίσεων

Σε αρκετά προχωρημένη σήψη η σορός - «Δεν έχει διευκρινιστεί αν ανήκει σε γυναίκα ή άνδρα, σε αυτό θα βοηθήσει η ιατροδικαστική εξέταση» σημειώνει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE
27.02.26

Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE

Αν και ο Τραμπ κατηγόρησε επανειλημμένα τον Μαμντάνι ως «κομμουνιστή» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο πρόεδρος φάνηκε γοητευμένος μετά την πρώτη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο

Σύνταξη
Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη – Ούτε λέξη ο πρωθυπουργός για τις υποκλοπές – «Θα λογοδοτήσετε»
27.02.26

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη – Ούτε λέξη ο πρωθυπουργός για τις υποκλοπές – «Θα λογοδοτήσετε»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε εκτενή αναφορά στη χθεσινή ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές. Ο πρωθυπουργός απέφυγε κάθε αναφορά παρότι είχε... προαναγγείλει απάντηση επί του θέματος

Σύνταξη
