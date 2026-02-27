Ακόμα νιώθω ότι δεν είναι αλήθεια: Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός της σειράς «The Wire» Μπόμπι Τζι Μπράουν

Τραγικό τέλος είχε ο Μπόμπι Τζι Μπράουν, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου. Την είδηση επιβεβαίωσε η κόρη του Ρέινα μιλώντας στο περιοδικό People.

Ο ηθοποιός, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από την επιτυχημένη σειρά The Wire, πέθανε όταν παγιδεύτηκε σε φωτιά που ξέσπασε στον αχυρώνα του σπιτιού του. Σύμφωνα με την την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πολιτείας του Μέριλαντ, ο θάνατος του Μπόμπι Τζι Μπράουν οφείλεται σε εκτεταμένα εγκαύματα και εισπνοή καπνού.

‘The Wire’ actor dead at 62 after tragic barn fire https://t.co/YE6HcVXRu7 pic.twitter.com/bTerUCVp4s — Page Six (@PageSix) February 26, 2026

Μάλιστα, στο νοσοκομείο με εγκαύματα νοσηλεύεται και η σύζυγός του, η οποία προσπάθησε να τον απεγκλωβίσει.

«Ακόμα νιώθω ότι δεν είναι αλήθεια»

«Με πήρε η μικρή μου αδερφή και μου είπε ότι ο μπαμπάς πέθανε. Βγήκα έξω στον δρόμο ξυπόλυτη, παρά το κρύο που έκανε, μόνο και μόνο για να σιγουρευτώ ότι είμαι ξύπνια και δεν ονειρεύομαι» είπε η Ρέινα στο People.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι είναι αλήθεια. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω» συμπλήρωσε.

Ο μάνατζέρ του Άλμπερτ Μπραμάντε, μιλώντας στο TMZ, είπε: «Είμαι πολύ αναστατωμένος και λυπημένος με την είδηση. Ήταν ένας καλός ηθοποιός και άνθρωπος. Ήταν αφοσιωμένος στην υποκριτική και ήταν πάντα ευχάριστο να συνεργάζεσαι μαζί του».

Από τα ρινγκ στο σανίδι

Ο Μπόμπι Τζι Μπράουν γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο τα πρώτα του βήματα δεν τα έκανε στο σανίδι, αλλά στο ρινγκ της πυγμαχιας, κερδίζωντας μάλιστα 5 πρωταθλήματα Golden Gloves.

Όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη αποφάσισε να φοιτήτησει στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών και αμέσως μετά την αποφοίτησή του μπήκε στον χώρο του θεάματος.

Εκεί έγινε γνωστός συμμετέχοντας σε πολλές επιτυχημένες σειρές, όπως στις Law & Order, The Wire, The Corner και We Own This City, ενώ σκηνοθέτησε τα ντοκιμαντέρ «Off the Chain» και «Tear the Roof Off: The Untold Story of Parliament Funkadelic».