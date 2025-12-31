magazin
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
The Wire: Πέθανε στα 71 του ο «διεφθαρμένος γερουσιαστής» Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος
The Wire: Πέθανε στα 71 του ο «διεφθαρμένος γερουσιαστής» Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος

Ο Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος, δευτεραγωνιστής στη σειρά The Wire, «καταπληκτικός ηθοποιός και ακόμη καλύτερος άνθρωπος», πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Ο αμερικανός ηθοποιός Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος, γνωστός ιδίως για την ενσάρκωση διεφθαρμένου γερουσιαστή στην τηλεοπτική σειρά The Wire, πέθανε σε ηλικία 71 ετών, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο καλλιτεχνικός πράκτοράς του μέσω Instagram (φωτογραφία, επάνω, από isiahwhitlockjr.com).

«Με τεράστια θλίψη μοιράζομαι την είδηση του θανάτου του αγαπημένου μου φίλου και πελάτη Αϊζάια Γουίτλοκ του νεότερου», εξήγησε ο Μπράιαν Λίμπμαν, αποτίνοντας φόρο τιμής στον «καταπληκτικό ηθοποιό και ακόμη καλύτερο άνθρωπο».

Τον σταματούσαν συχνά στον δρόμο θαυμαστές οι οποίοι του ζητούσαν να επαναλάβει την έκφραση «sheeeeee-it»

Ο πιο αξιομνημόνευτος ρόλος του ηθοποιού παραμένει αυτός του Κλέι Ντέιβις, διεφθαρμένου πολιτικού στη σειρά The Wire, που μεταδιδόταν από το HBO τα χρόνια του 2000 και κριτικοί θεωρούν πως συγκαταλέγεται στις καλύτερες αστυνομικές τηλεοπτικές σειρές που γυρίστηκαν ποτέ.

Οι ελιγμοί του στη Βαλτιμόρη συνέδεαν το βρόμικο χρήμα από τη διακίνηση ναρκωτικών με τα υψηλότερα κλιμάκια της εξουσίας.

Είχε μείνει στη μνήμη πολλών τηλεθεατών εξαιτίας του μαύρου χιούμορ του και του χαρακτηριστικού τρόπου που πρόφερε την έκφραση «sheeeeee-it», επιμηκύνοντας τη λέξη «shit» («σκατά» στα αγγλικά).

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Variety, τον σταματούσαν συχνά στον δρόμο θαυμαστές οι οποίοι του ζητούσαν να επαναλάβει το επιφώνημα.

Συνεργασία με τον Σπάικ Λι

Γεννημένος στην Ιντιάνα, ο Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος είχε συνεργαστεί επανειλημμένα με τον σκηνοθέτη Σπάικ Λι. Είχε ενσαρκώσει ρόλους σε αρκετές από τις ταινίες του αφροαμερικανού δημιουργού (BlacKkKlansman, Da 5 Bloods, She Hate Me, Chi-Raq).

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, που διήρκεσε πάνω από τρεις δεκαετίες, ο ηθοποιός είχε επίσης παίξει μικρό ρόλο γιατρού στην πολύ γνωστή ταινία GoodFellas του Μάρτιν Σκορσέζε (1990) καθώς και δεύτερο ρόλο στη ρομαντική κωμωδία φαντασίας Enchanted (2007, σε σκηνοθεσία Κέβιν Λίμα) της Disney.

Είχε επίσης δώσει πνοή με τη φωνή του σε ήρωες ταινιών κινουμένων σχεδίων της Pixar (Lightyear, Cars 3).

Εμφανίστηκε ακόμη στη βραβευμένη σειρά Veep, σάτιρα με πρωταγωνίστρια φανταστική αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, όπου είχε ενσαρκώσει τον ρόλο του υπουργού Αμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ

Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο
Ποιητικό γυμνό 27.12.25

Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο

Ο René Groebli φωτογράφισε τον Τσάρλι Τσάπλιν και τον Γουόλτ Ντίσνεϊ και ήταν πρωτοπόρος σε νέους τρόπους φωτογραφίας. Αλλά ήταν οι τρυφερές, ερωτικές φωτογραφίες που τράβηξε σε ένα ξενοδοχείο του Παρισιού τη δεκαετία του '50 που προκάλεσαν πραγματικά αναταραχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»
Σύμβολο 27.12.25

H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»

Η νικήτρια φωτογραφία της Χατζίρα από τη Γαλλίδα Elise Blanchard είναι ένα σύμβολο της ήσυχης αλλά ακλόνητης ανθεκτικότητας εκατομμυρίων Αφγανών κοριτσιών, στις οποίες έχει αρνηθεί η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου
Γκρι χρώμα 18.12.25

Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου

Το πορτρέτο του Πικάσο θα διατεθεί σε λοταρία για λογαριασμό του Alzheimer’s Research Foundation, ενός γαλλικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που χρηματοδοτεί έρευνες για την νόσο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Eνέσιμα, ρυτίδες, η εξουσία γυμνή: Γιατί τα σοκαριστικά πορτρέτα του επιτελείου Τραμπ στo Vanity Fair έφεραν σεισμό – «Όχι άλλες μάσκες»
Κίνηση ματ 18.12.25

Eνέσιμα, ρυτίδες, η εξουσία γυμνή: Γιατί τα σοκαριστικά πορτρέτα του επιτελείου Τραμπ στo Vanity Fair έφεραν σεισμό – «Όχι άλλες μάσκες»

Ο φωτορεπόρτερ Κρίστοφερ Άντερσον κατάφερε το αδιανόητο. Να απαθανατίσει στο Vanity Fair την εξουσία χωρίς ρετούς σε πρώτο, ακραίο, πλάνο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης
Συνέντευξη 17.12.25

Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης

H εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Depression Era: Ένας συλλογικός φακός στην εποχή της κρίσης» διοργανώνεται από το MedPhoto Festival και την KOLEKTIV8, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Ρομάντζο. «Η συλλογικότητα παίζει ρόλο» λέει Παύλος Φυσάκης, φωτογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Medphoto Festival μιλώντας για την Ελλάδα της περιόδου 2011–2019.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καλά Χριστούγεννα στις κυρίες, τους κυρίους και τους Αγιοβασίληδες του μόχθου
Αίνιγμα 11.12.25

Καλά Χριστούγεννα στις κυρίες, τους κυρίους και τους Αγιοβασίληδες του μόχθου

Ο Αμερικανός φωτογράφος Λι Φρίντλαντερ κατάφερε να απαθανατίσει τα Χριστούγεννα με ρεαλισμό και καλλιτεχνική αταξία, οπότε μην περιμένετε λήψεις τύπου «αυτό θα άρεσε στον κόσμο του Instagram».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;
Art 11.12.25

Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;

Η Ουκρανία επαναδιεκδικεί τον Καζιμίρ Μαλέβιτς ως μέρος της ταυτότητάς της, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προβάλλει τον δημιουργό του «Μαύρου Τετραγώνου», ως σύμβολο πολιτιστικής αντίστασης και ιστορικής αποκατάστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης
Η δύναμη της τέχνης 10.12.25

Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης

Η έκθεση-ορόσημο της σύγχρονης παλαιστινιακής τέχνης, All Eyes on Palestine ανοίγει τις πόρτες της την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας (Καρόρη 15 & Βορέου 4).

Σύνταξη
Ο άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη
Δύσκολη μάχη 09.12.25

Άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη

Το Κίεβο επέλεξε να δώσει την πιο δύσκολη μάχη στο πολιτισμικό «θέατρο επιχειρήσεων»: Να κερδίσει την «πατρότητα» ενός από τους πιο γνωστούς Ρώσους καλλιτέχνες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων
Ιστορία του deco 07.12.25

Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων

Με αφορμή τα 101 χρόνια λειτουργίας της, η SIRIGOS παρουσιάζει την επετειακή έκθεση A Century and a Year. Ένας φόρος τιμής στην ιστορία των Επιπλώσεων Συρίγος, η έκθεση που θα ανοίξει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στον χώρο ΑΜΑΛΙΑΣ 36, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύνταξη
Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια
Μύθος 07.12.25

Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια

Σκωπτικός, αστείος, εραστής του χρώματος και του ανελέητου καλοκαιριού, ο θρυλικός Βρετανός ντοκιμαντερίστας φωτογράφος Μάρτιν Παρ απαθανάτισε τη Βρετανία με χιούμορ που δαγκώνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες
6 εβδομάδες Χριστούγεννα 31.12.25

Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες

Ξεχάστε τη μόνιμη φτώχεια και τη σκοτεινή καθημερινότητα που αποδίδουμε στον Μεσαίωνα. Οι αγρότες –το 90% του πληθυσμού– είχαν άφθονο ελεύθερο χρόνο, έντονη κοινωνική ζωή και γιορτές που κρατούσαν εβδομάδες, με τα Χριστούγεννα να μετατρέπονται σε ολόκληρη εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κληρονομικό δίκαιο: Πώς ενεργοποιεί αδρανείς περιουσίες και φέρνει έσοδα στα κρατικά ταμεία
Οικονομία 31.12.25

Κληρονομικό δίκαιο: Πώς ενεργοποιεί αδρανείς περιουσίες και φέρνει έσοδα στα κρατικά ταμεία

Αλλάζει ριζικά το τοπίο στη διευθέτηση των κληρονομικών θεμάτων σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, ενθαρρύνει την κινητικότητα και την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέλος χρόνου για 280.000 «αιώνιους» φοιτητές
Ελλάδα 31.12.25

Τέλος χρόνου για 280.000 «αιώνιους» φοιτητές

Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία μέσα στην οποία οι διοικήσεις των ΑΕΙ θα ολοκληρώσουν τις διαδικασίες διαγραφής - Ποια είναι τα κριτήρια για μια δεύτερη ευκαιρία σε μια ανώτατη σχολή

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Από την αλληλεγγύη, στον ρατσισμό – Στην Πολωνία, οι πρόσφυγες από την Ουκρανία μπαίνουν πια στο στόχαστρο
Αλλαγή κλίματος 31.12.25

Από την αλληλεγγύη, στον ρατσισμό – Στην Πολωνία, οι πρόσφυγες από την Ουκρανία μπαίνουν πια στο στόχαστρο

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία στην πιο κρίσιμη φάση, οι πρόσφυγες από την εμπόλεμη χώρα γίνονται όλο και πιο ανεπιθύμητοι στην όμορη Πολωνία, εν μέσω κόπωσης, παραπληροφόρησης και ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ποδαρικό το 2026 με νέο φόρο άνθρακα: Πώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός CBAM επηρεάζει τις τσέπες μας
Κλιματική πολιτική 31.12.25

Ποδαρικό το 2026 με νέο φόρο άνθρακα: Πώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός CBAM επηρεάζει τις τσέπες μας

Ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα, γνωστός ως CBAM, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από την Πρωτοχρονιά του 2026. Πώς επηρεάζει τη βιομηχανία, το εμπόριο αλλά και τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: Εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις μετά την υποτίμηση του νομίσματος σε ιστορικά χαμηλά
Τέταρτη μέρα 31.12.25

Εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν την Κυριακή στην Τεχεράνη, με αφορμή τη μεγάλη υποτίμηση του νομίσματος, εξαπλώνονται, και με απεργίες, στο Ιράν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα.

Σύνταξη
«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει
Fizz 31.12.25

«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει

Ο 5ος κύκλος του Emily in Paris μπορεί να μετράει δύο εβδομάδες «ζωής», ωστόσο δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στην κορυφή του Netflix. Και η Λίλι Κόλινς θέλησε να ευχαριστήσει τους θεατές με ένα μήνυμα στο Instagram.

Σύνταξη
Ουκρανία: 4 τραυματίες, ανάμεσά τους 3 παιδιά, σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό
Ουκρανία 31.12.25

Αιματηρή ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Πλήγματα στην Οδησσό εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, από τα οποία τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, τρία παιδιά ανάμεσά τους, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε «πολυκατοικίες» και σε «υποδομές».

Σύνταξη
Αργεντινή: Η υπηρεσία αναπηρίας «πληρώνει» τις κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος της αδελφής του Μιλέι
Αργεντινή 31.12.25

Κατηγορούν για διαφθορά την αδελφή του Μιλέι, την «πληρώνει» η υπηρεσία αναπηρίας

Η υπηρεσία αναπηρίας στην Αργεντινή διαλύεται προκειμένου να υπαχθεί στο υπουργείο Υγείας, εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά σε βάρος της αδελφής του προέδρου Μιλέι.

Σύνταξη
Φως στο Τούνελ: Οι θεωρίες του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου για τη φονική πυρκαγιά
Ελλάδα 31.12.25

Φως στο Τούνελ: Οι θεωρίες του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου για τη φονική πυρκαγιά

Στα τελευταία μηνύματά του στην εκπομπή πριν τις ραγδαίες εξελίξεις, ο κατηγορούμενος ξεδιπλώνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν εκείνο το μοιραίο βράδυ, στο σπίτι της μητέρας του Ελένης Παπαδοπούλου

Σύνταξη
Φως στο Τούνελ: «Πουλούσε το σπίτι χωρίς να του ανήκει» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 31.12.25

«Πουλούσε το σπίτι χωρίς να του ανήκει» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου

Για έναν ιδιόρρυθμο γιο, για εντάσεις, φασαρίες αλλά και χυδαίες ύβρεις που ακούγονταν συχνά, μιλούν γείτονες και συγγενείς στην εκπομπή Φως στο Τούνελ

Σύνταξη
Ρωσία: Επιδρομή ουκρανικών drones σε λιμάνι και αγωγό αερίου στη Μαύρη Θάλασσα
Μαύρη Θάλασσα 31.12.25

Επιδρομή ουκρανικών drones σε ρωσικό λιμάνι και αγωγό αερίου

Λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα έγινε στόχος ουκρανικών drones, ενώ επλήγη και αγωγός αερίου, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας Κρασναντάρ, οι οποίες έκαναν λόγο για πρόκληση ζημιών.

Σύνταξη
Περού: Τουλάχιστον 15 τραυματίες και πληροφορίες για νεκρό σε σύγκρουση τρένων καθ’ οδόν προς το Μάτσου Πίτσου
Τραυματισμοί τουριστών 31.12.25

Φόβοι και για νεκρό σε σύγκρουση τρένων στον δρόμο προς το Μάτσου Πίτσου

Σύγκρουση τρένων στη σιδηροδρομική γραμμή προς το Μάτσου Πίτσου είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 τουριστών, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για έναν νεκρό.

Σύνταξη
«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί
Ελλάδα 31.12.25

«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

«Απίθανο» χαρακτήριζε το ενδεχόμενο δολοφονίας της μητέρας της Ελένης Παπαδοπούλου, ο μητροκτόνος μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη λίγες μέρες πριν συλληφθεί.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Άστον Βίλα 4-1: «Δήλωση» τίτλου οι «κανονιέρηδες»! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«Δήλωση» τίτλου η Άρσεναλ (4-1)! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)

Πρωταθλήτρια χειμώνα με εμφατικό τρόπο η Άρσεναλ, συνέτριψε με 4-1 την Άστον Βίλα στο υποτιθέμενο ντέρμπι κορυφής. Οδυνηρό 1-1 η Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην ουραγό, Γουλβς και μάλιστα εντός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές
Πολιτική 31.12.25

Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές

Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος» του Χαμόγελου του Παιδιού επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)
Euroleague 31.12.25

Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Η Βαλένθια επικράτησε της Παρτίζαν με 86-73, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που το τελευταίο διάστημα συνδέεται με τον Ολυμπιακό – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη επί της Μπαρτσελόνα (74-90).

Σύνταξη
Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου
Κόσμος 30.12.25

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones. Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ εξέφρασε αμφιβολίες για τον ισχυρισμό

Σύνταξη
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
