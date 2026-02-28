Ντέιβιντ Γκέτα: Ο διάσημος DJ έγινε πατέρας για 4η φορά

Ο διάσημος DJ και μουσικός παραγωγός Ντέιβιντ Γκέτα (David Guetta) και η επί χρόνια σύντροφός του Τζέσικα Λέντον (Jessica Ledon), πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς υποδέχτηκαν το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση μέσω κοινής ανάρτησης στο Instagram και τη συνόδευσε με τρυφερά στιγμιότυπα από την εγκυμοσύνη, το baby shower και τις πρώτες ημέρες της νεογέννητης Σκάιλερ.

Ντέιβιντ Γκέτα: Τα τρυφερά λόγια για τη νεογέννητη κόρη του

«Καλωσόρισες στον κόσμο, Σκάιλερ. Το πιο όμορφο μυστικό που κρατήσαμε ποτέ» έγραψε ο Γάλλος μουσικός παραγωγός στη λεζάντα της ανάρτησης.

Οι ευχές των διάσημων φίλων του

Στην ενότητα των σχολίων, αρκετοί διάσημοι φίλοι του ζευγαριού έσπευσαν να δώσουν τις ευχές τους. Ανάμεσά τους, ο DJ και παραγωγός Nicky Romero, η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) και ο DJ Morten, ο οποίος σχολίασε: «Η πιο όμορφη οικογένεια».

Οι δύο γάμοι και τα 4 παιδιά

Η Σκάιλερ είναι το δεύτερο παιδί του ζευγαριού μετά τον 23 μηνών Σάιαν, σύμφωνα με το People. Ο Γάλλος μουσικός παραγωγός έχει επίσης την ‘Αντζι και τον Τιμ από τον προηγούμενο γάμο του με την Κάθι Λομπέ (Cathy Lobé).

Ο Γκετά έχει πουλήσει παραπάνω από τρία εκατομμύρια δίσκους και 15 εκατομμύρια singles παγκοσμίως.

Αυτό τον καιρό αποτελεί έναν από τους πλέον περιζήτητους μουσικούς παραγωγούς.