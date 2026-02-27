magazin
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους
Fizz 27 Φεβρουαρίου 2026, 22:30

Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους

Η αγαπημένη ηθοποιός και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Chelsea Old Town Hall του Λονδίνου στις 4 Δεκεμβρίου του 2025. Ήταν ο τέταρτος γάμος για την Κιμ Κατράλ και τώρα μόλις εμφανίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Ο νυχτερινός θόρυβος «ανεβάζει» τη χοληστερόλη

Ο νυχτερινός θόρυβος «ανεβάζει» τη χοληστερόλη

Spotlight

Η Κιμ Κατράλ και ο Ράσελ Τόμας εμφανίστηκαν με κοφτερό στυλ και αστραφτερά χαμόγελα στην πρώτη τους δημόσια εκδήλωση ως σύζυγοι πλέον. Το περιοδικό People επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε διακριτικά σε μια κλειστή τελετή στις 4 Δεκεμβρίου 2025, στο Chelsea Old Town Hall στο Λονδίνο.

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ως νεόνυμφο αφού παρευρέθηκε στην επίδειξη μόδας του Conner Ives στο ξενοδοχείο Claridge’s κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.

Η 69χρονη σταρ της σειράς Sex and the City και ο σύζυγός της κάθισαν στην πρώτη σειρά του σόου, ενώ πόζαραν για φωτογραφίες χαμογελαστοί και κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου.

Σεταρισμένοι

Για την περίσταση, η Κατράλ επέλεξε ένα μαύρο παλτό με floral print και κρεμ χνουδωτή λεπτομέρεια στο γιακά και τις μανσέτες. Κάτω από το παλτό της, φορούσε ένα ολόμαυρο σύνολο με μια χρυσή ζώνη. Ο Τόμας σέταρε το δικό του στάιλινγκ με το ντύσιμο της συζύγου του με μαύρα ρούχα, επιλέγοντας ένα μονόχρωμο μάλλινο παλτό, ένα ζιβάγκο και παντελόνι.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της με τη βρετανική Vogue στο σόου, η Κατράλ παραδέχτηκε ότι σε αυτό το στάδιο της ζωής και της καριέρας της, απολαμβάνει το να είναι περισσότερο ο εαυτός της.

«Απολαμβάνω να παίζω τον εαυτό μου», είπε η ηθοποιός στο περιοδικό με ένα δυνατό γέλιο, όταν ρωτήθηκε για το ρόλο που θα ήθελε να αναλάβει στη συνέχεια. «Όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο οι χαρακτήρες έχουν τα χαρακτηριστικά μου. Και δεν νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο ότι είμαι τεμπέλα. Νομίζω ότι οφείλεται στο ότι είμαι πολύ ανθρώπινη».

Στον πριβέ γάμο της Κατράλ και του Τόμας τον Δεκέμβριο παρευρέθηκαν μόνο 12 καλεσμένοι, ώστε η τελετή να επικεντρωθεί στην οικογένεια, τους φίλους και τη σχέση τους

YouTube thumbnail

Ένας κομψός γάμος

Στον πριβέ γάμο της Κατράλ και του Τόμας τον Δεκέμβριο παρευρέθηκαν μόνο 12 καλεσμένοι, ώστε η τελετή να επικεντρωθεί στην οικογένεια, τους φίλους και τη σχέση τους.

Η λαμπερή ηθοποιός φόρεσε ένα εκλεπτυσμένο κοστούμι Dior για την περίσταση, το οποίο επέλεξε η μακροχρόνια συνεργάτιδά της, η στιλίστρια Πατρίσια Φιλντ, η οποία ήταν και η υπεύθυνη πίσω από την εικόνα των τεσσάρων πρωταγωνιστριών του Sex & The City.

Η Κατράλ συμπλήρωσε το νυφικό της λουκ με γάντια Cornelia James, ένα καπέλο σχεδιασμένο ειδικά για την περίσταση από τον Philip Treacy και ιβουάρ γόβες Jimmy Choo. Ο Τόμας, από την άλλη, επέλεξε ένα κοστούμι Richard James φτιαγμένο ειδικά για την περίσταση.

Ο Τόμας εργαζόταν ως ηχολήπτης στο BBC, εξήγησε η ηθοποιός. «Συμπαθήσαμε ο ένας τον άλλον, κρατήσαμε επαφή και μετά ήρθε στο Βανκούβερ. Ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους του»

«Ήταν πολύ, πολύ μοντέρνο»

Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 2016 στο BBC, έχει κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και η Κατράλ μίλησε ανοιχτά στο People το 2020, λέγοντας ότι η σχέση τους είναι «τόσο εύκολη».

«Νιώθω πολύ άνετα μαζί του», είπε. «Είναι εκρηκτικός και έχει ένα πονηρό χιούμορ. Και είναι και όμορφος!».

Ο Τόμας εργαζόταν ως ηχολήπτης στο BBC, εξήγησε η ηθοποιός. «Συμπαθήσαμε ο ένας τον άλλον, κρατήσαμε επαφή και μετά ήρθε στο Βανκούβερ. Ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους του, γιατί δεν γνωριζόμασταν καλά, εκτός από μερικά γεύματα στην πόλη. Αλλά ήρθε και τα πήγαμε πολύ καλά και από τότε είμαστε μαζί!».

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Glamour τον Απρίλιο του 2018, η Κατράλ επανέλαβε ότι όταν οι δύο συναντήθηκαν «συμπαθήθηκαν μεμιάς», προσθέτοντας ότι μετά ακολούθησαν ο ένας τον άλλον στο X. «Μου έστειλε μήνυμα αμέσως» είπε. «Ήταν πολύ, πολύ μοντέρνο και ήταν πολύ εύκολο».

YouTube thumbnail

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: EPA/DANIEL DEME

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο νυχτερινός θόρυβος «ανεβάζει» τη χοληστερόλη

Ο νυχτερινός θόρυβος «ανεβάζει» τη χοληστερόλη

Commodities
Πετρέλαιο: Πάνω από 2% η αύξηση στην τιμή του

Πετρέλαιο: Πάνω από 2% η αύξηση στην τιμή του

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν
«Οι δικοί μου όροι» 27.02.26

Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν

«Ακόμα κι αν φύγω από τα Όσκαρ με άδεια χέρια, θα έχω κερδίσει», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία διεκδικεί το πολυπόθητο βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;
Ουρανοκατέβατος 27.02.26

Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε μια αμήχανη εμφάνιση με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, στην πρώτη σειρά της επίδειξης μόδας της Prada κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Όλοι αυτό μου λένε» – Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική
Nip/Tuck 27.02.26

«Όλοι αυτό μου λένε» - Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική

Ο 51χρονος ηθοποιός είπε ότι άνθρωποι τον έχουν πλησιάσει και έχουν σχολιάσει την εμφάνισή του μετά από φήμες ότι έχει υποβληθεί σε αισθητική χειρουργική. Τι παίζει, τελικά, με το πρόσωπο του Μπράντλεϊ Κούπερ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή
«Τοξικό παραμύθι» 27.02.26

Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή

Η πραγματική υπόθεση δολοφονίας πίσω από το «The Lady» - Μια νέα δραματική σειρά για την Τζέιν Άντριους, την πρώην δεξί χέρι της Σάρα Φέργκιουσον που κατέληξε στη φυλακή για δολοφονία, βγαίνει στον αέρα την ίδια στιγμή που η πρώην δούκισσα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μέσων ενημέρωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής
Γενναιόδωρος 27.02.26

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής

Ένας άγνωστος άνδρας ονόματι Τόνι, βοήθησε κάποτε οικονομικά την Τζέσι Μπάκλεϊ για να συνεχίσει τις σπουδές της στην υποκριτική - Πώς συνέβη όμως αυτό;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»
Eπίθεση, απάτη κ.ά. 26.02.26

Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Κρίσπιν Γκλόβερ, καθώς πρώην μοντέλο τον μηνύει για επίθεση, εξαναγκασμό και νομικές ενέργειες με δόλο, υποστηρίζοντας ότι της ζήτησε να γίνει «σεξουαλική σκλάβα» του

Σύνταξη
Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα
Σαπουνόπερα 26.02.26

Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα

Η ηθοποιός και σταρ των reality Λίζα Ρίνα κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο You Better Believe I'm Gonna Talk About It και δεν διστάζει να κατονομάσει τον χειρότερο bully του Χόλιγουντ, με τον οποίο συνεργάστηκε.

Σύνταξη
Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα
«Στοργικός πατερούλης» 26.02.26

Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα

Η τελευταία σύντροφος του Επστάιν, Καρίνα Σουλιάκ, παντρεύτηκε μια γυναίκα, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο σεξουαλικός εγκληματίας εκμεταλλευόταν το μεταναστευτικό σύστημα με φοιτητικές βίζες, μαθήματα αγγλικής γλώσσας και εικονικούς γάμους για να κρατήσει ξένες γυναίκες στις ΗΠΑ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Έχουν beef 26.02.26

«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, απάντησε σε μια πρόσφατη εμφάνιση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε podcast, στην οποία ο σταρ του Χόλιγουντ χαρακτήρισε τον πρόεδρο «ηλίθιο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα
«Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» 27.02.26

«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα

Τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, η ελληνική κοινωνία ξεχύνεται εκ νέου στους δρόμους και απαιτεί πραγματική απονομή δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό των 57 συνανθρώπων μας.

Σύνταξη
Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα
Εμφύλιος πόλεμος 27.02.26

Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα

Η οργάνωση Human Rights Watch κατήγγειλε τον Δεκέμβριο ότι αντάρτες προχωρούσαν σε εκτελέσεις ανθρώπων με συνοπτικές διαδικασίες στην Ουβίρα. Ωστόσο υπάρχουν καταγγελίες για βιαιότητες και από τον στρατό.

Σύνταξη
Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»
AI 27.02.26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»

Η μελέτη διαπίστωσε ότι κάθε μοντέλο με τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε παιχνίδι πολέμου κλιμάκωσε τη σύγκρουση απειλώντας με τη χρήση πυρηνικών όπλων τουλάχιστον μια φορά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 27.02.26

LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα

LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Άστον Βίλα για την η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ιράν: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Και προς Ισραήλ 27.02.26

Ιράν: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Εν μέσω φόβων για αμερικανική στρατιωτική επίθεση, οι τουρκικές αερογραμμές και δύο ιρανικές ακύρωσαν πτήσεις τους για την Τεχεράνη. Και άλλες εταιρείες έχουν αναστείλει πτήσεις τους προς τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Η υποκρισία Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη και η αφωνία για τις υποκλοπές – «Δεν τελείωσε εδώ», λέει η αντιπολίτευση
Κοροϊδία 27.02.26

Η υποκρισία Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη και η αφωνία για τις υποκλοπές – «Δεν τελείωσε εδώ», λέει η αντιπολίτευση

Προκλητική χαρακτηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης την επιμονή του Μαξίμου στην επίκληση της «εμπιστοσύνης που έχει η κυβέρνηση στην Δικαιοσύνη». Όσο για την «γαλάζια» πεποίθηση ότι τις υποκλοπές τις διέπραξαν ιδιώτες, αυτή ξεπερνάει τα όρια

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 8-15: Ολοταχώς για μια ακόμα κούπα οι Ερυθρόλευκοι (vid)
Άλλα Αθλήματα 27.02.26

Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 8-15: Ολοταχώς για μια ακόμα κούπα οι Ερυθρόλευκοι (vid)

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Απόλλωνα Σμύρνης με 15-8 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας – Αντίπαλος των Ερυθρόλευκων στη «μάχη» για τη διεκδίκηση της κούπας ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Γκουτέρες: Ζητά «άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν – Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει
Διεθνείς εκκλήσεις 27.02.26

«Άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν ζητά ο Γκουτέρες - Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού - Ιράν και Ιράκ καλούν σε αυτοσυγκράτηση Πακιστάν και Αφγανιστάν 

Σύνταξη
Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»
«Σκορπά παραπληροφόρηση» 27.02.26

Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»

Το παγκοσμίως αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, δημοσίευσε editorial με τίτλο «Ένας χρόνος αποτυχίες» στο οποίο προειδοποιεί για τα πεπραγμένα του Ρόμπερτ Κένεντι στον τομέα της υγείας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή
Predatorgate 27.02.26

Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή

Η Διεθνής Αμνηστία και το Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) επισημαίνουν ότι πρώτη φορά υπήρξαν συνέπειες για χρήση παράνομου λογισμικού. Και ελπίζουν ότι ήρθε το τέλος της εποχής της ατιμωρησίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ μιλάει για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας – «Έχει μπελάδες η κυβέρνησή της», λέει
Παραδοχή στρατηγικής 27.02.26

Ο Τραμπ μιλάει για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας – «Έχει μπελάδες η κυβέρνησή της», λέει

Ο Τραμπ είπε ότι την Κούβα «δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν τίποτα αυτήν τη στιγμή». «Χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ο Ρούμπιο το χειρίζεται σε υψηλό επίπεδο», πρόσθεσε.

Σύνταξη
«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» – Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών
Άγριο 27.02.26

«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» - Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών

Ο βετεράνος δημοσιογράφος και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ All the Empty Rooms που προτάθηκε για Όσκαρ και που εισέρχεται στα υπνοδωμάτια των παιδιών που σκοτώθηκαν σε σχολικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, εξηγεί γιατί αυτή ήταν η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετώπισε μέχρι σήμερα – και το δύσκολο έργο να ενθαρρύνει τον κόσμο να το δει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράκ: Ο υποψήφιος πρωθυπουργός Νούρι αλ Μαλίκι συναντά Αμερικανό διπλωμάτη μετά το τελεσίγραφο των ΗΠΑ
Ραντεβού με Μπάρακ 27.02.26

Ο υποψήφιος πρωθυπουργός του Ιράκ Νούρι αλ Μαλίκι συναντά Αμερικανό διπλωμάτη μετά το τελεσίγραφο των ΗΠΑ

Τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε στείλει τελεσίγραφο όσον αφορά την υποψηφιότητα του αλ Μαλίκι στις εκλογές του Ιράκ

Σύνταξη
Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους
Βίντεο 27.02.26

Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους

Μια καλλιτεχνική παρέμβαση στο Prospect Park φέρνει στο προσκήνιο τον βαρύ απολογισμό του πολέμου στη Γάζα, ενώ η Committee to Protect Journalists καταγράφει τουλάχιστον 252 νεκρούς δημοσιογράφους από τον Οκτώβριο 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο