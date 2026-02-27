Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους

Η Κιμ Κατράλ και ο Ράσελ Τόμας εμφανίστηκαν με κοφτερό στυλ και αστραφτερά χαμόγελα στην πρώτη τους δημόσια εκδήλωση ως σύζυγοι πλέον. Το περιοδικό People επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε διακριτικά σε μια κλειστή τελετή στις 4 Δεκεμβρίου 2025, στο Chelsea Old Town Hall στο Λονδίνο.

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ως νεόνυμφο αφού παρευρέθηκε στην επίδειξη μόδας του Conner Ives στο ξενοδοχείο Claridge’s κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.

Η 69χρονη σταρ της σειράς Sex and the City και ο σύζυγός της κάθισαν στην πρώτη σειρά του σόου, ενώ πόζαραν για φωτογραφίες χαμογελαστοί και κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου.

Σεταρισμένοι

Για την περίσταση, η Κατράλ επέλεξε ένα μαύρο παλτό με floral print και κρεμ χνουδωτή λεπτομέρεια στο γιακά και τις μανσέτες. Κάτω από το παλτό της, φορούσε ένα ολόμαυρο σύνολο με μια χρυσή ζώνη. Ο Τόμας σέταρε το δικό του στάιλινγκ με το ντύσιμο της συζύγου του με μαύρα ρούχα, επιλέγοντας ένα μονόχρωμο μάλλινο παλτό, ένα ζιβάγκο και παντελόνι.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της με τη βρετανική Vogue στο σόου, η Κατράλ παραδέχτηκε ότι σε αυτό το στάδιο της ζωής και της καριέρας της, απολαμβάνει το να είναι περισσότερο ο εαυτός της.

«Απολαμβάνω να παίζω τον εαυτό μου», είπε η ηθοποιός στο περιοδικό με ένα δυνατό γέλιο, όταν ρωτήθηκε για το ρόλο που θα ήθελε να αναλάβει στη συνέχεια. «Όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο οι χαρακτήρες έχουν τα χαρακτηριστικά μου. Και δεν νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο ότι είμαι τεμπέλα. Νομίζω ότι οφείλεται στο ότι είμαι πολύ ανθρώπινη».

Ένας κομψός γάμος

Στον πριβέ γάμο της Κατράλ και του Τόμας τον Δεκέμβριο παρευρέθηκαν μόνο 12 καλεσμένοι, ώστε η τελετή να επικεντρωθεί στην οικογένεια, τους φίλους και τη σχέση τους.

Η λαμπερή ηθοποιός φόρεσε ένα εκλεπτυσμένο κοστούμι Dior για την περίσταση, το οποίο επέλεξε η μακροχρόνια συνεργάτιδά της, η στιλίστρια Πατρίσια Φιλντ, η οποία ήταν και η υπεύθυνη πίσω από την εικόνα των τεσσάρων πρωταγωνιστριών του Sex & The City.

Η Κατράλ συμπλήρωσε το νυφικό της λουκ με γάντια Cornelia James, ένα καπέλο σχεδιασμένο ειδικά για την περίσταση από τον Philip Treacy και ιβουάρ γόβες Jimmy Choo. Ο Τόμας, από την άλλη, επέλεξε ένα κοστούμι Richard James φτιαγμένο ειδικά για την περίσταση.

Ο Τόμας εργαζόταν ως ηχολήπτης στο BBC, εξήγησε η ηθοποιός. «Συμπαθήσαμε ο ένας τον άλλον, κρατήσαμε επαφή και μετά ήρθε στο Βανκούβερ. Ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους του»

«Ήταν πολύ, πολύ μοντέρνο»

Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 2016 στο BBC, έχει κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και η Κατράλ μίλησε ανοιχτά στο People το 2020, λέγοντας ότι η σχέση τους είναι «τόσο εύκολη».

«Νιώθω πολύ άνετα μαζί του», είπε. «Είναι εκρηκτικός και έχει ένα πονηρό χιούμορ. Και είναι και όμορφος!».

Ο Τόμας εργαζόταν ως ηχολήπτης στο BBC, εξήγησε η ηθοποιός. «Συμπαθήσαμε ο ένας τον άλλον, κρατήσαμε επαφή και μετά ήρθε στο Βανκούβερ. Ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους του, γιατί δεν γνωριζόμασταν καλά, εκτός από μερικά γεύματα στην πόλη. Αλλά ήρθε και τα πήγαμε πολύ καλά και από τότε είμαστε μαζί!».

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Glamour τον Απρίλιο του 2018, η Κατράλ επανέλαβε ότι όταν οι δύο συναντήθηκαν «συμπαθήθηκαν μεμιάς», προσθέτοντας ότι μετά ακολούθησαν ο ένας τον άλλον στο X. «Μου έστειλε μήνυμα αμέσως» είπε. «Ήταν πολύ, πολύ μοντέρνο και ήταν πολύ εύκολο».

από people.com |EPA/DANIEL DEME