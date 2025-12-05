Κιμ Κατράλ: Η 69χρονη Σαμάνθα του «Sex And The City» ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας για 4η φορά

Η Κιμ Καρτάλ, η οποία διανύει το 69ο χρόνο της ζωής της παντρεύτηκε τον ηχολήπτη Russell Thomas, 54 ετών, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το «People».

Η γνωρισμία πριν 9 χρόνια

Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά στο BBC, στο Λονδίνο, όταν η διάσημη ηθοποιός εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του «Woman’s Hour», το 2016, για να ηχογραφήσει ένα δοκίμιο για την αϋπνία. Εκείνος δεν δίστασε να της στείλει μήνυμα στο Twitter και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε και το δυνατό ειδύλλιο.

Γάμος με 12 προσκεκλημένους

Η γαμήλια τελετή ήταν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στο Chelsea Old Town Hall, μόνο με ελάχιστους φίλους και αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού.

Τι επέλεξε να φορέσει η νύφη

Η Κιμ Καρτάλ, η οποία πάντα επιμελείται ιδιαίτερα την εμφάνιση της, επέλεξε να φορέσει ένα κομψό Dior look, επιμελημένο από την αγαπημένη της Patricia Field. Οι δύο γυναίκες έχουν ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους, αφού συνεργάζονται στην αγαπημένη σειρά.

Κιμ Κάρταλ: Ερωτευμένη και δεν το κρύβει

Η Κιμ Κάρταλ, όταν έδωσε συνέντευξή στην εφημερίδα «The Times of London» τον Ιούνιο του 2023 δήλωσε ότι ήταν «πολύ ευγνώμων» για την «υπέροχη» σχέση της με τον Thomas.

Μάλιστα, η ίδια είχε αποκαλύψει ότι ο Thomas κράτησε επαφή μαζί της μετά την εμφάνισή της στην εκπομπή του BBC Radio 4 και την ακολούθησε στο Twitter (τώρα X). «Μου έστειλε μήνυμα», είπε στο περιοδικό «Glamour.

«Ήταν πολύ, πολύ μοντέρνο και ήταν πολύ εύκολο. Ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους του, γιατί δεν γνωριζόμασταν καλά, εκτός από μερικά γεύματα που είχαμε κάνει μαζί. Αλλά έγινε και τα πήγαμε πολύ καλά», είπε στο «People» το 2020. «Και από τότε είμαστε μαζί!».

Οι 3 προηγούμενοι γάμοι

Η Κιμ Κατράλ έχει παντρευτεί τρεις φορές: τον συγγραφέα Λάρι Ντέιβις, τον Γερμανό αρχιτέκτονα Αντρέας Λίζον και τον επιχειρηματία Μαρκ Λέβινσον.