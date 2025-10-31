magazin
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
«Δεν ήμουν ποτέ η Σαμάνθα Τζόουνς»: Η Κιμ Κατράλ αποκηρύσσει για πάντα το Sex and the City
Go Fun 31 Οκτωβρίου 2025 | 20:28

«Δεν ήμουν ποτέ η Σαμάνθα Τζόουνς»: Η Κιμ Κατράλ αποκηρύσσει για πάντα το Sex and the City

Η Κιμ Κατράλ, η ηθοποιός που συνδέθηκε άρρηκτα με τον ρόλο της αθυρόστομης και ακαταμάχητης Σαμάνθα Τζόουνς στη σειρά Sex And The City, θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μια και καλή

Σύνταξη
Η Κιμ Κατράλ δεν θέλει να τη συνδέουν με τη Σαμάνθα Τζόουνς, τον εμβληματικό ρόλο που την καθιέρωσε στο μεγάλο κοινό ως μια από τις γυναίκες που όρισαν τα τηλεοπτικά χρονικά με όχημα το Sex And The City.

Η Κατράλ, 69, μίλησε στο People για το παρελθόν της, τη νέα ζωή της μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ και την διαφωτιστική αποστασιοποίηση από ρόλους και χαρακτήρες που την παγίδεψαν.

Μιλώντας στο περιοδικό PEOPLE με αφορμή τη συνεργασία της με το Natural Cycles και το προσωπικό της ταξίδι στην εμμηνόπαυση, η Κιμ Κατράλ αναπολεί τα χρόνια του Sex Αnd Τhe City – της σειράς που «έτρεξε» από το 1998 έως το 2004 και ενέπνευσε το reboot And Just Like That, στο οποίο η ίδια αρνήθηκε να συμμετάσχει.

«Θυμάμαι ιδίως, όσο κάναμε τη σειρά, ότι ο κόσμος ήθελε να μιλάει στον χαρακτήρα αντί για μένα, επειδή η Σαμάνθα ήταν συναρπαστική, υπέροχη, έξυπνη, σέξι και αναιδής, όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που όμως δεν ήμουν ποτέ εγώ», λέει η Κατράλ που έχει προχωρήσει πολύ στον τρόπο που προσεγγίζει την καριέρα στη ζωή της.

YouTube thumbnail

«Πιστεύω ότι με καθορίζει πολύ λιγότερο πια», εξηγεί. «Η Κιμ έχει αναλάβει τα ηνία, και όχι οι χαρακτήρες που έχει υποδυθεί, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχω αφοσιωθεί στην εξερεύνηση του εαυτού μου, όχι σε σχέση με τη δουλειά μου, αλλά με τις δικές μου επιλογές» λέει.

Η ζωή της Κιμ Κατράλ σήμερα είναι εντελώς διαφορετική από τις ημέρες της ως A-lister στη Νέα Υόρκη. Όπως αποκαλύπτει, «κάθε μέρα είναι λίγο διαφορετική». Το ησυχαστήριό της βρίσκεται στο νησί Βανκούβερ, τον προσωπικό της «παράδεισο», όπου βρίσκεται στην καρδιά της φύσης.

«Κάνω μεγάλες βόλτες. Απολαμβάνω το διάβασμα βιβλίων που ποτέ δεν είχα χρόνο να διαβάσω — ή να ξαναδιαβάσω. Λατρεύω τη γυναικεία λογοτεχνία. Είναι μια πιο μοναχική ζωή, που μοιάράζομαι με τον σύντροφό μου [Ράσελ Τόμας]», εξηγεί.

Παρά την αλλαγή, η ηθοποιός διατηρεί τη σύνδεσή της με τις πόλεις που τη διαμόρφωσαν: «Περνάω επίσης χρόνο στο Λονδίνο, όπου βρισκόμουν τα τελευταία 15-20 χρόνια. Και φυσικά υπάρχει η Νέα Υόρκη, η οποία θα είναι πάντα στην καρδιά μου».

«Καταραμένη ζωή»

Η όρεξη της Κατράλ για ανακάλυψη εκτείνεται πέρα από την υποκριτική και τη γεωγραφία. «Λατρεύω το φαγητό. Αν είναι φαγώσιμο, θέλω να το δοκιμάσω, να το γευτώ», λέει γελώντας. «Έκανα δίαιτες το μεγαλύτερο μέρος της καταραμένης ζωής μου. Διατηρούμαι σε φόρμα και όλα αυτά επειδή θέλω να είμαι υγιής, όχι επειδή θέλω να είμαι 5 κιλά λιγότερο για την κάμερα».

Η Κατράλ λέει ότι πλέον έχει ως κριτήριο τη δημιουργική πρόκληση στις συνεργασίες και δουλειές της, αναζητώντας ρόλους που είναι φρέσκοι και συναρπαστικοί.

«Έχει να κάνει με το σενάριο. Δεν θέλω να βρίσκομαι σε ένα πλατό και να συνειδητοποιώ ότι ο χαρακτήρας που παίζω είναι ένας χαρακτήρας που έχω ήδη παίξει πολλές, πάρα πολλές φορές», δηλώνει ενώ αφήνει πάντα χρόνοσ τη ζωή της για πρωτοβουλίες και πρότζεκτ που την ενθουσιάζουν.

«Είμαι πρέσβειρα ενός καταπληκτικού κήπου έξω από το Λονδίνο — των Κιου Γκάρντενς (Kew Gardens) — και έχω δύο ονειρεμένα πρότζεκτ υπό ανάπτυξη αυτή τη στιγμή», αποκαλύπτει. «Δύο πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες, που θα είναι σκέτη απόλαυση να τους φέρω στη ζωή. Λέω ναι σε ό,τι με προκαλεί».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα
RIP legend 31.10.25

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα

Ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Φλόριντα. Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη.

Σύνταξη
Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου
Παραμένει στη διαδοχή 31.10.25

Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου

Παρά τη θεαματική αποκαθήλωση, ο Άντριου παραμένει τυπικά στη σειρά διαδοχής του θρόνου, με την κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ να ξεκαθαρίζει πως «δεν υπάρχουν σχέδια» για αλλαγή του νόμου.

Σύνταξη
Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας
«Είναι εκρηκτική» 31.10.25

Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας

Οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές του The Morning Show Τζένιφερ Άνιστον, Μπίλι Κράνταπ και Κάρεν Πίτμαν μίλησαν για το πώς η σειρά τους έκανε πιο συνειδητοποιημένους απέναντι στη δουλειά των δημοσιογράφων

Σύνταξη
«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»
«Απίστευτο» 31.10.25

«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»

Σε μία από τις πιο σφοδρές και προσωπικές επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο θρυλικός ηθοποιός Χάρισον Φορντ καταγγέλει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την κλιματική κρίση και τον πόλεμο στην επιστήμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Τομ Κρουζ ήταν δυσαρεστημένος» – Ένας μεθυσμένος Κόλιν Φάρελ στο Minority Report και οι 46 λήψεις για μια ατάκα
Βαθμός δυσκολίας 31.10.25

«Ο Τομ Κρουζ ήταν δυσαρεστημένος» - Ένας μεθυσμένος Κόλιν Φάρελ στο Minority Report και οι 46 λήψεις για μια ατάκα

Ο Ιρλανδός ηθοποιός Κόλιν Φάρελ αποκάλυψε ότι οι ενθουσιώδεις εορτασμοί των γενεθλίων του προκάλεσαν προβλήματα στο πλατό της ταινίας του Σπίλμπεργκ, Minority Report, το 2002.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η χημεία δεν ήταν αρκετή: Η «άβολη κατάσταση» που οδήγησε στον χωρισμό τους Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας
Συμβαίνει 31.10.25

Η χημεία δεν ήταν αρκετή: Η «άβολη κατάσταση» που οδήγησε στον χωρισμό τους Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τότε που οι ηθοποιοί Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη σχέση τους, που έμοιαζε περισσότερο με φάντασμα και πλέον έγιναν γνωστοί και οι λόγοι του χωρισμού.

Σύνταξη
«Ναρκωτικά» απ’ τη μία, «πορνογραφικό υλικό ανηλίκων» απ’ την άλλη – Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται το διαζύγιο της Sia
«Άμεσος κίνδυνος» 31.10.25

«Ναρκωτικά» απ’ τη μία, «πορνογραφικό υλικό ανηλίκων» απ’ την άλλη – Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται το διαζύγιο της Sia

Σκληρή δικαστική μάχη για την επιμέλεια του ενός έτους γιου της τραγουδίστριας Sia, με αλληλοκατηγορίες για εξαρτήσεις και έρευνα των αρχών για παράνομο υλικό

Σύνταξη
Τελεσίγραφο Βασιλιά Καρόλου: Τέλος οι τίτλοι και το Royal Lodge για τον Άντριου
Σκάνδαλο Έπσταϊν 30.10.25

Τελεσίγραφο Βασιλιά Καρόλου: Τέλος οι τίτλοι και το Royal Lodge για τον Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαιρεί από τον Άντριου τίτλους και προνόμια, ενώ τον υποχρεώνει να εγκαταλείψει το Royal Lodge. Η μοναρχία επιχειρεί οριστική αποστασιοποίηση από το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Σύνταξη
Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»
Powered by inMagazin 30.10.25

Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μία από τις πιο επιτυχημένες προσωπικότητες του ψηφιακού επιχειρείν, μίλησε ανοιχτά για την επιμονή της να βελτιώνεται, την οικογένεια, τον Χρήστο Μάστορα, τους ψυχαναγκασμούς και την αγάπη της για τη μοναχικότητα στο νέο podcast

Σύνταξη
«Σχεδόν γυμνή»: Η Σίντνεϊ Σουίνι χωρίς σουτιέν φέρνει το Free The Nipple στο 2025
Η μάχη της θηλής 30.10.25

«Σχεδόν γυμνή»: Η Σίντνεϊ Σουίνι χωρίς σουτιέν φέρνει το Free The Nipple στο 2025

Φορώντας μία αστραφτερή, διάφανη δημιουργία, και με το στήθος της «ελεύθερο» η σκανδαλώδης Σίντνεϊ Σουίνι έγινε πάλι πρωτοσέλιδο -για όλους τους σωστούς και λάθος λόγους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είναι η τέλεια η γυναίκα: Ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα «πατώματα» για την Κέιτι Πέρι
Fizz 30.10.25

Είναι η τέλεια η γυναίκα: Ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα «πατώματα» για την Κέιτι Πέρι

Μετά από τέσσερις μήνες γεμάτους φήμες, ο Τζάστιν Τριντό και η pop star Κέιτι Πέρι είναι επίσημα ζευγάρι. Και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά είναι τρελός για εκείνη, σύμφωνα με τον στενό του κύκλο.

Σύνταξη
«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»
Στη Μαγιόρκα 29.10.25

«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»

Στα απομνημονεύματά του, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος ξεκαθαρίζει τη σχέση του με την Νταϊάνα και αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση μαζί της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»
Καμία επαφή 29.10.25

«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς έσπασε τη σιωπή του για τη μακροχρόνια ρήξη με τη μοναχοκόρη του, Άμπιγκειλ, με την οποία δεν έχει μιλήσει εδώ και δεκαετίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια
Fizz 29.10.25

Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια

Το «σοκαριστικό ζευγάρι της χρονιάς» Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι είναι το τελευταίο σε μια σειρά σχέσεων πολιτικών και σταρ με αμφίβολα αποτελέσματα. Ρωτήστε και τον μπαμπά του....

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μονακό – Παναθηναϊκός 92-84: Δεν έπαιξε άμυνα και ηττήθηκε εύκολα στο Πριγκιπάτο
Euroleague 31.10.25

Μονακό – Παναθηναϊκός 92-84: Δεν έπαιξε άμυνα και ηττήθηκε εύκολα στο Πριγκιπάτο

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στο Πριγκιπάτο με 92-84 από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Ο Κέντρικ Ναν τελείωσε το ματς με 26 πόντους, όμως δεν ήταν αρκετό για το «τριφύλλι».

Σύνταξη
Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου
Κόσμος 31.10.25

Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια κάθειρξης, αφού κρίθηκε ένοχος για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007

Σύνταξη
Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη

Με 25 απολύσεις προπονητών στις δύο μεγάλες κατηγορίες, το ελληνικό ποδόσφαιρο μετράει τις περισσότερες ως τώρα στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη! Στη δεύτερη θέση η Τουρκία με 22.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα
RIP legend 31.10.25

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα

Ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Φλόριντα. Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ άναψε πράσινο φως για Tomahawk στο Κίεβο
Κλιμάκωση 31.10.25

Το αμερικανικό Πεντάγωνο άναψε πράσινο φως για Tomahawk στην Ουκρανία

Στα χέρια του Τραμπ η τελική απόφαση για Tomahawk στην Ουκρανία. Ο Πούτιν έχει τονίζει πως η απάντηση της Μόσχας θα είναι «συντριπτική» σε ενδεχόμενη επίθεση με Tomahawk στη Ρωσία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
Euroleague 31.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ιταλία: Η Μελονί εξετάζει αλλαγή εκλογικού νόμου για διασφαλίσει την επανεκλογή της
Εκλογομαγειρέματα 31.10.25

Ιταλία: Η Μελονί εξετάζει αλλαγή εκλογικού νόμου για διασφαλίσει την επανεκλογή της

Καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Τζόρτζια Μελόνι θα δυσκολευτεί να κερδίσει την πλειοψηφία στη Γερουσία στις επόμενες εκλογές, εξετάζει ένα «μπόνους εδρών» για το κόμμα που θα πλειοψηφήσει.

Σύνταξη
Συγκλονίζει ο Ντουράντ: «Πέρασα κατάθλιψη για έξι χρόνια, είχα ανασφάλεια για την εμφάνισή μου» (vid)
Μπάσκετ 31.10.25

Συγκλονίζει ο Ντουράντ: «Πέρασα κατάθλιψη για έξι χρόνια, είχα ανασφάλεια για την εμφάνισή μου» (vid)

Κατάθεση ψυχής από τον Κέβιν Ντουραντ σε podcast, καθώς αποκάλυψε ότι βίωσε περίοδο στη ζωή του που ένιωθε μεγάλες ανασφάλειες σχετικά με την εμφάνισή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χειρουργείο ή όχι; Το δίλημμα για τον Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Χειρουργείο ή όχι; Το δίλημμα για τον Γιαμάλ

Ο Λαμίλ Γιαμάλ αναζήτησε και εξωτερικές γνώμες γιατρών για πιθανή χειρουργική επέμβαση σε πρόβλημα στη βουβωνική χώρα. Προς το παρόν διαχειρίζεται την κατάσταση με ξεκούραση και φυσιοθεραπείες

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό

Με εννέα απουσίες η αποστολή που ανακοίνωσε ο Χιμένεθ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1/11, 20:00). Εκτός Δώνης, Μισεουί, Διούδης, Φρίντεκ, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Ντούντου και Βοριαζίδης.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 31.10.25

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μονακό – Παναθηναϊκός για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ
«Μήνυμα στον Μαδούρο» 31.10.25

WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ

Δύο αμερικανικές εφημερίδες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους εντός της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»
Δυσανάλογη ισχύς 31.10.25

Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»

Η εταιρεία του Έλον Μασκ θα εμπλακεί ενεργά στη δημιουργία του αμερικανικού Golden Dome έχοντας καταφέρει μέχρι σήμερα να κλείσει δουλειές 32 δισ. δολ. με την Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου
Παραμένει στη διαδοχή 31.10.25

Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου

Παρά τη θεαματική αποκαθήλωση, ο Άντριου παραμένει τυπικά στη σειρά διαδοχής του θρόνου, με την κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ να ξεκαθαρίζει πως «δεν υπάρχουν σχέδια» για αλλαγή του νόμου.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού
Ελλάδα 31.10.25

Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν επιπλέον στοιχεία από την ανάλυση των επικοινωνιών κοντά στο κάμπινγκ.

Σύνταξη
Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα
Ισορροπίες τρόμου 31.10.25

Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα

Ανατρέποντας δεκαετίες πολιτικής των ΗΠΑ για τα πυρηνικά όπλα, ο πρόεδρος Τραμπ δίνει εντολή για νέες δοκιμές, ως μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος σε Κίνα και Ρωσία, αλλά και περαιτέρω αποσταθεροποίησης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ασπρόπυργος: «Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» – Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο
«Τεράστια τραγωδία» 31.10.25

«Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» - Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο στον Ασπρόπυργο

Μάχη με το χρόνο έδωσαν ΕΚΑΒ και Αστυνομία, για να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα ασθενοφόρα στο σχολείο λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που υπήρχε στην περιοχή.

Σύνταξη
