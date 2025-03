Η Κιμ Κατράλ αναρωτιέται ποιος χρειάζεται τους άντρες ενώ ποζάρει με ροζ lingerie σε νέα καμπάνια

Σα να μην έφταναν οι ατελείωτες ώρες που περνάμε μπροστά από μια οθόνη παρακολουθώντας με θρησκευτική ευλάβεια επεισόδια του «Sex and the City», η Κιμ Κατράλ αποφάσισε να γίνει το πρόσωπο της νέας καμπάνιας της εταιρείας Charlotte Tilbury, χαρίζοντας μας στιγμές που νοσταλγούμε εδώ και χρόνια, όπως μια ατάκα με την υπογραφή της Σαμάνθα Τζόουνς.

Η θρυλική ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην καμπάνια Pillow Talk, φορώντας μια γούνα και lingerie σε ροζ αποχρώσεις, ενώ μιλάει σε ένα ακόμη πιο ροζ τηλέφωνο, αποπνέοντας την ίδια αυτοπεποίθηση που θυμίζει μια σκηνή στην οποία η Σαμάνθα περιμένει τον Ρίτσαρντ Ράιτ (τον οποίο ενσάρκωσε στη σειρά ο Τζέιμς Ρεμάρ) να γυρίσει στο πολυτελές διαμέρισμα του στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο, δεν μιλάμε απλώς για μια αναδρομή στο τηλεοπτικό παρελθόν: η νέα καμπάνια αποτελεί μια ισχυρή δήλωση για την ομορφιά που δεν χωρά σε καλούπια δεκαετιών, την αυτοέκφραση και τη διαχρονική ομορφιά ενός προσώπου που φέρει ροζ πινελιές, τόσο σε ζυγωματικά όσο και σε χείλη.

Η Κάτραλ, η οποία σήμερα είναι 68 χρόνων, είναι η ιδανική μούσα – όχι μόνο λόγω της γοητείας της, αλλά και επειδή αντιπροσωπεύει τη στροφή της βιομηχανίας ομορφιάς προς τον εορτασμό της αυτοπεποίθησης σε κάθε στάδιο της ζωής.

Σε μια βιομηχανία που ιστορικά έχει εμμονή με τη νεότητα, η Κιμ Κατράλ σηματοδοτεί έναν αναζωογονητικό ασπασμό της ώριμης ομορφιάς. Και ειλικρινά, ποια είναι καλύτερη από την ίδια τη Σαμάνθα Τζόουνς για να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει να είσαι σέξι και σίγουρη για τον εαυτό σου σε κάθε ηλικία;

«Ποιος χρειάζεται έναν άντρα;»

Την ώρα που οι λάτρεις του «Sex and the City» συζητούν για την απουσία της Κατράλ από τη συνέχεια της σειράς «And Just Like That…» -στην οποία έκανε μια ολιγόλεπτη εμφάνιση-, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επιρροή του ρηξικέλευθου χαρακτήρα της ηθοποιού, συνεχίζει να διαμορφώνει την ποπ κουλτούρα.

Το να τη βλέπουμε να πρωταγωνιστεί σε μια καμπάνια που προασπίζεται την ενδυνάμωση και την αγάπη για τον εαυτό της μοιάζει με μια στιγμή που κλείνει τον κύκλο – μια στιγμή που αξιοποιεί αβίαστα τη νοσταλγία για το παλιό, ορθόδοξο SATC, ενώ αποδεικνύει ότι η απήχησή της είναι τόσο ισχυρή όσο ποτέ.

Σε ένα πρόσφατο βίντεο στο προφίλ της εταιρείας στο TikTok, η Κατράλ αναφέρει: «Ποιος χρειάζεται έναν άντρα όταν έχεις το Pillow Talk;». Και, αυτή η παιχνιδιάρικη ατάκα αποτυπώνει την ουσία της καμπάνιας, η οποία τονίζει τη χαρά και την ενδυνάμωση που προέρχονται από γεγονότα που δεν περιστρέφονται γύρω από έναν άνθρωπο γένους αρσενικού.

Χωρίς να απολογούμαστε

Το κοινωνικό, πολιτιστικό, ακόμη και πολιτικό τοπίο σε κάθε γωνιά της γης, γεννά πρότυπα ομορφιάς τα οποία συχνά είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Όμως, η αθυρόστομη Κατράλ ξεκαθαρίζει το τοπίο. Όχι μόνο αμφισβητεί τις συμβατικές αντιλήψεις για την καλαισθησία, αλλά και εξυμνεί τη σοφία και τη χάρη που έρχονται με την ηλικία.

H νέα καμπάνια της Κιμ Κατράλ αποτελεί μια υπενθύμιση ότι ο αισθησιασμός και η αυτοέκφραση δεν καθορίζονται από ένα νούμερο που προδίδει η αστυνομική μας ταυτότητα. Άλλωστε, αν κάτι διδαχθήκαμε από την ιέρεια της αυτοπεποίθησης, Σαμάνθα Τζόουνς, αυτό είναι ότι το καλύτερο μυστικό ομορφιάς είναι να σφιχταγκαλιάζουμε το ποιόν μας, χωρίς να απολογούμαστε.

*Με πληροφορίες από: Grazia