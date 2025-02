Αλκοολισμός, εκμετάλλευση και πιάτα γεμάτα κοκαΐνη: Η Σάρλοτ του Sex And The City είναι έτοιμη να τα πει όλα

Η Σάρλοτ του Sex And The City θέλει να μιλήσει. Η Kρίστιν Ντέιβις, μέλος της τηλεοπτικής συμμορίας που αποθεώθηκε στα 90s και έβαλε το HBO στους μεγάλους παίκτες της streaming διασκέδασης, συνεχίζει να υποδύεται τον χαρακτήρα της και στο spin off, …And Just Like That, και πλέον είναι έτοιμη να πει πολλά σε νέα σειρά podcast.

Η Kρίστιν Ντέιβις, 60, είναι στην τηλεόραση εδώ και τρεις δεκαετίες, από τότε που έκανε το ντεμπούτο της στο Melrose Place το 1995.

Από τότε, σπάνια δίνει συνεντεύξεις, αποφεύγει να δίνει πληροφορίες για την προσωπική της ζωή ή τους συμπρωταγωνιστές της, και κρατούσε μυστικά για τους δαίμονες της. Όχι πια.

Με το νέο της podcast σε παραγωγή iHeartRadio, το Are You a Charlotte?, η Κρίστιν Ντέιβις επιστρέφει στο παρελθόν και δηλώνει ότι θέλει να μιλήσει για ολα.

Μεγαλωμένη στη Νότια Καρολίνα, η Ντέιβις σπούδασε υποκριτική στο Πανεπιστήμιο Rutgers και μετά την αποφοίτησή της -και το αλκοόλ- έκανε μικρές εμφανίσεις στο ER και σε σαπουνόπερες, πριν της δοθεί η ευκαιρία στη γειτονιά του Μέλροουζ.

«Λοιπόν, να μια ιστορία που δεν έχω πει ποτέ» λέει στο PEOPLE. Ήταν σχεδόν ακριβώς πριν από 30 χρόνια όταν η Ντέιβις διεκδικούσε τον ρόλο της Μπρουκ Άρμστρονγκ στη σαπουνόπερα του Άαρον Σπέλινγκ, με πρωταγωνίστρια τη Χέδερ Λοκλίαρ που αφορούσε στη ζωή και τις περιπέτειες μιας παρέας εικοσάρηδων στο Λος Άντζελες που ζούσαν σε κοινό κτιριακό συγκρότημα γύρω από μια πισίνα.

Το Melrose Place την εξουθένωσε

«Είχα μόλις ανοίξει ένα στούντιο γιόγκα- αυτό ήταν το εφεδρικό μου πλάνο», θυμάται.

Στην οντισιόν για το ρόλο ήταν η Ντέιβις, και δύο άλλοι ηθοποιοί, μια εκ των οποίων έχει σήμερα δύο Όσκαρ.

«Η Χίλαρι Σουάνκ βγήκε έξω και είπε: ‘Ω, τα θαλάσσωσα τελείως’» λέει η Ντέιβις.

«Μπαίνω μέσα και ο κ. Σπέλινγκ είναι εκεί μπροστά σε ένα τεράστιο γραφείο, έναν καμπυλωτό μακρύ καναπέ και σε ένα δωμάτιο γεμάτο ενυδρεία. Τα κατάφερα» λέει.

Η Ντέιβις εμφανίστηκε στο σόου το 1995 και το 1996, «αλλά δεν ήξεραν τι να κάνουν μαζί μου», λέει. «Έπαιρνα το σενάριό μου και έλεγα: ‘Χριστέ μου, τι θα κάνω αυτή την εβδομάδα;’. Ο χαρακτήρας μου ήταν πολύ βαρετός!»

Η Ντέιβις θυμάται ότι η Λοκλίαρ, πρωταγωνίστρια της παρέας, ήταν «τόσο απίστευτα καλή» και ότι «έδωσε πραγματικά το παράδειγμα για το πώς κάποιος χειρίζεται τη φήμη, πώς να ηγείται μιας εκπομπής».

Όμως, «υπήρχε μια γενική ατμόσφαιρα στο πλατό, υπήρχε μια δυσκολία. Ήταν όλοι πανέμορφοι και εντελώς αδύνατοι» λέει.

«Οπότε είπα στον εαυτό μου ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνω. Προσέλαβα έναν προπονητή για τρέξιμο, έκανα 90λεπτα μαθήματα σπιν. Δεν έτρωγα. Με είχα φτάσει στα όρια μου, είχα ζαλάδες, τόσο που μια φορά λιποθύμησα σε ένα πάρκινγκ. Μερικές φορές δεν μπορούσα να θυμηθώ το όνομά μου» λέει.

Αλκοόλ & έκλυτο Λος Άντζελες

Σε άλλο σημείο της συνένετυξης η Κρίστιν Ντέιβις λέει για τις δυσκολίες του να είσαι διάσημος στο Λος Άντζελες του 1995, ειδικά όταν έχεις περάσει από κλινική απεξάρτησης από το αλκοόλ όπως αυτή.

Το Λος Άντζελες ήταν μια πόλη που ζούσε από πάρτι σε πάρτι, θυμάται η Ντέιβις. «Ω ναι, ήμουν περίεργη», λέει. «Όπου πήγαινα υπήρχαν πιάτα γεμάτα κοκαΐνη και έλεγα ‘Τι στο διάολο…; Πάρτε με από εδώ’. Σίγουρα αυτή η συμπεριφορά μου με έκανε να ξεχωρίζω από τους άλλους».

Η Ντέιβις, η οποία είναι νηφάλια και καθαρή από τότε, λέει ότι έπινε για τους ίδιους λόγους που αγαπούσε την υποκριτική.

«Άρχισα να πίνω νωρίς. Ήταν ελευθερία για μένα. Μέχρι που δεν ήταν. Είχαν συμβεί αρκετά άσχημα πράγματα», λέει.

«Αν δεν είχα αγαπήσει την υποκριτική, δεν νομίζω ότι θα είχα σταματήσει, γιατί δεν θα είχα λόγο να με φροντίσω. Αλλά για μένα, που είμαι αυτός ο τύπος ανθρώπου που θέλει να είναι άψογη σε ό,τι κάνει, βρέθηκε σε αναντιστοιχία. Είπα οκ, ηθοποιία, ποτό. Αυτά τα δύο δεν θα πάνε καλά μαζί».

Η συμμορία του Sex And The City & η ρήξη

Όταν το Sex and the City έκανε πρεμιέρα το 1998, η Ντέιβις πήρε τον ρόλο της αισιόδοξης ρομαντικής Σάρλοτ Γιορκ, έναν ρόλο που θα καθόριζε την καριέρα της.

Ο δημιουργός και παραγωγός της σειράς, Ντάρεν Σταρ, τον οποίο η Ντέιβις γνώριζε από το Melrose, της έστειλε αρχικά τον ρόλο της Κάρι.

«Έλεγα, ‘Με τίποτα! Δεν μπορώ να παίξω αυτό το κορίτσι. Πρέπει να παίξω αυτό το άλλο κορίτσι. Και έτσι έγινε».

Η ίδια, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Σίνθια Νίξον και η Κιμ Κατράλ συναντήθηκαν για πρώτη φορά για πρόβα διαβάζοντας το σενάριο, λίγο πριν αρχίσουν τα γυρίσματα.

«Υπήρξε μια περίεργη αλχημεία που συμβαίνει με εμάς και τους χαρακτήρες μας αλλά και με εμάς και τους άλλους», λέει. «Η χημεία είναι κάτι που δεν μπορείς να προβλέψεις. Ήμασταν τόσο ενθουσιασμένες που ήμασταν εμείς οι τέσσερις [γυναίκες] στο καστ – αυτό ήταν πραγματικά ανήκουστο – και που θα βρισκόμασταν στο Μανχάταν, γυρίζοντας στους δρόμους».

Χρόνια μετά το τέλος της σειράς, το 2004, ήρθε στο φως μια σκανδαλώδης ρήξη ανάμεσα στην Κατράλ και τις συμπρωταγωνίστριες της.

«Δεν την έχω δει εδώ και πολύ καιρό. Στο μυαλό μου, δουλέψαμε μαζί, κάναμε αυτό το καταπληκτικό πράγμα μαζί. Κάνω αυτό το podcast για να μιλήσω για το τι είναι διαφορετικό τώρα, τι μπορεί να κάναμε λάθος. Θέλω να γιορτάσω τη συμμετοχή της στο show. Γιατί είναι ένα τεράστιο, τεράστιο κομμάτι. Πρέπει να τη γιορτάσουμε, να τη σεβαστούμε και να την αναδείξουμε. Αυτός είναι ο στόχος μου, όχι να ασχοληθώ με το όποιο δράμα. Επίσης, από τότε που τελείωσε αυτή η εκπομπή και οι ταινίες, είπε ότι θα ήθελε να μη μιλάμε πια γι’ αυτήν. Θα το σεβαστώ».

«Πήρε τα 5.000 δολάρια και εξαφανίστηκε»

Όταν η Ντέιβις άρχισε να ηχογραφεί το πρώτο επεισόδιο του podcast της στο οποίο θα ανατρέχει στα επεισόδια του Sex And The City με δικό της σχολιάσμό, κάτι συνέβη.

Μιλώντας για το ghosting μαζί με τη Σάρα Γουίντερ, η οποία ήταν guest star στο πιλοτικό επεισόδιο του Sex and the City, η Ντέιβις είπε τη δική της εφιαλτική ιστορία με τα ραντεβού για έναν τύπο που της έκανε ghosting τη δεκαετία του ’90. Έναν τύπο που ακόμη και σήμερα της χρωστάει 5.000 δολάρια.

«Ήταν τρομακτικό», λέει.

Η Σάρλοτ επέστρεψε ξανά και αυτή τη φορά θα τα πει όλα.

