Η Κιμ Κατράλ απέρριψε τέσσερις φορές τον ρόλο της Σαμάνθα στο «Sex & the City» για αυτόν τον λόγο

Μιλώντας στους Times, η Κιμ Κατράλ παραδέχεται ότι πίστευε ότι ο χαρακτήρας ήταν λίγο «υπερβολικός» όταν έκανε οντισιόν για τη θρυλική σειρά «Sex and the City» στα 41 της.

Μάλιστα, απέρριψε τον ρόλο της Σαμάνθα τέσσερις φορές πριν τον αποδεχτεί, καθώς δεν ήταν σίγουρη ότι θα μπορούσε να κάνει το κοινό να πιστέψει ότι μια γυναίκα 40 ετών μπορεί να είναι σέξι.

«Αυτοεπιβαλλόμενος ηλικιακός ρατσισμός», ανέφερε. «Λοιπόν, αυτό άλλαξε – τα 40 έγιναν σέξι», πρόσθεσε.

«Έβαλα πολλή αγάπη σε αυτόν [τον ρόλο]»

Μιλώντας για την ψυχοσύνθεση και τον τρόπο ζωής της Σαμάνθα, η ηθοποιός ανέφερε: «Δεν ήταν νυμφομανής – καλά, κάποιοι μπορεί να την θεωρούσαν νυμφομανή – αλλά απλώς απολάμβανε το κυρίως πιάτο. Όλοι οι άλλοι τσιμπολογούσαν τα ορεκτικά, ενώ εκείνη πήγαινε να φάει μπριζόλα. Και πάντα με τους δικούς της όρους».

Ωστόσο, η Κιμ Κατράλ σημειώνει ότι στην πραγματικότητα είναι «ο αντίποδας της [Σαμάνθα] από πολλές απόψεις», προσθέτοντας: «Είμαι κατά συρροή μονογαμική, και κάτι παραπάνω».

Οι θαυμαστές δυσκολεύτηκαν να συμβιβαστούν με τα περίπλοκα συναισθήματα της Κάτραλ σχετικά με το γεγονός ότι ήταν μέλος του δημοφιλούς συνόλου έπειτα από τη διαμάχη της με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η οποία υποδύονταν την Κάρι Μπράντσο.

«Δημιούργησα έναν φανταστικό χαρακτήρα που λάτρεψα και έβαλα πολλή αγάπη σε αυτόν», αναφέρει, προσθέτοντας ότι δεν την πειράζει οι πιστοί της σειράς να την θυμούνται μονάχα για τον εν λόγω ρόλο.

«Πρέπει να επιστρέψω σαν Σαμάνθα»

Η βραχύβια επιστροφή της Κιμ Κατράλ στο δημοφιλές franchise δημιούργησε μια νέα συνθήκη: αφότου η ηθοποιός αναπαρήγαγε τον εμβληματικό της ρόλο στο φινάλε της 2ης σεζόν της σειράς αναβίωσης, And Just Like That…, οι θαυμαστές κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας να επιστρέψει μόνιμα ο χαρακτήρα της. Πριν από αυτό, η Σαμάνθα εμφανιζόταν στην πρώτη σεζόν αποκλειστικά μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου με την Κάρι Μπράντσο.

Στην πολυαναμενόμενη cameo εμφάνιση, η Σαμάνθα τηλεφώνησε στην Κάρι από το Λονδίνο, λέγοντας ότι θα της έκανε έκπληξη στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν μπόρεσε λόγω καθυστερήσεων στο αεροπλάνο.

Εκείνη την εποχή, η Κατράλ δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο The View: «Απλώς σκέφτηκα ότι αν πρόκειται να επιστρέψω, πρέπει να επιστρέψω σαν Σαμάνθα».

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Οι πρωταγωνίστριες του «Sex and the City» φτάνουν στην 7η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Screen Actors Guild στις 11 Μαρτίου 2001 στο Λος Άντζελες | AFP PHOTO/Vince BUCCI.