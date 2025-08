«And Just Like That» – Το υπονοούμενο της Κιμ Κατράλ μετά το τέλος του 27χρονου «Sex and the City»

Η Σαμάνθα Τζόουνς έχει μπει στη συνομιλία των ημερών. Η Κιμ Κατράλ, η οποία υποδυόταν επί δεκαετίες την Τζόουνς, την απελευθερωμένη σεξουαλικά υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στο «Sex and the City», απάντησε στην είδηση ότι η σειρά του HBO «And Just Like That» τελειώνει μετά από τρεις σεζόν.

Το κλείσιμο του reboot σηματοδοτεί το τέλος του franchise του «Sex and the City» μετά από 27 χρόνια.

Η Κατράλ άφησε υπονοούμενα για το τέλος της θρυλικής σειράς και της συνέχειάς του, με μια ανάρτηση στο Instagram λίγο μετά την ανακοίνωση του showrunner, Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, και της πρωταγωνίστριας του franchise, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Μεγάλη απώλεια η απουσία της

Δημοσιεύοντας μια εικόνα με ένα πανέμορφο ηλιοβασίλεμα, το οποίο η Κατράλ ανέβασε λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστή η είδηση του τέλους της σειράς «And Just Like That» έγραψε: «είναι το τέλος μιας πολύ μεγάλης εβδομάδας».

Αν και δε συμμετείχε στο reboot μαζί με τις αρχικές συμπρωταγωνίστριές της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Κάρι Μπράντσο), Σίνθια Νίξον (Μιράντα Χομπς) και Κριστίν Ντέιβις (Σάρλοτ Γιορκ), μετά από μια υποτιθέμενη διαμάχη με την Πάρκερ, η Κατράλ έκανε μια σύντομη εμφάνιση στο τέλος της 2ης σεζόν.

Η απουσία της έγινε αισθητή από τους απανταχού θαυμαστές και αποτέλεσε τεράστια απώλεια για τη σειρά.

«Έβαλα πολλή αγάπη»

Η Κατράλ πρωταγωνίστησε ως σέξι Σαμάνθα στην αρχική σειρά και για τις έξι σεζόν από το 1998 έως το 2004. Επανέλαβε τον αγαπημένο ρόλο της στο πλευρό των Πάρκερ, Νίξον και Ντέιβις στην ταινία «Sex and the City» του 2008 και στη συνέχειά της το 2010.

Η Κατράλ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το ρόλο της ως Σαμάνθα νωρίτερα φέτος κατά τη διάρκεια συνέντευξης στους Times. «Δημιούργησα έναν φανταστικό χαρακτήρα που αγαπούσα και έβαλα πολλή αγάπη σε αυτόν» δήλωσε τον Ιούνιο.

«Και αν με θυμούνται μόνο γι’ αυτό, τότε αυτό είναι πραγματικά εντάξει μέσα μου». Όσο για τις πρώην συμπρωταγωνίστριες της Κατράλ, η καθεμιά τους «μίλησε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την είδηση ότι το «And Just Like That» δεν θα επιστρέψει μετά την 3η σεζόν, η οποία προβάλλεται αυτή τη στιγμή.

Οι δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Η Κάρι Μπράντσο κυριαρχεί στον επαγγελματικό μου παλμό εδώ και 27 χρόνια. Νομίζω ότι την έχω αγαπήσει περισσότερο από όλους» έγραψε η 60χρονη Πάρκερ στο Instagram. «Είμαι βαθιά λυπημένη» ανέφερε η Ντέιβις, επίσης 60 ετών, σε δική της ανάρτηση στο Instagram. «Αγαπώ όλο το υπέροχο καστ και το συνεργείο μας. Τετρακόσιοι τεχνίτες που εργάζονται σκληρά για την εκπομπή μας με βαθιά αγάπη».

Η Νίξον, 59 ετών, έγραψε ότι «δεν μπορούσε να πιστέψει» ότι το franchise του «Sex and the City» έφτασε επίσημα στο τέλος του.

«Ήταν μια τέτοια απόλαυση από την αρχή μέχρι το τέλος», ανέφερε στο Instagram μαζί με αρκετές φωτογραφίες και αποσπάσματα από τα παρασκήνια. «Θα μου λείψει να δουλεύω με αυτούς τους ανθρώπους καθημερινά ΤΟΣΟ απίστευτα πολύ, αλλά ξέρω ότι θα είμαστε πάντα μέρος της ζωής του άλλου».

Δεν ακυρώθηκε, αλλά…

Ο showrunner της συνέχειας της σειράς, Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, εν τω μεταξύ, επέμεινε ότι η σειρά δεν ακυρώθηκε, απλά έφτασε στο τέλος της. Ανακοινώνοντας το τέλος του «And Just Like That» την Παρασκευή, ο Κινγκ εξήγησε γιατί η σειρά δεν θα συνεχιστεί πέρα από ένα φινάλε δύο τμημάτων της σειράς αργότερα αυτό το μήνα.

«Και κάπως έτσι… η συνεχιζόμενη αφήγηση του σύμπαντος του “Sex And The City” φτάνει στο τέλος της» είπε. «Ενώ έγραφα το τελευταίο επεισόδιο της 3ης σεζόν του “And Just Like That…”, μου έγινε σαφές ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα υπέροχο μέρος για να σταματήσω».

Είτε ακυρώθηκε είτε όχι, τα νούμερα τηλεθέασης του reboot έπεφταν σταθερά από σεζόν σε σεζόν. Ορισμένοι κριτικοί υποστήριξαν ότι η σειρά είχε γίνει «αφόρητα woke» – ιδιαίτερα με το μη δυαδικό ερωτικό ενδιαφέρον της Μιράντα, την Τσε Ντίαζ (Σάρα Ραμίρεζ).

«H εκπροσώπηση των μη δυαδικών 70 χρόνια πίσω»

«Η Τσε μοιάζει σαν να είναι η προσωποποίηση ενός… εκνευριστικού λογαριασμού Twitter που ζωντανεύει», δήλωσε ένας τηλεθεατής στην The Post μετά την προβολή της πρώτης σεζόν.

«Η Τσε Ντίαζ έφερε μόνη της την εκπροσώπηση των μη δυαδικών 70 χρόνια πίσω», παραπονέθηκε ένας άλλος κριτικός. Ο κωμικός Μπόμπι Λι, ο οποίος έπαιξε τον ρόλο του Τζάκι Νι στις δύο πρώτες σεζόν του And Just Like That, ισχυρίστηκε επίσης τον περασμένο μήνα ότι η σειρά «χαντάκωσε τα woke στοιχεία» της για την 3η σεζόν.

«Κάποια από τα αστεία στοιχεία της εκπομπής, τα ξεφορτώθηκαν, και νομίζω ότι ήμουν μέρος αυτού», είπε, «με ξεφορτώθηκαν». Ωστόσο, οι γνώστες εικάζουν ότι η σειρά πιθανότατα κόπηκε επειδή απλά γινόταν πολύ ακριβή.

*Με στοιχεία από nypost.com