Sex and the City: Ο Κρις Νορθ είναι ο μόνος που ευχήθηκε στην Κιμ Κατράλ – Η κόντρα με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Ο Κρις Νορθ ευχήθηκε δημόσια στην Κιμ Κατράλ για τα γενέθλιά της την Πέμπτη, 21 Αυγούστου, γεγονός που τον καθιστά το μόνο μέλος του καστ του «Sex and the City» που το έκανε.

«Χρόνια πολλά, Κιμ!» έγραψε ο ηθοποιός, που υποδύθηκε τον τοξικό, χειριστικό ερωτικό σύντροφο της Κάρι Μπράντσο, Mr. Big, στο «SATC» και στο «And Just Like That…», κάτω από την εορταστική selfie της ηθοποιού στο Instagram.

Η φωτογραφία έδειχνε την Κάτραλ χωρίς μακιγιάζ να χαμογελά και να κρατά ένα ποτήρι σαμπάνια για να γιορτάσει τα 69α γενέθλιά της.

«Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές σας για τα γενέθλιά μου!», έγραψε η Κάτραλ, η οποία δεν επανέλαβε τον ρόλο της Σαμάνθα Τζόουνς στην συνέχεια της εμβληματικής σειράς, στη λεζάντα της ανάρτησης.

«Πάμε, Moon Mammoths!».

Η δημόσια κόντρα

Αν και υποδύθηκαν τις καλύτερες φίλες στη σειρά «SATC», που προβλήθηκε από το 1998 έως το 2004, η Κάτραλ έχει μακροχρόνια διαμάχη με την πρωταγωνίστρια της σειράς, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, επιμένοντας ότι στην πραγματική ζωή ήταν απλώς «συνάδελφοι».

«Νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν πιο καλή. Πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσε να ήταν πιο ευγενική. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά της», δήλωσε η Κάτραλ στον Πιρς Μόργκαν τον Οκτώβριο του 2017.

Τον επόμενο Φεβρουάριο, η Κάτραλ χαρακτήρισε την Πάρκερ «σκληρή» και «υποκρίτρια» επειδή της εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για το θάνατο του αδελφού της.

Η Πάρκερ χρειάστηκε χρόνια για να τοποθετηθεί σχετικά με τα «πολύ οδυνηρά» σχόλια, δηλώνοντας στο The Hollywood Reporter τον Ιούνιο του 2022: «Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω για την κατάσταση με την Κιμ, επειδή… ήμουν πολύ προσεκτική να μην πω ποτέ κάτι δυσάρεστο».

*Με πληροφορίες από: Page Six