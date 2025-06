Μυστήρια πράγματα – Έβγαινε όντως η Κρίστιν Ντέιβις με τον συμπρωταγωνιστή της στο Sex and the City, Κρις Νορθ;

Η Κρίστιν Ντέιβις δεν ήταν ποτέ η κυρία Big. Η 60χρονη ηθοποιός διέψευσε ότι έβγαινε με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Sex and the City», Κρις Νορθ, αφού συζήτησε για τον Mr Big στο podcast της, «Are You a Charlotte?», με καλεσμένη την SZA.

Η Ντέιβις είπε συγκεκριμένα: «Η Σάρλοτ ήταν υπέρ του Big, οπότε ήμουν κι εγώ υπέρ του Big».

Ένας θαυμαστής όμως σχολίασε στο βίντεο: «Κυρία μου… δεν βγήκες μαζί του;».

«Όχι, δεν το έκανα!» απάντησε η Ντέιβις.

Ο θαυμαστής τότε αναφώνησε: «Ω θεέ μου… έχουν ειπωθεί πολλά ψέματα… ευχαριστώ που το ξεκαθάρισες! Το έψαξα και στο Google και υπάρχουν πολλά λινκς που λένε ότι το έκανες… ορκίζομαι ότι δεν το έβγαλα από το μυαλό μου».

«Μισώ τον Big»

Η 60χρονη Κρίστιν Ντέιβις και ο Κρις Νορθ, 70 ετών, πυροδότησαν φήμες για σχέση όταν πρωταγωνίστησαν στο «Sex and the City» για έξι σεζόν. Μάλιστα, το 2000, το δίδυμο έπιασε κουβέντα στο κόκκινο χαλί των MTV Movie Awards και η Ντέιβις έγλειψε αυθόρμητα το μάγουλο του Νορθ.

Μπορεί να μη βγήκε ποτέ με τον Νορθ, η Ντέιβις ωστόσο έχει συνδεθεί ρομαντικά με διάσημους αστέρες όπως ο Άαρον Σόρκιν, ο Άλεκ Μπάλντουιν και ο Ρικ Φοξ σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της.

Στο podcast της Ντέιβις, η 35χρονη SZA εξήγησε ότι μισούσε τον χαρακτήρα του Νορθ στο Sex and the City εξαιτίας του ταραχώδους ειδυλλίου του με την Κάρι Μπράντσο της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

«Δεν είμαι υπέρ του Big. Μισώ τον Big», δήλωσε η τραγουδίστρια.

«Στενοχώρησα τη γυναίκα μου…»

Στη συνέχεια, η Ντέιβις αποκάλυψε στη SZA ότι ο Mr. Big πέθανε από καρδιακή προσβολή μετά από μια προπόνηση με το ποδήλατο Peloton στην πρεμιέρα της 1ης σεζόν της σειράς «And Just Like That».

Λίγο μετά τον θάνατο του Νορθ από τη σειρά, ο ηθοποιός αντιμετώπισε πολλαπλές κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, τις οποίες έχει αρνηθεί. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης του 2023 στην USA Today, ο ηθοποιός χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «εντελώς γελοίους» με «απολύτως καμία βάση στην πραγματικότητα».

«Στενοχώρησα τη γυναίκα μου, και αυτό είναι καταστροφικό για εκείνη… και δεν είναι μια πολύ όμορφη εικόνα», δήλωσε τότε. «Αυτό είναι το έγκλημα».

«Λυπούμαστε βαθύτατα…»

Αφού έγινε γνωστή η είδηση της φερόμενης παραβατικής συμπεριφοράς του Νορθ, η Ντέιβις, η Πάρκερ και η Σίνθια Νίξον εξέδωσαν μια κοινή δήλωση για να υποστηρίξουν τις γυναίκες.

«Λυπούμαστε βαθύτατα όταν ακούσαμε τις κατηγορίες εναντίον του Κρις Νορθ», ξεκινούσε η δήλωση. «Υποστηρίζουμε τις γυναίκες που βγήκαν μπροστά και μοιράστηκαν τις οδυνηρές εμπειρίες τους. Ξέρουμε ότι πρέπει να είναι πολύ δύσκολο πράγμα και τις επαινούμε γι’ αυτό».

Τον περασμένο μήνα, η 60χρονη Πάρκερ δήλωσε στο E! News ότι ο θάνατος του Big «ήταν πραγματικά… πραγματικά δύσκολο… να το κάνω τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά…

»Δεν ήταν απλά μια σχέση. Ήταν μία σχέση ζωής και δυσκολευόσουν να ζήσεις χωρίς αυτήν» δήλωσε.

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: Η Κρίστιν Ντέιβις και ο Κρις Νορθ στα 11α ετήσια βραβεία της Ένωσης Σχεδιαστών Κοστουμιών, το 2009 / FilmMagic