Αυτή είναι η πιο περίεργη ερώτηση που δέχθηκε η Κρίστιν Ντέιβις από τους δημιουργούς του «Sex and the City»

Για μια δεκαετία αποτελούσε μέρος της πιο iconic παρέας της Νέας Υόρκης, που επηρέασε από τις γαστρονομικές μέχρι τις fashion τάσεις. Ναι, εννοείται ότι μιλάμε για την τετράδα της σειράς «Sex and the City» που για έξι σεζόν και δύο ταινίες κυριάρχησαν στη μικρή και μεγάλη οθόνη.

Ωστόσο πέρα από τη λάμψη και τα δράματα που έβλεπαν εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο, πίσω από τις κάμερες υπήρχαν και μερικές άβολες στιγμές. Μια τέτοια αποκάλυψε η Κρίστιν Ντέιβις, μιλώντας στο podcast της «Are You a Charlotte?».

Η Σάρλοτ του «Sex and the City» θυμήθηκε την ημέρα που οι δημιουργοι της σειράς, Ντάρεν Σταρ και Μάικλ Πάτρικ Κινγκ ήθελαν να μάθουν τη γνώμη της (και της Σίνθια Νίξον) για το στοματικό σεξ.

«Θυμάμαι που ο Ντάρεν και ο Μάικλ Πάτρικ μας πλησιάσαν και μας λένε «πως νιώθετε όταν κάνετε στοματικό σεξ σε έναν άνδρα; Γιατί προσπαθούμε να γράψουμε μια σκηνή, αλλά εμείς είμαστε γκέι άντρες και εσείς στρέιτ γυναίκες. Άρα έχετε άλλες σκέψεις»» είπε η Κρίστιν Ντέιβις.

Μάλιστα, η 60χρονη ηθοποιός, τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι δεν θυμάται ακριβώς το τι ειπώθηκε μετά, εκείνη δεν τους είπε την αλήθεια.

Kristin Davis reveals ‘Sex and the City’ creators once asked her ‘how she felt’ about giving oral sex https://t.co/H9pT306C3A pic.twitter.com/oni0VKihDz

— New York Post (@nypost) March 24, 2025