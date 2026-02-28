Είναι πολύ πιθανόν ο οδηγός του μοιραίου τραμ στο Μιλάνο να αντιμετώπισε ξαφνικό πρόβλημα υγείας πριν από τον εκτροχιασμό του συρμού, αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ο δήμαρχος Τζουζέπε Σάλα επιβεβαίωσε ότι αυτό το σενάριο δεν έχει αποκλειστεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός έχει τραυματιστεί και βρίσκεται ακόμα στο νοσοκομείο, ενώ η Εισαγγελία του Μιλάνου ξεκίνησε έρευνα για εξ αμέλειας ανθρωποκτονία. «Δεν φαίνεται να πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα του τραμ, αλλά μάλλον για ζήτημα που αφορά τον οδηγό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο να αντιληφθούμε εις βάθος όσα συνέβησαν. Θα υπάρξει έρευνα», δήλωσε ο Σάλα.

Ο ίδιος εξήγησε ότι «το όχημα είναι καινούργιο, ο οδηγός είναι πολύ έμπειρος και βρισκόταν στη βάρδια μόλις μία ώρα, άρα δεν έκανε υπερωρία. Αυτό που είναι κάπως περίεργο είναι ότι δεν σταμάτησε στη στάση», η οποία βρισκόταν λίγα μόλις μέτρα πριν από το σημείο του εκτροχιασμού.

«Αισθάνθηκα άσχημα και δεν κατάφερα να ενεργοποιήσω το ‘κλειδί’, με αποτέλεσμα το τραμ να ακολουθήσει λάθος πορεία’»

Το γεγονός ότι ο οδηγός παρέλειψε τη στάση, συμπλήρωσε ο δήμαρχος, «προσθέτει ένα ακόμα στοιχείο σε ό,τι συνέβη. Όμως θα υπάρξει έρευνα και δεν έχει νόημα να κάνω εικασίες».

Μιλάνο: Τι είπε ο οδηγός του τραμ

Σύμφωνα με τη La Repubblica, ο οδηγός είπε στους συναδέλφους του ότι λίγο προτού ο συρμός φύγει από τις ράγες αισθάνθηκε δυσφορία, γεγονός που εξετάζεται από τις Αρχές ως πιθανός παράγοντας που τον εμπόδισε να αντιδράσει ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς ασφαλείας.

«Αισθάνθηκα άσχημα και δεν κατάφερα να ενεργοποιήσω το ‘κλειδί’, με αποτέλεσμα το τραμ να ακολουθήσει λάθος πορεία’», ήταν τα λόγια του. Να σημειωθεί ότι στο τεστ για ανίχνευση αλκοόλ και ναρκωτικών, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.

Tram derails in central Milan, at least one dead pic.twitter.com/3LOjrnWwKZ — Russian Market (@runews) February 27, 2026

Δύο συνάδελφοί του υποστήριξαν ότι «δεν σταμάτησε» σε σηματοδότη πριν από το ατύχημα, σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα. Το τραμ 9 πήρε αριστερή καμπύλη, στρίβοντας στη Via Lazaretto, «επειδή ο διακόπτης ήταν στραμμένος αριστερά και ο οδηγός έπρεπε να τον αλλάξει για να συνεχίσει ευθεία. Γιατί δεν το έκανε;» διερωτήθηκε ο Σάλα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο οδηγός βρίσκεται στο νοσοκομείο σε καλή κατάσταση, ενώ στο ερώτημα για το ενδεχόμενο έργων στις γραμμές, απάντησε αρνητικά: «Απ’ όσα γνωρίζουμε, απολύτως όχι».

«Ήταν τρομερό»

Από τη σφοδρότατη σύγκρουση του συρμού, στις 16:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, έχασαν την ζωή τους δύο άνδρας, 60 και 46 ετών αντιστοίχως. Ο πρώτος ήταν μόνιμος κάτοικος Μιλάνου και ο δεύτερος με καταγωγή από τη Σενεγάλη.

Ο εξηντάχρονος βρέθηκε στην πορεία του συρμού, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και να εγκλωβιστεί στις ράγες χάνοντας τραγικά τη ζωή του. Οι τραυματίες, που ανέρχονται σε 49, έχουν ξεπεράσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με τους γιατρούς.

🚨 Terrible news this afternoon from Milan, Italy 🇮🇹 A tram derailed in broad daylight and crashed into a building 2 dead and 39 injured A truly horrific tollpic.twitter.com/tWmOgnXuM7 — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) February 27, 2026

Επιβάτες ανέφεραν ότι άκουσαν έναν τρομακτικό θόρυβο πριν από τη σύγκρουση. «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός», είπε ένας επιβάτης στο Ansa. «Καθόμουν και έπεσα στο δάπεδο, μαζί με τους άλλους επιβάτες. Ήταν τρομερό».

Άλλη γυναίκα δήλωσε ότι «άκουσε ένα σφύριγμα» και «έναν ήχο τριβής» ενώ καθόταν σε τραπέζι στο κοντινό Caffè Italiano και «είδε το τραμ να γέρνει προς τα αριστερά». Δευτερόλεπτα μετά, ακούει «έναν κρότο σαν βόμβα και τον ήχο γυαλιών που έσπαγαν», αναφέρει η La Repubblica.

Τρίτος μάρτυρας, του οποίου η σύζυγος επέβαινε στο τραμ και ήταν μεταξύ των τραυματιών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Fatebenefratelli για εξετάσεις, δήλωσε ότι «δεν είχε ξαναδεί τέτοιο ατύχημα» στα 70 χρόνια που ζει στο Μιλάνο.