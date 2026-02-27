Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
27 Φεβρουαρίου 2026

UCB: Αξιωματικός του Τάγματος του Στέμματος του Βελγίου ο Λεωνίδας Ισσόπουλος

Τιμητική διάκριση η απονομή του τίτλου στον Επικεφαλής των Established Brands Ευρώπης και Διηπειρωτικών Περιοχών και Διευθύνοντα Σύμβουλο της UCB Ελλάδος Λεωνίδα Ισσόπουλο

 Ο τίτλος του Αξιωματικού του Τάγματος του Στέμματος απονεμήθηκε στον Λεωνίδα Ισσόπουλο, Επικεφαλής των Established Brands για τις αγορές Ευρώπης και Διηπειρωτικών Περιοχών και Διευθύνοντα Σύμβουλο της UCB Ελλάδος Λεωνίδα Ισσόπουλο, σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου, στην κατοικία του Πρέσβη του Βελγίου στην Ελλάδα, H.E. Mr Marc Calcoen.

Η UCB Ελλάδας δήλωσε την υπερηφάνειά της για τη σημαντική διάκριση που αναδεικνύει τη δύναμη των ανθρώπων της, τις στρατηγικές συνεργασίες της και τη διεθνή της παρουσία.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Πρέσβης υπογράμμισε τη μακρόχρονη και δυναμική συνεργασία μεταξύ της UCB και των βελγικών αρχών, προάγοντας την καινοτομία, τον υψηλό επαγγελματισμό και τη σταθερή επένδυση στην ανάπτυξη των στελεχών.

Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο Λεωνίδας Ισσόπουλος επεσήμανε ότι η διάκριση αυτή υπερβαίνει το πρόσωπό του και τα 20 χρόνια πορείας του στην εταιρεία, αναδεικνύοντας την συμβολή της UCB Ελλάδας στη διεθνή παρουσία, την επιστημονική πρόοδο και τις στρατηγικές συνεργασίες του οργανισμού. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους συναδέλφους του παγκοσμίως, τονίζοντας ότι η τιμή αυτή αντανακλά τις κοινές αξίες, το όραμα και τη συλλογική προσπάθεια των ομάδων της UCB.

Η πορεία στην UCB

Τα τελευταία είκοσι χρόνια στην UCB, ο Λεωνίδας Ισόπουλος έχει επιδείξει σταθερά οραματική ηγεσία και δέσμευση στην αριστεία στον τομέα της βιοφαρμακευτικής βιομηχανίας. Ξεκινώντας ως Franchise General Manager για τις επιχειρησιακές μονάδες αρχικά της Ανοσολογίας και του ΚΝΣ και στον ρόλο του Marketing Director, ο Λεωνίδας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην κυκλοφορία καινοτόμων θεραπειών και στη διεύρυνση της παρουσίας της UCB στην αγορά. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει ηγηθεί περιφερειακών και διεθνών ρόλων.

Ως Επικεφαλής των Established Brands για τις αγορές τόσο της Ευρώπης, όσο και Διηπειρωτικών Περιοχών και παράλληλα ως Managing Director της UCB Ελλάδος, ο Λεωνίδας επέβλεψε τη στρατηγική κατεύθυνση, τη διεύρυνση των αγορών και την επιχειρησιακή αριστεία, έχοντας πάντα τους εργαζομένους, τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας στο επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας. Η ικανότητά του να εμπνέει ομάδες, να καθοδηγεί τον οργανωσιακό μετασχηματισμό και να παραδίδει αποτελέσματα υψηλών προδιαγραφών υπήρξε καθοριστική για την προώθηση της αποστολής της UCB και την θετική επίδραση σε επαγγελματίες υγείας και ασθενείς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η βελγική UCB

Η βιοφαρμακευτική UCB, με έδρα τις Βρυξέλλες, επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων και λύσεων με στόχο τη μεταμόρφωση της ζωής των ανθρώπων που ζουν με σοβαρές παθήσεις του ανοσοποιητικού ή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Με περισσότερους από 8.000 εργαζομένους σε πάνω από 40 χώρες, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα ύψους 5,3 δισ. ευρώ το 2020.

