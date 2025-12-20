newspaper
Γιατί οι ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες πουλάνε περισσότερο στις… ΗΠΑ

Οι τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ είναι σχεδόν τριπλάσιες σε σχέση με άλλες χώρες

Η τιμολόγηση των φαρμάκων έχει αναδειχθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα για τις φαρμακoβιομηχανίες φέτος, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να μειώσουν δραστικά το κόστος που καταβάλλουν οι καταναλωτές.

Ως η μεγαλύτερη ενιαία αγορά για τις περισσότερες φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες, οι υψηλότερες τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ — που συχνά είναι σχεδόν τριπλάσιες από αυτές σε άλλες χώρες — αποτελούν βασικό παράγοντα για την εξάρτηση του κλάδου από τις αμερικανικές πωλήσεις, με τα επώνυμα φάρμακα να έχουν ακόμη υψηλότερες τιμές.

Μεταξύ των 10 μεγαλύτερων βιοφαρμακευτικών εταιρειών του δείκτη υγείας Stoxx 600, πέντε έχουν το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών πωλήσεών τους στις ΗΠΑ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πιέσει για χαμηλότερες τιμές φαρμάκων για τους Αμερικανούς μέσω της λεγόμενης τιμολόγησης φαρμάκων «Most Favored Nations», σύμφωνα με την οποία οι τιμές στις ΗΠΑ καθορίζονται στο χαμηλότερο επίπεδο που πληρώνουν άλλες πλούσιες χώρες. Αυτό θα μπορούσε να έχει τεράστιο αντίκτυπο στους ισολογισμούς των εταιρειών.

Αλλά πόσο ακριβώς εκτίθενται οι μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες της Ευρώπης στην αγορά των ΗΠΑ;

Στις ΗΠΑ η πλειοψηφία των πωλήσεων

Μεταξύ των 10 μεγαλύτερων βιοφαρμακευτικών εταιρειών του δείκτη υγείας Stoxx 600, πέντε έχουν το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών πωλήσεών τους στις ΗΠΑ: Roche, Novo Nordisk, GSK,
Argenx και UCB.

Οι μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες της Ευρώπης έχουν μεγάλη έκθεση στην αγορά των ΗΠΑ.

Η Argenx είναι η πιο εκτεθειμένη, με το 85% των συνολικών πωλήσεων να προέρχεται από τις ΗΠΑ κατά την τελευταία περίοδο αναφοράς.

Οι λιγότερο εκτεθειμένες είναι οι γερμανικές Merck KGaA και Bayer, με περίπου το 30% των πωλήσεων να προέρχεται από τις ΗΠΑ. Τόσο η Merck όσο και η Bayer έχουν διαφοροποιημένες δραστηριότητες που υπερβαίνουν τα φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ η Roche διαθέτει επίσης ένα σημαντικό τμήμα διαγνωστικών.

Εν τω μεταξύ, η AstraZeneca, η μεγαλύτερη εταιρεία του FTSE 100, πραγματοποιεί το 42% των πωλήσεών της στις ΗΠΑ και στοχεύει να αυξήσει αυτό το μερίδιο, καθώς έχει θέσει ως στόχο έσοδα 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2030. Στην έκθεση αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, η εταιρεία, η οποία διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επιτυχημένων φαρμάκων που περιλαμβάνει φάρμακα για τον καρκίνο, τις αναπνευστικές παθήσεις και τον διαβήτη, δήλωσε ότι υλοποιεί τη στρατηγική της για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ με στόχο την «ενίσχυση της ανάπτυξης».

Η εταιρεία με έδρα το Κέιμπριτζ του Ηνωμένου Βασιλείου έχει επίσης δεσμευτεί να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στις ΗΠΑ, όπως και οι ομοειδείς εταιρείες Novartis, Roche και GSK, από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τη δεύτερη προεδρική θητεία του.

Σύναψη συμφωνιών

Η πίεση του Τραμπ για μείωση των τιμών των φαρμάκων έχει οδηγήσει πολλές εταιρείες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού να συνάψουν συμφωνίες με την κυβέρνηση.

Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ο πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη θέσπιση τιμών φαρμάκων MFN. Έστειλε επίσης επιστολές σε 17 μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, ζητώντας τους να μειώσουν τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ στα επίπεδα που ισχύουν στο εξωτερικό.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ έχει πιέσει για την εγχώρια παραγωγή διαφόρων αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, και απείλησε με τριψήφιους δασμούς τις φαρμακευτικές εταιρείες που δεν επενδύουν στην αμερικανική παραγωγή — αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση στις εταιρείες να συνάψουν συμφωνίες με την κυβέρνησή του.

Η AstraZeneca, η Novo Nordisk και άλλοι γίγαντες της φαρμακευτικής βιομηχανίας των ΗΠΑ έχουν ήδη συνάψει συμφωνίες με τον Τραμπ για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων τους στη χώρα, αν και οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτό ενδέχεται να μην έχει σημαντική επίδραση στα κέρδη τους, λόγω του τρόπου με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι συμφωνίες.

Novo Nordisk

«Η συμφωνία MFN [της AstraZeneca] είναι πιο ευνοϊκή από ό,τι φαίνεται, αλλά οι χώρες της ΕΕ ενδέχεται να δουν μειωμένη πρόσβαση στα φάρμακα», ανέφεραν αναλυτές της Jefferies τον Νοέμβριο.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, το Bloomberg ανέφερε ότι οι γίγαντες Roche και Novartis – οι δύο μεγαλύτερες ευρωπαϊκές φαρμακευτικές εταιρείες σε όρους κεφαλαιοποίησης – πλησίαζαν σε συμφωνίες για τις τιμές των φαρμάκων με την κυβέρνηση Τραμπ, οι οποίες ενδέχεται να ανακοινωθούν ήδη από την Παρασκευή.

Και οι δύο εταιρείες δήλωσαν στο CNBC ότι υποστηρίζουν τον στόχο της κυβέρνησης να μειώσει το κόστος των φαρμάκων για τους Αμερικανούς, αλλά αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν την επικείμενη συμφωνία. Η Novartis δήλωσε ότι βρίσκεται «σε συζητήσεις με την κυβέρνηση».

Πηγή: ΟΤ

