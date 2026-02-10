newspaper
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.02.2026 | 07:27
Σήμερα απολογείται στο Αεροδικείο ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία: 10 προτάσεις ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης
Οικονομία 10 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία: 10 προτάσεις ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης

Προτεραιότητα στον κλάδο φαρμάκου λόγω επενδύσεων ζητούν από τους ευρωπαίους ηγέτες οι ευρωπαϊκές φαρμακευτικές, ενόψει συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Spotlight

Μέτρα ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε. με κανόνες που θα επιτρέπουν την προτιμησιακή μεταχείριση των ευρωπαϊκών εταιρειών και θα ελαχιστοποιούν τον επιχειρηματικό κίνδυνο, ενώ παράλληλα θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. στο νέο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, θα συζητήσουν οι ηγέτες της Ευρώπης κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο στις 12 Φεβρουαρίου.

Κεντρικό ζήτημα που θα τεθεί στη Σύνοδο είναι η ελαχιστοποίηση των οικονομικών εξαρτήσεων, ιδίως στους τομείς των κρίσιμων πρώτων υλών και της τεχνολογίας, αλλά και η προστασία στρατηγικών τομέων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία επισημαίνει ότι ο κλάδος αποτελεί πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης της βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης στην Ε.Ε., καθώς επενδύει 55 δις. ευρώ ετησίως για έρευνα και ανάπτυξη εντός Ευρώπης, ενώ οι εξαγωγές της φτάνουν τα 320 δις. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, η συμβολή της στο εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ είναι η μεγαλύτερη έναντι όλων των λοιπών κλάδων μαζί και μάλιστα σε ποσοστό 30% πάνω από όλους τους τομείς μαζί. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποδίδει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της έρευνας και ανάπτυξης στην Ένωση, στον τομέα υγείας.

Οι υποχρεωτικές επιστροφές clawback έχουν αυξηθεί στην Ευρώπη από 15% σε 22% τα τελευταία χρόνια

Άρση των μέτρων συγκράτησης του κόστους και αποζημίωση της καιντομίας ζητούν οι ευρωπαϊκές φαρμακευτικές

«Χωρίς τη φαρμακευτική βιομηχανία, το εμπορικό ισοζύγιο της Ε.Ε. θα μεταβαλλόταν από πλεόνασμα 147 δις. ευρώ σε έλλειμμα 47 δις. ευρώ», επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (EFPIA), υπογραμμίζοντας την έρευνα ως αναπόσπαστο μέρος των συζητήσεων κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ενώ προτείνει 10 δράσεις που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη και ασφάλεια στην Ε.Ε. μέσω της φαρμακοβιομηχανίας.

Η Γενική Διευθύντρια της EFPIA Νάταλι Μόλ, με αφορμή την επικείμενη Σύνοδο, σε δήλωσή της ανέφερε πως είναι «τώρα ή ποτέ» για την Ευρώπη «να διαφυλάξει τη βιομηχανική της βάση, να μειώσει την έκθεση σε εξωτερικές εξαρτήσεις και να διασφαλίσει τη συνέχεια των νέων φαρμάκων για τους πολίτες της. Η αξία που προσφέρει η φαρμακευτική βιομηχανία στο εμπορικό ισοζύγιο της Ε.Ε. χαρακτηρίζεται κρίσιμη για το μέλλον της Ευρώπης, «αν και συχνά, η στρατηγική βιομηχανική αξία του τομέα παραβλέπεται. Τώρα είναι η ώρα για δράση, αν θέλουμε να αποκομίσουμε τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει ο συγκεκριμένος τομέας ως βασικός πυλώνας για το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης».

Η EFPIA τονίζει πως ο κλάδος βρίσκεται σε μοναδική θέση ώστε να συμβάλει στην επίτευξη μιας πιο ισχυρής, ανθεκτικής και υγιούς Ευρώπης, προσφέροντας θέσεις εργασίας υψηλής αξίας, ανάπτυξη και επενδύσεις. Ταυτόχρονα, παρέχει τα μέσα αντιμετώπισης των υφιστάμενων προκλήσεων υγείας, αλλά και των παγκόσμιων απειλών για την υγεία.

Μείωση επενδύσεων

Όμως τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Ευρώπη έχει χάσει το 25% του παγκόσμιου μεριδίου των επενδύσεων της φαρμακοβιομηχανίας σε άλλες περιοχές. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 4,4% ετησίως τα έτη 2010 – 2022, όταν στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 5,5% και στην Κίνα 20,7%.

H EFPIA επισημαίνει ότι η έκθεση του Μάριο Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. το 2024, αναγνωρίζει την στρατηγική σημασία του τομέα, τονίζει όμως το αβέβαιο μέλλον του εξαιτίας «του έντονου ανταγωνισμού από φιλόδοξα έθνη», παρατηρώντας ταυτόχρονα ότι οι συστάσεις της έκθεσης δεν έχουν εισακουστεί στην πλειονότητά τους.

Τονίζοντας ότι η τάση των τελευταίων 10ετιών μπορεί να αναστραφεί και η Ευρώπη να αποτελέσει πρώτης επιλογής σημείο επενδύσεων στη φαρμακευτική καινοτομία, τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας, η EFPIA κατέθεσε την πρότασή της για 10 δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και ασφάλειας.

Οι προτάσεις

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, προτείνεται η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος στην ευρωπαϊκή οικονομία, με:

  1. Δημιουργία καλύτερου πλαισίου πνευματικής ιδιοκτησίας και κινήτρων.
  2. Εκσυγχρονισμός της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που ρυθμίζει την αγορά και τη διενέργεια των κλινικών μελετών, ώστε να συμβαδίζουν με την καινοτομία.
  3. Διασφάλιση της συνοχής του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την υγεία, το περιβάλλον και τα χημικά.
  4. Αύξηση της ροής χρηματοδότησης για την καινοτομία και απλοποίηση της πρόσβασης σε αυτήν.
  5. Διασφάλιση της υποστήριξης βασικών ανταγωνιστικών τομέων της Ευρώπης από την εμπορική πολιτική της Ε.Ε.

Για την αξιοποίηση της καινοτομίας, προτείνεται η αλλαγή των μέτρων πρόσβασης σε αυτήν. Χαρακτηριστικά, επισημαίνεται η ανάγκη μείωσης των υποχρεωτικών επιστροφών clawback που έχουν αυξηθεί στην Ευρώπη από 15% σε 22% τα τελευταία χρόνια, γεγονός που σημαίνει – σύμφωνα με την EFPIA – ότι κατά την τελευταία δεκαετία η καινοτόμος βιομηχανία έχει αποπληρώσει πλήρως την αύξηση των δαπανών που συνδέονται με την είσοδο της δικής της καινοτομίας στις αγορές της Ε.Ε. Έτσι, προτείνει την:

  1. Επανέναρξη του στρατηγικού διαλόγου για τα φαρμακευτικά προϊόντα.
  2. Αύξηση των δημοσίων δαπανών για την φαρμακευτική καινοτομία των κρατών μελών.
  3. Ενσωμάτωση όλων των πτυχών της αξίας των καινοτόμων φαρμάκων στην Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας και στους μηχανισμούς τιμολόγησης και αποζημίωσης.
  4. Σταδιακή κατάργηση των εθνικών μέτρων συγκράτησης του κόστους και εφαρμογή της Οδηγίας της Ε.Ε. για τη διαφάνεια.
  5. Δυνατότητα στις εταιρείες να καθορίζουν ελεύθερα τις τιμές κυκλοφορίας σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Δώρα Δημόσιο: Προς την απόρριψη της επαναφοράς κατευθύνεται η απόφαση του ΣτΕ

Δώρα Δημόσιο: Προς την απόρριψη της επαναφοράς κατευθύνεται η απόφαση του ΣτΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Τράπεζες
Καταθέσεις: Ολοταχώς για δέκατη σερί ανοδική χρονιά στην Ελλάδα

Καταθέσεις: Ολοταχώς για δέκατη σερί ανοδική χρονιά στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων
Αύξηση της συμμετοχής 10.02.26

Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων

260.000 είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν - Με το νέο καθεστώς δεν κόβεται καμία σύνταξη

Ηλίας Γεωργάκης
Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις
Στεγαστικό 10.02.26

Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις

Ενώ το 2025 μπήκαν περιορισμοί στις νέες άδειες για Αirbnb σε τουριστικές περιοχές της Αθήνας, τελικά ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκε μεσοσταθμικά 11%. Τι μεσολάβησε;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακίνητα: Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας – «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.
Η ελληνική αγορά 09.02.26

Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας - «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.

Η τάση ανόδου των τιμών στα ακίνητα στην Ελλάδα συνεχίζεται και το 2026, αν και η αγορά δείχνει σημάδια μιας πιο «ώριμης» και ελαφρώς πιο αργής αύξησης σε σύγκριση με την εκρηκτική διετία 2023-2024. Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις όπως είναι φυσικό αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά αλλά και… στα τετραγωνικά των σπιτιών που αγοράζουμε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Gen Z: Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς – Οι 7 λόγοι που την κρατούν πίσω
Οικονομία 09.02.26

Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς: Γιατί η Gen Z δικαιούται να λέει «ξεχείλισε το ποτήρι» - Οι 7 λόγοι

Για πολλούς νέους ενήλικες της Gen Z σήμερα, τα παραδοσιακά ορόσημα της ενηλικίωσης - η αγορά σπιτιού, η δημιουργία οικογένειας - μοιάζουν περισσότερο με μακρινούς μύθους παρά με εφικτούς στόχους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας – Ρεκόρ απολύσεων τον Γενάρη
Ρεκόρ απολύσεων 09.02.26

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας - Ο χειρότερος Γενάρης από το 2009

Ο Τραμπ χάρισε στις ΗΠΑ τον χειρότερο Γενάρη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, δηλώνουν αναλυτές. Τόσες πολλές απολύσεις τέτοιο μήνα έχουν να γίνουν από το 2009, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΑΠΘ: Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του πανεπιστημίου – Εκτός campus τα επεισόδια
Νέα ανακοίνωση 10.02.26

«Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές

Τα επεισόδια έγιναν εκτός ΑΠΘ, αναφέρουν οι πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου για τα όσα συνέβησαν στην Πολυτεχνική Σχολή τα ξημερώματα του Σαββάτου

Σύνταξη
Η ανεξήγητη, επίμονη εναντίωση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό και τα 17.000.000 αιγοπρόβατα «φαντάσματα»
Ευλογιά αιγοπροβάτων 10.02.26

Η ανεξήγητη, επίμονη εναντίωση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό και τα 17.000.000 αιγοπρόβατα «φαντάσματα»

Η έκθεση της EFSA -Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων- αποκαλύπτει τα αναληθή στοιχεία που δίνει η Ελλάδα στην Ε.Ε , την ψευδή δήλωση για «μη αδειοδοτημένα εμβόλια» αλλά και τη σιωπηρή αποδοχή του παράνομου εμβολιασμού - Μιλούν στο in: Χριστίνα Ονάσοσγλου, Αργύρης Μπαϊραχτάρης, Βασιλική Ζαφειροπούλου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κλιματική αλλαγή: Ο Ιανουάριος του 2026 ο πέμπτος θερμότερος που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 10.02.26

Ο Ιανουάριος του 2026,ο πέμπτος θερμότερος που καταγράφηκε ποτέ

Παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο ο Ιανουάριος του 2026 ήταν από τους πιο θερμούς που έχουν καταγραφεί - Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί για άλλη μια φορά τα δεδομένα και την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
«Ξαναζεσταίνουν» το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη
Διαχρονικό αίτημα 10.02.26

«Ξαναζεσταίνουν» το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη

Καταλύτης η κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι, σε συνδυασμό με την αύξηση της τουριστικής κίνησης και τις νέες υποδομές - Θα μπορούσε να καλύπτει τη διαδρομή Χανιά - Ρέθυμνο - Ηράκλειο σε 50 λεπτά

Κώστας Ντελέζος
Πουλούσε μυστικά 3 χρόνια
Κατασκοπεία 10.02.26

Πουλούσε μυστικά 3 χρόνια

Οι Aρχές αναζητούν μία γυναίκα, η οποία ενδέχεται να στρατολόγησε τον σμήναρχο και φέρεται ότι είχε κεντρικό ρόλο σε τουλάχιστον δύο συναντήσεις του στην Αθήνα με Κινέζο πράκτορα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων
Αύξηση της συμμετοχής 10.02.26

Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων

260.000 είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν - Με το νέο καθεστώς δεν κόβεται καμία σύνταξη

Ηλίας Γεωργάκης
Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα
Culture Live 10.02.26

Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα

Μια δημόσια καλλιτεχνική εγκατάσταση του φωτογράφου Φιλ Μπίλερ έχει τοποθετηθεί στο Μπούσγουικ της Νέας Υόρκης, παρουσιάζοντας τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα
«Λευκή επιταγή»; 10.02.26

«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα

Με τη σαρωτική νίκη της φιλοτραμπικής Σαναέ Τακαΐτσι, η Ιαπωνία κλείνει το κεφάλαιο του μεταπολεμικού ειρηνισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για γεωστρατηγική αναδιάρθρωση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν
Mηχανή ισχύος 10.02.26

Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν

Τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν έναν κόσμο κολακείας και αδελφότητας, όπου οι πλούσιοι άνδρες αναπτύσσονται και οι γυναίκες παρέχουν υπηρεσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η τεχνητή νοημοσύνη πήρε το νυστέρι – Αποτυχημένες επεμβάσεις και λανθασμένα αναγνωρισμένα μέρη του σώματος
Έρευνα Reuters 10.02.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πήρε το νυστέρι – Αποτυχημένες επεμβάσεις και λανθασμένα αναγνωρισμένα μέρη του σώματος

Περιστατικά που συνδέονται με συσκευή που επιτρέπει σε χειρουργούς να αντιμετωπίζουν τη χρόνια ιγμορίτιδα με τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσαν ανησυχία στις ΗΠΑ. Μπορεί η ΑΙ να είναι πανάκεια;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις
Στεγαστικό 10.02.26

Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις

Ενώ το 2025 μπήκαν περιορισμοί στις νέες άδειες για Αirbnb σε τουριστικές περιοχές της Αθήνας, τελικά ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκε μεσοσταθμικά 11%. Τι μεσολάβησε;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά
Πολιτική 10.02.26

Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι δύο απόστρατοι που ήδη έχουν εντοπιστεί και τα ερωτήματα που προκύπτουν όσον αφορά τις συνέπειες ενδεχόμενης αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μεξικό: Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους καναδικής εταιρείας που είχαν απαχθεί
Μεξικό 10.02.26

Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους που είχαν απαχθεί

Η μεξικανική εισαγγελία «ταυτοποίησε πέντε πτώματα» που ανήκουν στους εργαζόμενους καναδικής εταιρείας οι οποίοι είχαν απαχθεί, μαζί με άλλους πέντε συναδέλφους τους, στα τέλη του περασμένου μήνα.

Σύνταξη
Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη
Ουκρανία 10.02.26

Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη

Μια ανάλυση στο μέτωπο του πολέμου όπως αυτό εκτυλίσσεται στη Νοβομιχαΐλοβκα στη νότια Ουκρανία, δείχνει πως η Ρωσία έχει στοχοθετήσει πιο αποτελεσματικά τις προτεραιότητες της

Σύνταξη
Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία
Έρευνα 10.02.26

Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία

Μια μελέτη δείχνει ότι η παραπληροφόρηση στην επιστήμη και τα fake news στην ιατρική είναι ευκολότερο να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή φαίνεται αξιόπιστη.

Σύνταξη
Ειρηνικός: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου με 2 νεκρούς – Κάλεσαν και το λιμενικό να διασώσει επιζώντα
Ειρηνικός Ωκεανός 10.02.26 Upd: 04:50

Νέο φονικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου με... επιχείρηση διάσωσης

Για πρώτη φορά οι αμερικανικές δυνάμεις ενημέρωσαν το λιμενικό να σπεύσει για τη διάσωση επιζώντα, έπειτα από φονικό πλήγμα τους κατά ταχύπλοου στον Ειρηνικό Ωκεανό με δύο νεκρούς.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο