Στροφή στην καινοτομία ή «άγκυρα» στα παλιά – Το δίπολο ανάπτυξης φαρμάκου στην Ευρώπη
Οικονομία 07 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

Στροφή στην καινοτομία ή «άγκυρα» στα παλιά – Το δίπολο ανάπτυξης φαρμάκου στην Ευρώπη

Η καινοτομία υπόσχεται κέρδη 30% και διεθνή επέκταση, όταν τα καταξιωμένα σκευάσματα εγγυώνται εδραιωμένες πωλήσεις με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης – H θέση της Ελλάδας

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Spotlight

Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

Spotlight

Αναβάθμιση χαρτοφυλακίου, στοχευμένες εξαγορές και συγχωνεύσεις και πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ, φαίνεται πως αποτελούν τη συνταγή της επιτυχίας, ενισχύοντας την ανάπτυξη των πιο δυναμικών φαρμακευτικών εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης της Ευρώπης.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου ο ρυθμός ανάπτυξης του φαρμακευτικού κλάδου υπολογίζεται στο 5% κατ’ έτος και η συνολική του αξία εκτιμάται στα 1,7 τρισ. δολ. για το 2025, η Ευρώπη αποτελεί την έδρα σημαντικού αριθμού κορυφαίων μεσαίου μεγέθους φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Όμως οι επιχειρήσεις αυτές, δεν συμβαδίζουν όλες τους με τον συνολικό ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου, σύμφωνα με νέα έκθεση της Bain & Company με τίτλο «Accelerating Growth and Innovation in European Midcap Pharma».

Η έκθεση εντοπίζοντας σημαντική διαφοροποίηση στις επιδόσεις μεταξύ των μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων, διαχωρίζει τις εταιρείες σε αυτές που διατηρούν σταθερά τα συμβατικά χαρτοφυλάκια προϊόντων και απευθύνονται σε τοπικής εμβέλειας αγορές και σε μια διακριτή ομάδα πρωτοπόρων επιχειρήσεων —την οποία η Bain χαρακτηρίζει ως «portfolio shifters»— η οποία αναπτύσσεται δυναμικά, επενδύοντας συστηματικά στην καινοτομία και επεκτείνοντας το επιχειρηματικό της αποτύπωμα πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Η ομάδα των «portfolio shifters» στρέφονται στις καινοτόμες θεραπείες ιδίως των σπανίων παθήσεων, εδραιώνοντας την παρουσία τους στην αγορά των ΗΠΑ, διπλασιάζοντας τους ρυθμούς ανάπτυξής τους και καταγράφοντας ετήσια αύξηση εσόδων της τάξης του 8%.

Όπως επισημαίνει η Bain, πρόκειται για στρατηγική προσαρμογής των συγκεκριμένων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις διεθνείς προκλήσεις — μια εξέλιξη με προφανή σημασία για επιμέρους αγορές, όπως η ελληνική, όπου η ανάδειξη της καινοτομίας στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας αποτελεί βασική πρόκληση.

Η βιωσιμότητα εξαρτάται πλέον από την ανάπτυξη θεραπειών με υψηλό βαθμό διαφοροποίησης και τη χάραξη στοχευμένων στρατηγικών διείσδυσης στην αγορά

Συγχωνεύσεις και εξαγορές περιλαμβάνονται στη συνταγή επιτυχίας των μεσαίου μεγέθους φαρμακευτικών της Ευρώπης

Με αφορμή την παρουσίαση της έκθεσης, ο μέτοχος και Επικεφαλής του Τομέα Υγείας και Βιοεπιστημών της Bain & Company για την Ευρώπη και Μέση Ανατολή Valerio Di Filippo, επεσήμανε ότι «Καθώς οι πιέσεις στις δημόσιες δαπάνες υγείας στην Ευρώπη εντείνονται και το πλαίσιο τιμολόγησης μεταβάλλεται διαρκώς, το χάσμα στις επιδόσεις των φαρμακευτικών εταιρειών που καινοτομούν έναντι εκείνων που παραμένουν προσκολλημένες σε παραδοσιακά μοντέλα λειτουργίας αναμένεται να διευρυνθεί. Δεν υπάρχει ενιαία συνταγή επιτυχίας. Ωστόσο, για τις μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες, η στρατηγική επανατοποθέτηση καθίσταται επιτακτική. Η μετάβαση αυτή οφείλει να είναι σταδιακή αλλά αποφασιστική, βασισμένη σε έναν συνδυασμό στοχευμένων εξαγορών και συγχωνεύσεων, πειθαρχημένης κατανομής κεφαλαίων και ουσιαστικής ενίσχυσης των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων».

Πέντε τάσεις αλλαγής

Σύμφωνα με την έκθεση, την τελευταία δεκαετία, πέντε βασικές τάσεις επαναπροσδιορίζουν το λειτουργικό μοντέλο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους σε διεθνές επίπεδο:

  1. Επιτάχυνση της καινοτομίας: Οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τις γονιδιακές θεραπείες και την εξατομικευμένη ιατρική δημιουργούν νέες προοπτικές, αυξάνοντας παράλληλα κατακόρυφα τις απαιτήσεις του ανταγωνισμού.
  2. Η παχυσαρκία ως μοχλός βραχυπρόθεσμης ανάπτυξης: Οι θεραπείες GLP-1 (για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη) αποτελούν πλέον την επενδυτική αιχμή του κλάδου, αναδιατάσσοντας τις προτεραιότητες στα χαρτοφυλάκια υπό ανάπτυξη (R&D pipelines).
  3. Στροφή προς την «Εξωτερική Άντληση» Καινοτομίας: Καθώς οι εσωτερικές διαδικασίες Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) κρίνονται συχνά χρονοβόρες και κοστοβόρες, οι εταιρείες επιστρατεύουν στρατηγικές εξαγορών, συγχωνεύσεων και αδειοδοτήσεων (licensing) για την ταχεία ενδυνάμωση των χαρτοφυλακίων τους.
  4. Αναδιάταξη του παγκόσμιου χάρτη καινοτομίας: Ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν ο κυρίαρχος πόλος, η Κίνα αναδεικνύεται σε ισχυρό αντίβαρο. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της υστέρησης, εάν δεν προχωρήσει σε μια γενναία στρατηγική αναπροσαρμογή.
  5. Εντατικοποίηση των τιμολογιακών πιέσεων: Οι νομοθετικές αλλαγές, κυρίως στην αγορά των ΗΠΑ, συμπιέζουν τα περιθώρια κέρδους. Η βιωσιμότητα εξαρτάται πλέον από την ανάπτυξη θεραπειών με υψηλό βαθμό διαφοροποίησης και τη χάραξη στοχευμένων στρατηγικών διείσδυσης στην αγορά (go-to-market strategies).

Συνολικά, η προσήλωση στην υπάρχουσα κατάσταση δεν αποτελεί πλέον βιώσιμη επιλογή. Για τις ευρωπαϊκές φαρμακευτικές, η επόμενη μέρα απαιτεί στρατηγική σαφήνεια, ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και έναν αποφασιστικό προσανατολισμό προς τις διεθνείς αγορές.

«Άγκυρα» στα παραδοσιακά ή αλλαγή;

Η έκθεση της Bain προσδιορίζει δύο διακριτά μοντέλα στις μεσαίου μεγέθους φαρμακευτικές της Ευρώπης, επισημαίνοντας την συστηματική διεύρυνση στην απόκλιση των επιδόσεων των δύο μοντέλων μεταξύ τους.

Το πρώτο μοντέλο αφορά τις ονομαζόμενες «legacy anchors» εταιρείες (άγκυρες παράδοσης), οποίες εστιάζουν σε παλιά, γνωστά σκευάσματα, απευθυνόμενες κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας σταθερότητα, αλλά και περιορισμένους ρυθμούς ανάπτυξης.

Το δεύτερο, αφορά τους «portfolio shifters» (μετατροπείς χαρτοφυλακίου), τις εταιρείες που μετασχηματίζουν τη δραστηριότητά τους μέσω στοχευμένων εξαγορών και αδειοδοτήσεων καινοτόμων προϊόντων —ιδιαίτερα στον τομέα των σπάνιων παθήσεων— εξασφαλίζοντας άμεση πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν σχεδόν διπλασιάσει τα περιθώρια EBITDA (προσεγγίζοντας το 30%) και επενδύουν πλέον το 18–20% των εσόδων τους στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D). Όμως σε ότι αφορά την επέκτασή τους στις ΗΠΑ, αυτή επιτεύχθηκε με την αξιοποίηση των παλαιότερης γενιάς φαρμάκων που εδραίωσαν τις πωλήσεις τους και περιόρισαν το ρίσκο διασφαλίζοντας άμεσες αποδόσεις και επιταχύνοντας την εξοικείωση με το ρυθμιστικό και εμπορικό περιβάλλον. Το αποτέλεσμα είναι ένα διπλό μοντέλο χαρτοφυλακίου, όπου οι σταθερές ταμειακές ροές από την Ευρώπη χρηματοδοτούν την υψηλή ανάπτυξη και την καινοτομία στις διεθνείς αγορές.

Προοπτικές στην Ελλάδα

Η έκθεση επισημαίνει όμως, ότι η μελλοντική ανταγωνιστικότητα στις μεσαίες φαρμακευτικές – όπου συγκαταλέγονται και πολλές ελληνικές – θα εξαρτηθεί κατ΄ αρχήν από τις στρατηγικές επιλογές τους στους τομείς καινοτομίας όπου θα επενδύσουν, στις αγορές- στόχους που θα επιλέξουν και την ταχύτητα με την οποία θα αναπτύξουν κρίσιμες επιχειρησιακές ικανότητες και δευτερευόντως από το μέγεθός τους.

Στην Ελλάδα, ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας. Το 2024, οι εξαγωγές φαρμάκων έφτασαν τα 2,8 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 5,7% των συνολικών εξαγωγών της χώρας, φέρνοντας τον κλάδο στη δεύτερη θέση μετά αυτόν των ορυκτών καυσίμων. Όσο για τις επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης, έφτασαν τα 161 εκατ. ευρώ το 2022 με την πραγματοποίηση τουλάχιστον 2.000 κλινικών μελετών από το 1995.

Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες μετέχουν ήδη στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ για την αναβάθμιση της θέσης τους προωθούν την ενίσχυση της αξίας των σκευασμάτων τους, με καινοτόμες μορφές διάθεσης, διεθνείς συνεργασίες και επιλεκτικές εξαγορές ή συγχωνεύσεις.

World
Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία – Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης
Στοιχεία Eurostat 06.02.26

Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία - Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τη μεταπανδημική ανάκαμψη στα εισοδήματα στην Ευρώπη και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανάλυση: Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; – Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας
Ανάλυση 06.02.26

Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; - Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας

Ζητούμενο για την ελληνική αγορά εργασίας η επίτευξη πλήρους απασχόλησης και προϋπόθεση η διεύρυνση της συμμετοχής περισσότερων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»: Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση
Προϋποθέσεις 06.02.26

Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση

Τι ισχύει για τα εισοδήματα του 2025 που θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν φέτος - Ποιες είναι οι πέντε προϋποθέσεις για τις φοροελαφρύνσεις που μπορούν να έχουν εργαζόμενοι με μπλοκάκι

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Συνταξιούχοι: Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών
Οικονομικές Ειδήσεις 06.02.26

Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενεργοποιεί ο ΕΦΚΑ, έτσι ώστε οι συνταξιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τις δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν

Ηλίας Γεωργάκης
Ακρίβεια: Οι Έλληνες είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον και έχουν λόγο για αυτό
Ευρωβαρόμετρο 05.02.26

Οι Έλληνες είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον και έχουν λόγο για αυτό

«Κόκκινο» χτυπάει η απαισιοδοξία στους Έλληνες και μόνο τυχαίο δεν είναι αυτό. Τα νοικοκυριά βλέπουν τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται πριν το τέλος του μήνα, οδηγώντας βίαια σε περισσότερες περικοπές για την κάλυψη των αναγκών τους. Η ακρίβεια έχει εξαντλήσει τις αντοχές τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν
Κόσμος 07.02.26

Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν διαφαίνεται όλο και πιο πιθανός, αλλά ο μακροβιότερος ανταποκριτής στη Μόσχα υπενθυμίζει πως οι ψήφοι, οι απώλειες και ο πληθωρισμός «σκοτώνουν» τους Αμερικανούς προέδρους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ
Χαλαρή 07.02.26

«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ

Η Charli xcx βρέθηκε πρόσφατα σε μια ειδική προβολή της ταινίας «The Moment» και μίλησε για όσα δεν είδαμε - από τα συναισθήματα της ενόσω τα γυρίσματα κυλούσαν μέχρι τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ.

Σύνταξη
Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;
Διεθνής Οικονομία 07.02.26

Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;

Η πολεμική άνθηση στη Ρωσία έχει δώσει τη θέση της σε υποτονική ανάπτυξη, αυξήσεις φόρων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα επηρεάσει αυτό τη σύγκρουση στην Ουκρανία;

Σύνταξη
Ένας αποκαλυπτικός διάλογος στη Βουλή για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών
«Τραμπικές» αλλαγές 07.02.26

Ένας αποκαλυπτικός διάλογος στη Βουλή για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών

Με φόντο την τραγωδία της Χίου, Πλεύρης και Χρυσομάλλης στη Βουλή υπολογίζουν τα εργατικά χέρια δεκαεξάχρονων μεταναστών, ενώ καταργείται το πλαίσιο Μητσοτάκη για τα ασυνόδευτα ανήλικα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη [Βίντεο]
Η δεύτερη 11η Σεπτεμβρίου 07.02.26

H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη

Η Λιβύη και συγκεκριμένα η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που ελέγχει τα δυτικά, παρέδωσε στις ΗΠΑ έναν ύποπτο για χτύπημα σε προξενικές εγκαταστάσεις στη Βεγγάζη, με κύριο στόχο τον πρέσβη και μέλη της CIA.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νότια Κορέα: Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων μοίρασε από λάθος bitcoins αξίας 40 δισ. δολαρίων
Νότια Κορέα 07.02.26

Μοίρασαν κατά λάθος bitcoins 40 δισ. δολαρίων

Η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Bithumb στη Νότια Κορέα μοίρασε κατά λάθος σε πελάτες bitcoins αξίας άνω των 40 δισ. δολαρίων, με αποτέλεσμα η τιμή του να υποχωρήσει πρόσκαιρα κατά 17%.

Σύνταξη
Αυστραλία: Εκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνουν οι Αρχές ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ
Αυστραλία 07.02.26

Εκκληση για αυτοσυγκράτηση ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ

Η αστυνομία λαμβάνει δρακόντεια μέτρα ενόψει της άφιξης του Ισαάκ Χέρτσογκ τη Δευτέρα στο Σίδνεϊ, καθώς φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές έχουν απευθύνει κάλεσμα σε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Σύνταξη
Επσταϊν – Γαλλία: Η εισαγγελία ξεκινά έρευνα σε βάρος του πρώην υπουργού πολιτισμού Τζακ Λανγκ
Γαλλία 07.02.26

Ερευνα σε βάρος του Τζακ Λανγκ για την υπόθεση Επσταϊν

Ερευνα σε βάρος του πρώην υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας Τζακ Λανγκ και της κόρης του ξεκινά η εισαγγελία, μετά τις αποκαλύψεις για τους φερόμενους οικονομικούς δεσμούς τους με τον Τζέφρι Επσταϊν.

Σύνταξη
Στου Ζωγράφου κάποιον βρήκε & έδωσε χρήματα και κινητό στη Λόρα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της
Ελλάδα 07.02.26
Στου Ζωγράφου κάποιον
Ελλάδα 07.02.26

Στου Ζωγράφου κάποιον βρήκε & έδωσε χρήματα και κινητό στη Λόρα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της

Στη Γερμανία δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο υποστηρικτικό περιβάλλον. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Λόρα σίγουρα έχει βοηθηθεί από κάποιον ή από κάποιους, ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει
Κόσμος 07.02.26

Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Ταϊβάν, καθώς το κοινοβούλιο του νησιού καταψήφισε την πληρωμής πατρίδας όπλων προς τις ΗΠΑ, προωθώντας φθηνότερες λύσεις, με τις τελευταίες να απειλούν να τα δώσουν αλλού.

Σύνταξη
Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουαμέ

Ο Άρης γνωστοποίησε την απόκτηση του 28χρονου, διεθνή Ιβοριανού επιθετικού ως δανεικό για 1,5 έτος από τη Φιορεντίνα. αφού πρώτα ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις.

Σύνταξη
