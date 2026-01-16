10 αρχές καλής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στα φάρμακα

Δέκα αρχές για την ορθή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα φάρμακα από την αρχική έρευνα και τις κλινικές μελέτες μέχρι την παραγωγή και την παρακολούθηση της ασφάλειάς του, όρισαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) και ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), ενόψει κατάρτισης κατευθυντήριων οδηγιών από την Ε.Ε. για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα του φαρμάκου.

Οι αρχές ορθής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης αφορούν τους παραγωγούς φαρμάκων, αλλά και τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας και στοχεύουν σε διεθνή συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών και των οργανισμών που καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές.

Οι αρχές αυτές θα ενισχυθούν με πρόσθετες οδηγίες της Ε.Ε., που απορρέουν από τη νέα φαρμακευτική νομοθεσία της Ε.Ε.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να αντιμετωπίζεται με επαγγελματισμό, για να περιορίζονται οι κίνδυνοι, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια ασθενών και ζώων και την τήρηση των κανονισμών

Όπως επισημαίνεται από τον ΕΜΑ, η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλα τα στάδια του φαρμάκου έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με στόχο την επιτάχυνση της πορείας από την καινοτομία σε ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα. Η νέα φαρμακευτική νομοθεσία ενσωματώνει την ευρύτερη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανάπτυξη και πορεία των φαρμάκων, στη λήψη κανονιστικών αποφάσεων, ενώ δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες για τη δοκιμή καινοτόμων μεθόδων που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για φάρμακα σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Για να υλοποιηθούν αυτά τα οφέλη, η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να αντιμετωπίζεται με επαγγελματισμό, προκειμένου να περιορίζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιηθεί η δυνατότητα αυτής της τεχνολογίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τόσο την ασφάλεια ασθενών και ζώων, όσο και την τήρηση των κανονισμών.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Υγείας Ολιβέρ Βαρελί, οι κατευθυντήριες αρχές της ορθής πρακτικής της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανάπτυξη φαρμάκων αποτελούν ένα πρώτο βήμα της νέας συνεργασίας Ε.Ε. – ΗΠΑ στον τομέα των νέων ιατρικών τεχνολογιών, με στόχο τη διατήρηση του ηγετικού ρόλου των δύο πλευρών στην καινοτομία, διεθνώς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των ασθενών.

Οι δέκα αρχές

Οι αρχές αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα των φαρμάκων, στις οποίες συμφώνησαν ΕΜΑ και FDA είναι οι παρακάτω: