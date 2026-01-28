newspaper
Στήριξη επενδύσεων και έρευνας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
Οικονομία 28 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Στήριξη επενδύσεων και έρευνας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Τροπολογία προβλέπει συμψηφισμό υποχρεωτικών επιστροφών για τις θυγατρικές ελληνικών φαρμακευτικών με επενδυτικά προγράμματα έρευνας και παραγωγής

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Μέτρα ελάφρυνσης της φαρμακοβιομηχανίας από τις υποχρεωτικές επιστροφές με «αντάλλαγμα» επενδύσεις σε παραγωγή και έρευνα  για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επιχειρεί το υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο του μέτρου του επενδυτικού clawback.

Στην προκειμένη περίπτωση, τροπολογία προβλέπει την ένταξη στο επενδυτικό clawback και των δαπανών για επενδύσεις από θυγατρικές ελληνικών φαρμακευτικών εταιρειών, εφόσον η μητρική εταιρεία έχει προχωρήσει σε επενδύσεις. Η σχετική τροπολογία εντάχθηκε στον πρόσφατο νόμο για την «Ίδρυση Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης – Συνεποπτεία της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε. από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας – Λοιπές διατάξεις».

Για την ενεργοποίηση της νέας διάταξης, απαιτείται προηγουμένως η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, την οποία υποσχέθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση κοπής της πίτας της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Στον συμψηφισμό μπορούν να ενταχθούν επενδύσεις θυγατρικών επιχειρήσεων παραγωγής με έδρα την Ελλάδα, συμψηφίζοντας τις δαπάνες των επενδυτικών τους σχεδίων με το clawback της μητρικής εταιρίας

Ενίσχυση και της έρευνας για παραγωγή νέων φαρμάκων προσδοκάται ότι θα φέρει ο συμψηφισμός επενδύσεων με clawback

Η νέα διάταξη έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες συμψηφισμού μεταξύ των επενδύσεων στις οποίες προχωρούν οι θυγατρικές εταιρείες ελληνικών φαρμακευτικών με τις υποχρεωτικές επιστροφές clawback που καλούνται να καταβάλλουν οι ελληνικές φαρμακευτικές όταν οι πωλήσεις φαρμάκων ξεπερνούν τον κλειστό προϋπολογισμό που έχει τεθεί για τη φαρμακευτική δαπάνη.

Συγκεκριμένα, οι θυγατρικές παραγωγικών εταιρειών που διατηρούν έδρα στην Ελλάδα, μπορούν να συμψηφίζουν με το clawback τις δαπάνες επενδυτικών σχεδίων της μητρικής τους εταιρείας.

Το μέτρο αφορά τα νοσοκομειακά φάρμακα και προστίθεται στις διατάξεις του 2012 για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη.

Ο συμψηφισμός αφορά το συνολικό ποσό της αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης που καταβάλλεται από Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή φαρμακευτικές εταιρείες, και μπορεί να γίνει με αντίστοιχα ποσά που αφορούν:

α) ποσοστό επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για κλινικές δοκιμές, και οι οποίες συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης συγκεκριμένης στόχευσης και αιτιολογίας,

β) ποσοστό επί των δαπανών που αντιστοιχούν σε επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής.

Όπως διευκρινίζεται στη συνέχεια στο σχετικό άρθρο του νόμου, «στο παρόν καθεστώς συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής της φαρμακευτικής δαπάνης (clawback) δύνανται να ενταχθούν επενδυτικά σχέδια για επενδύσεις θυγατρικών εταιρειών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων παραγωγής φαρμάκων που έχουν έδρα την Ελλάδα, των οποίων οι μητρικές είναι δικαιούχοι συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής της φαρμακευτικής δαπάνης (clawback), συμψηφίζοντας τις δαπάνες των επενδυτικών τους σχεδίων με την αυτόματη επιστροφή (clawback) της μητρικής εταιρίας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή και υλοποίηση της παρούσας διάταξης».

Επενδύσεις αντί αποσύρσεων

Στόχος του υπουργείου είναι αφενός να ενισχυθούν περαιτέρω οι επενδύσεις από τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, αλλά και για να ενισχυθούν ταυτόχρονα οι ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να βελτιωθεί το δυσάρεστο κλίμα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με τις υπέρογκες υποχρεωτικές επιστροφές που οδηγούν σε αποσύρσεις φαρμάκων.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόσφατα 230 φάρμακα «έκαναν φτερά» από την ελληνική αγορά φαρμάκων με τα 27 από αυτά να είναι αναντικατάστατα και να χρειάζεται έκτακτη εισαγωγή από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΙΦΕΤ) προκειμένου να μπορούν να καλυφθούν οι Έλληνες ασθενείς. Σημαντική μερίδα από τα φάρμακα αυτά που αποσύρθηκαν περιλαμβάνει φάρμακα παλαιά, δοκιμασμένα και φθηνά, που παράγονται στη χώρα και η υποκατάστασή τους με νεότερα θα αυξήσει σημαντικά το κόστος περίθαλψης των ασθενών.

Συχνά, αιτία για τις αποσύρσεις αυτές αποτελεί και το clawback που καλούνται να καταβάλλουν οι φαρμακευτικές καθώς ο κλειστός προϋπολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης που αφορά την κρατική χρηματοδότηση, υπολείπεται των αναγκών, με αποτέλεσμα φαρμακευτικές και ασθενείς να επωμίζονται τη διαφορά.

Σε ότι αφορά τις φαρμακευτικές όμως, οι υπερβολικές επιβαρύνσεις, σε πολλές περιπτώσεις καθιστούν τα φάρμακα ζημιογόνα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα από τις εταιρείες να συνεχίσουν τη διάθεσή τους.

Το νέο μέτρο, αφορά επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων, όχι μόνο ως προς την παραγωγική τους δυνατότητα, αλλά και ως προς τα ερευνητικά τους προγράμματα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων – συνήθως γενοσήμων, αλλά σε βελτιωμένες μορφές διάθεσης.

Η έρευνα

Το ερευνητικό κομμάτι της δραστηριοποίησης των φαρμακευτικών ενδιαφέρει το υπουργείο Υγείας, από πλευράς επενδύσεων, με αποτέλεσμα να αναμένεται και περαιτέρω σύνδεση του μέτρου του επενδυτικού clawback και με τις κλινικές μελέτες που διενεργούνται στη χώρα από τις πολυεθνικές φαρμακευτικές.

Καθώς όμως το επενδυτικό clawback όπως εφαρμόζεται μέχρι σήμερα δεν ευνοεί αυτό το κομμάτι δραστηριοποίησης, αναμένεται και ξεχωριστή υπουργική απόφαση για περαιτέρω ένταξη των κλινικών μελετών στο επενδυτικό clawback, για την οποία έχει ήδη συμφωνηθεί να αυξηθεί το ποσοστό συμψηφισμού για τις μελέτες  από 25% σε 50%, καθώς επίσης και να αναγνωριστούν οι επενδύσεις των μητρικών εταιρειών του εξωτερικού για λογαριασμό των θυγατρικών τους, για δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης και Κλινικών Μελετών.

