20.01.2026
Νέα 48ωρη απεργία από τους οδηγούς ταξί – Τα αιτήματά τους
Τέσσερα μέτρα για λιγότερα φάρμακα και στήριξη των γενοσήμων
Οικονομία 20 Ιανουαρίου 2026

Τέσσερα μέτρα για λιγότερα φάρμακα και στήριξη των γενοσήμων

Κυβερνητικές εξαγγελίες για στήριξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας από τα υπουργεία Υγείας και Οικονομικών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Spotlight

Λιγότερα ή φθηνότερα φάρμακα για θεραπεία των ασθενών, επιλέγει το υπουργείο Υγείας για να μειώσει τη φαρμακευτική δαπάνη, και ταυτόχρονα και τις υποχρεωτικές επιστροφές που καταβάλλει η φαρμακοβιομηχανία εξαιτίας της υπέρβασης των ορίων που έχουν τεθεί στους προϋπολογισμούς της πρωτοβάθμιας και της νοσοκομειακής περίθαλψης.

Με σαφή προτίμηση στις βασικές θεραπείες, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην εκδήλωση κοπής της πίτας της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), παρουσίασε τέσσερα μέτρα με τα οποία θα υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και τα οποία στόχο έχουν τον έλεγχο της κατανάλωσης φαρμάκων, την εκκαθάριση των ενεργών ΑΜΚΑ, αλλά και την εισαγωγή νέων, επιμέρους κλειστών προϋπολογισμών στις ακριβές θεραπείες για την προτίμηση των βιο-ισοδυνάμων φαρμάκων έναντι των πρωτοτύπων καινοτόμων βιολογικών θεραπειών για σοβαρές παθήσεις.

«Οι ανάγκες των ασθενών διεθνώς αυξάνονται με ρυθμό της τάξης του 8%, διεθνώς»

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων

Συγκεκριμένα, μετά τον διαχωρισμό γενοσήμων – πρωτοτύπων στους κλειστούς προϋπολογισμούς της φαρμακευτικής δαπάνης (το μέτρο έχει αποφασιστεί και αναμένεται να εφαρμοστεί για το clawback του 2025), ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε την πρόθεσή του για περαιτέρω διαχωρισμό των προϋπολογισμών και στα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) σε πρωτότυπα και βιοϊσοδύναμα, για εξοικονόμηση πόρων.

Στην ίδια κατεύθυνση, επανέλαβε την ανακοίνωση για εκκαθάριση των ενεργών και ανενεργών ΑΜΚΑ, διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026, οδηγώντας σε σημαντική εξοικονόμηση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ κυρίως στη δαπάνη των νοσοκομείων για φάρμακα.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην συνταγογράφηση των φαρμάκων μόνο για τις ενδείξεις για τις οποίες αδειοδοτήθηκαν, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι με το μέτρο θα εφαρμοστεί πρόσθετη ρύθμιση η οποία θα αφορά τη συγχορήγηση φαρμάκων. Δηλαδή, ένα φάρμακο δεν θα επιτρέπεται να χορηγείται, εφόσον υπάρχει αντένδειξη για τη λήψη κάποιου άλλου φαρμάκου με το οποίο δημιουργείται αλληλεπίδραση και το οποίο ήδη χορηγείται στον ίδιο ασθενή. Και από το μέτρο αυτό, αναμένεται πρόσθετη εξοικονόμηση πόρων.

Το τέταρτο μέτρο αφορά τον καταλογισμό clawback στα φάρμακα που φτάνουν στη χώρα μας μέσω ΙΦΕΤ και κυκλοφορούν μέσω του συγκεκριμένου καναλιού διάθεσης για περισσότερο από ένα εξάμηνο.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε τη χορήγηση γενοσήμων για την αποδέσμευση πόρων για φάρμακα καινοτομίας, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα, λόγω της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων παρουσιάζει τις λιγότερες.

Στήριξη φαρμακοβιομηχανίας

Αναφερόμενος στο επενδυτικό clawback, ο κ. Γεωργιάδης το χαρακτήρισε ως το πιο επιτυχημένο αναπτυξιακό μέτρο, το οποίο έχει φέρει μέχρι στιγμής επενδύσεις ύψους 1,6 δις. ευρώ, ενώ για την επόμενη προγραμματική περίοδο αναμένεται οι επενδύσεις να ξεπεράσουν τα 2 δις. ευρώ. Ειδικά για τη διετία 2026-2027 ανακοίνωσε επέκταση του μέτρου και για τις θυγατρικές διεθνών οίκων που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Για τη συνέχιση του επενδυτικού clawback, o αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην εκδήλωση διαβεβαίωσε ότι στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ προβλέπεται χρηματοδότηση 50 δις. ευρώ, ποσό που διασφαλίζει τη συνέχιση του μέτρου.

Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες

Από την πλευρά της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ο πρόεδρος Θεόδωρος Τρύφων αναφέρθηκε στην διεθνή γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και το εκτενές επενδυτικό πρόγραμμα των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, ύψους 1,8 δις. ευρώ, που περιλαμβάνει 10 νέα εργοστάσια και 14 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων.

Χαρακτηριστικά, ο κ. Τρύφων εστίασε στην Ανατολική Αττική, όπου λειτουργούν σήμερα 17 μονάδες, τριπλάσιες σε σχέση με την προηγούμενη οκταετία, καθιστώντας τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες τον μεγαλύτερο εργοδότη στην περιοχή.

Οι ελληνικές φαρμακευτικές μπορούν να καλύψουν το 70% των αναγκών της πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψης, για πολλές γνωστές παθήσεις, ενώ τα ελληνικά φάρμακα αποτελούν το δεύτερο εξαγώγιμο προϊόν της χώρας μας, που εξάγεται σε 140 χώρες και μέσω αυτών ισορροπείται το ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας.

Ο κ. Τρύφων υπογράμμισε ιδιαίτερα την ανάγκη για ένα σταθερό περιβάλλον δραστηριοποίησης την ερχόμενη πενταετία, με ένα μοντέλο που θα στηρίζεται σε άξονες όπως ο έλεγχος της κατανάλωσης, η αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων, η αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και η πρόσβαση στην καινοτομία, η αύξηση του όγκου των γενοσήμων και η μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων, η μονιμοποίηση του επενδυτικού clawback, η θεραπεία των στρεβλώσεων της φαρμακευτικής αγοράς και η διατήρηση του ΙΦΕΤ για την κάλυψη των αναγκών.

Αναφερόμενος στην μειωμένη χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης, ο κ. Τρύφων επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια, η κρατική χρηματοδότηση αυξάνεται με ποσοστό 3,65%, όταν η φαρμακευτική δαπάνη αυξάνεται κατά 11% ετησίως, οι επιστροφές της φαρμακοβιομηχανίας κατά 20% στη χώρα μας, ενώ οι ανάγκες των ασθενών διεθνώς αυξάνονται με ρυθμό 8%, διεθνώς.

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025
Οικονομία 20.01.26

Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025

Κερδισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, νέες μητέρες - επαγγελματίες, όσοι πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης, ιδιοκτήτες ακινήτων που έριξαν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση κλειστές κατοικίες.

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»

Λίγο πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνει την επωδό του Μαξίμου «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» - «Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα», αναφέρει

Σύνταξη
Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια
Οικονομία 19.01.26

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια

Σαφείς ενδείξεις ότι κλείνει σταδιακά ένας 12ετής κύκλος που έφερε επενδύσεις σε ακίνητα και προκάλεσε αλλαγές στο αστικό τοπίο, αλλά και έντονες συγκρούσεις εντός και εκτός Βουλής - Ερωτηματικό αν θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ισπανία στην κατάργηση του θεσμού

Γιώργος ΣχοινάςΠέτρος Κωνσταντινίδης
Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026
Ευρωζώνη 19.01.26

Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026

H αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη χάνει τη δυναμική της, υποστηρίζουν αναλυτές. Η ανάπτυξη της απασχόλησης επιβραδύνεται ενώ η οικονομική αβεβαιότητα φρενάρει τις προσλήψεις. Τι προβλέπεται στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Υποκλοπές: Το «ψέμα» της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το ξερίζωμα μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS
Υποκλοπές 20.01.26

Το «ψέμα» της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το ξερίζωμα μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS

Η αντίφαση της Intellexa που δεν γνώριζε για τον έλεγχο στην εταιρεία που φιλοξενούσε τους σέρβερ της. Τι εντόπισε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πώς στάλθηκαν τα τουλάχιστον 395 SMS που ήταν μολυσμένα με Predator

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αγρότες: Διάλογος κατ’ όνομα, εξαγγελίες κατ’ ουσίαν – Χωρίς περιθώρια αλλαγών στα μέτρα
«Δώσαμε, δώσαμε» 20.01.26

Αγρότες: Διάλογος κατ’ όνομα, εξαγγελίες κατ’ ουσίαν – Χωρίς περιθώρια αλλαγών στα μέτρα

Η κυβέρνηση φαίνεται να πρωταγωνιστεί σε μία μεγάλη αντίφαση, υψηλού πολιτικού κόστους. Από την αρχή ζητούσε διάλογο με τους αγρότες, όμως εμμένει στα ίδια μέτρα, τα οποία αποφάσισε μονομερώς.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;
Κόσμος 20.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;

Μόλις στον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, η αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου έχει καταβαραθρωθεί, η μεταπολεμική διεθνής τάξη καταρρέει και η επιρροή της Κίνας αυξάνεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη
Εικόνες και βίντεο 20.01.26

Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το Σάββατο κι ενισχύθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους σφοδρούς ανέμους, πλήττουν σκληρά τη Χιλή - Ο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 20 νεκρούς

Σύνταξη
Καιρός: Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη
Καιρός 20.01.26

Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη, με ισχυρά φαινόμενα

Καμπανάκι της ΕΜΥ για τοπικά θυελλώδεις (8 με 10 μποφόρ) ανατολικούς νοτιοανατολικούς ανέμους στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά - Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού
«Ήταν κόλαση» 20.01.26

– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού

«Ήταν νευρικός, οξύθυμος, με απότομες αλλαγές διάθεσης. Δεν μπορούσες να ζήσεις μαζί του», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γιος του Μελ Μπρουκς

Σύνταξη
Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
Ελληνοτουρκικός διάλογος 20.01.26

Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Οι ΥΦΥΠΕΞ, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Χάρης Θεοχάρης θα έχουν συνομιλίες με την τουρκική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και της θετικής ατζέντας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γρίπη: Καλπάζει η μεταδοτικότητα- ασθμαίνοντας ακολούθησε ο εμβολιασμός
Φουσκώνει το κύμα 20.01.26

Γρίπη: Καλπάζει η μεταδοτικότητα- ασθμαίνοντας ακολούθησε ο εμβολιασμός

Γιατί είναι φέτος τόσο μεγάλη η διεισδυτικότητα της γρίπης στην κοινότητα; Μιλούν στο in οι πνευμονολόγοι Μάτα Τσικρικά και Σοφία Πουρίκη και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών, Απόστολος Βαλτάς

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δηλώσεις Καρυστιανού: Κι όμως, όσα είπε για τις αμβλώσεις δεν ήταν η αρχή – η εμμονή με τη θρησκεία και ο Αρχάγγελος στο πλευρό της
Πολιτική 20.01.26

Δηλώσεις Καρυστιανού: Κι όμως, όσα είπε για τις αμβλώσεις δεν ήταν η αρχή – η εμμονή με τη θρησκεία και ο Αρχάγγελος στο πλευρό της

Η Μαρία Καρυστιανού προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων με τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις και τα όσα είπε περί δημόσιας διαβούλευσης για το θέμα. Κι όμως, αποδεικνύεται πως όσα έχει στο μυαλό της κι εκφράζει σε συνεντεύξεις της, απέχουν έτη φωτός από εκείνα των προοδευτικών πολιτών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025
Οικονομία 20.01.26

Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025

Κερδισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, νέες μητέρες - επαγγελματίες, όσοι πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης, ιδιοκτήτες ακινήτων που έριξαν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση κλειστές κατοικίες.

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ισημερινός: Ανταλλαγή πληροφοριών με ευρωπαϊκό κέντρο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών
Ανταλλαγή πληροφοριών 20.01.26

Συνεργασία Ισημερινού με ευρωπαϊκό κέντρο στη μάχη κατά των ναρκωτικών

Ο Ισημερινός ξεκινά συνεργασία με το ευρωπαϊκό κέντρο MAOC-N «στις επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών», με έμφαση και στη μείωση των παράνομων ροών προς την Ευρωπαϊκή Eνωση.

Σύνταξη
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη – Τι μπορεί να προκαλέσει
Επίπεδο 4 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη

Γεωμαγνητική καταιγίδα, που τοποθετείται στο επίπεδο 4 πεντάβαθμης κλίμακας, πλήττει τη Γη, έπειτα από «ισχυρή ηλιακή έκρηξη που έγινε χθες».

Σύνταξη
Γροιλανδία: Την ανάγκη «σεβασμού της κυριαρχίας της» τονίζει η φον ντερ Λάιεν σε μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ
Νταβός 20.01.26

Φον ντερ Λάιεν σε μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου: Σεβασμός στη Γροιλανδία

Τον «αδιαμφισβήτητο σεβασμό στην κυριαρχία της Γροιλανδίας» επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, με την οποία συναντήθηκε στο Νταβός της Ελβετίας.

Σύνταξη
Συρία: Τραμπ και Σάρα συζήτησαν για τις εγγυήσεις των δικαιωμάτων των Κούρδων
Συρία 20.01.26

Επικοινωνία Τραμπ και Σάρα για τα δικαιώματα των Κούρδων

Τραμπ και Σάρα είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν για τα δικαιώματα των Κούρδων και «τόνισαν τη σημασία της προάσπισης της ενότητας και της ανεξαρτησίας του συριακού εδάφους».

Σύνταξη
