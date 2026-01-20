Τέσσερα μέτρα για λιγότερα φάρμακα και στήριξη των γενοσήμων

Λιγότερα ή φθηνότερα φάρμακα για θεραπεία των ασθενών, επιλέγει το υπουργείο Υγείας για να μειώσει τη φαρμακευτική δαπάνη, και ταυτόχρονα και τις υποχρεωτικές επιστροφές που καταβάλλει η φαρμακοβιομηχανία εξαιτίας της υπέρβασης των ορίων που έχουν τεθεί στους προϋπολογισμούς της πρωτοβάθμιας και της νοσοκομειακής περίθαλψης.

Με σαφή προτίμηση στις βασικές θεραπείες, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην εκδήλωση κοπής της πίτας της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), παρουσίασε τέσσερα μέτρα με τα οποία θα υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και τα οποία στόχο έχουν τον έλεγχο της κατανάλωσης φαρμάκων, την εκκαθάριση των ενεργών ΑΜΚΑ, αλλά και την εισαγωγή νέων, επιμέρους κλειστών προϋπολογισμών στις ακριβές θεραπείες για την προτίμηση των βιο-ισοδυνάμων φαρμάκων έναντι των πρωτοτύπων καινοτόμων βιολογικών θεραπειών για σοβαρές παθήσεις.

Συγκεκριμένα, μετά τον διαχωρισμό γενοσήμων – πρωτοτύπων στους κλειστούς προϋπολογισμούς της φαρμακευτικής δαπάνης (το μέτρο έχει αποφασιστεί και αναμένεται να εφαρμοστεί για το clawback του 2025), ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε την πρόθεσή του για περαιτέρω διαχωρισμό των προϋπολογισμών και στα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) σε πρωτότυπα και βιοϊσοδύναμα, για εξοικονόμηση πόρων.

Στην ίδια κατεύθυνση, επανέλαβε την ανακοίνωση για εκκαθάριση των ενεργών και ανενεργών ΑΜΚΑ, διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026, οδηγώντας σε σημαντική εξοικονόμηση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ κυρίως στη δαπάνη των νοσοκομείων για φάρμακα.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην συνταγογράφηση των φαρμάκων μόνο για τις ενδείξεις για τις οποίες αδειοδοτήθηκαν, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι με το μέτρο θα εφαρμοστεί πρόσθετη ρύθμιση η οποία θα αφορά τη συγχορήγηση φαρμάκων. Δηλαδή, ένα φάρμακο δεν θα επιτρέπεται να χορηγείται, εφόσον υπάρχει αντένδειξη για τη λήψη κάποιου άλλου φαρμάκου με το οποίο δημιουργείται αλληλεπίδραση και το οποίο ήδη χορηγείται στον ίδιο ασθενή. Και από το μέτρο αυτό, αναμένεται πρόσθετη εξοικονόμηση πόρων.

Το τέταρτο μέτρο αφορά τον καταλογισμό clawback στα φάρμακα που φτάνουν στη χώρα μας μέσω ΙΦΕΤ και κυκλοφορούν μέσω του συγκεκριμένου καναλιού διάθεσης για περισσότερο από ένα εξάμηνο.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε τη χορήγηση γενοσήμων για την αποδέσμευση πόρων για φάρμακα καινοτομίας, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα, λόγω της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων παρουσιάζει τις λιγότερες.

Στήριξη φαρμακοβιομηχανίας

Αναφερόμενος στο επενδυτικό clawback, ο κ. Γεωργιάδης το χαρακτήρισε ως το πιο επιτυχημένο αναπτυξιακό μέτρο, το οποίο έχει φέρει μέχρι στιγμής επενδύσεις ύψους 1,6 δις. ευρώ, ενώ για την επόμενη προγραμματική περίοδο αναμένεται οι επενδύσεις να ξεπεράσουν τα 2 δις. ευρώ. Ειδικά για τη διετία 2026-2027 ανακοίνωσε επέκταση του μέτρου και για τις θυγατρικές διεθνών οίκων που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Για τη συνέχιση του επενδυτικού clawback, o αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην εκδήλωση διαβεβαίωσε ότι στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ προβλέπεται χρηματοδότηση 50 δις. ευρώ, ποσό που διασφαλίζει τη συνέχιση του μέτρου.

Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες

Από την πλευρά της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ο πρόεδρος Θεόδωρος Τρύφων αναφέρθηκε στην διεθνή γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και το εκτενές επενδυτικό πρόγραμμα των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, ύψους 1,8 δις. ευρώ, που περιλαμβάνει 10 νέα εργοστάσια και 14 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων.

Χαρακτηριστικά, ο κ. Τρύφων εστίασε στην Ανατολική Αττική, όπου λειτουργούν σήμερα 17 μονάδες, τριπλάσιες σε σχέση με την προηγούμενη οκταετία, καθιστώντας τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες τον μεγαλύτερο εργοδότη στην περιοχή.

Οι ελληνικές φαρμακευτικές μπορούν να καλύψουν το 70% των αναγκών της πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψης, για πολλές γνωστές παθήσεις, ενώ τα ελληνικά φάρμακα αποτελούν το δεύτερο εξαγώγιμο προϊόν της χώρας μας, που εξάγεται σε 140 χώρες και μέσω αυτών ισορροπείται το ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας.

Ο κ. Τρύφων υπογράμμισε ιδιαίτερα την ανάγκη για ένα σταθερό περιβάλλον δραστηριοποίησης την ερχόμενη πενταετία, με ένα μοντέλο που θα στηρίζεται σε άξονες όπως ο έλεγχος της κατανάλωσης, η αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων, η αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και η πρόσβαση στην καινοτομία, η αύξηση του όγκου των γενοσήμων και η μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων, η μονιμοποίηση του επενδυτικού clawback, η θεραπεία των στρεβλώσεων της φαρμακευτικής αγοράς και η διατήρηση του ΙΦΕΤ για την κάλυψη των αναγκών.

Αναφερόμενος στην μειωμένη χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης, ο κ. Τρύφων επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια, η κρατική χρηματοδότηση αυξάνεται με ποσοστό 3,65%, όταν η φαρμακευτική δαπάνη αυξάνεται κατά 11% ετησίως, οι επιστροφές της φαρμακοβιομηχανίας κατά 20% στη χώρα μας, ενώ οι ανάγκες των ασθενών διεθνώς αυξάνονται με ρυθμό 8%, διεθνώς.