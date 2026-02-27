newspaper
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή
Ελλάδα 27 Φεβρουαρίου 2026, 21:08

Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή

Η Διεθνής Αμνηστία και το Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) επισημαίνουν ότι πρώτη φορά υπήρξαν συνέπειες για χρήση παράνομου λογισμικού. Και ελπίζουν ότι ήρθε το τέλος της εποχής της ατιμωρησίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Για ιστορική δικαστική απόφαση μιλούν η Διεθνής Αμνηστία και το Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ), μετά την καταδίκη των τεσσάρων εμπλεκόμενων στην υπόθεση του Predator. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι υπάρχουν ερωτήματα για ενδεχόμενη εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Άλλωστε δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα για λογαριασμό ποιων έδρασαν στην Ελλάδα.

Επισημαίνουν το γεγονός ότι για πρώτη φορά υπήρξαν συνέπειες για πρόσωπα που εμπλέκονται στην κατάχρηση της τεχνολογίας επιτήρησης. Επίσης ότι η δικαστική απόφαση ανοίγει τον δρόμο για άλλα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η κατασκοπεία.

Υπενθυμίζεται ότι οι Γιάννης Λαβράνος, Φέλιξ Μπίτζιος και το ζεύγος Ταλ Τζόναθαν Ντίλιαν και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου καταδικάστηκαν σε 8 χρόνια φυλάκιση ο καθένας, με αναστολή έως την εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο, χωρίς να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Κατηγορούνταν για αδικήματα που αφορούν την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, κ.λπ.

«Σπάνια λογοδοσία»

Σε δήλωσή της, η Ρεμπέκα Γουάιτ, ερευνήτρια του Εργαστηρίου Ασφαλείας της Διεθνούς Αμνηστίας, είπε αναφερόμενη στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών:

«Σχεδόν τέσσερα χρόνια αφότου το σκάνδαλο “Predatorgate” έπληξε την Ελλάδα, βλέπουμε επιτέλους συνέπειες για όσους εμπλέκονται στην κατάχρηση τεχνολογίας επιτήρησης.

»Η Διεθνής Αμνηστία και άλλοι οργανισμοί έχουν δείξει επανειλημμένα ότι τα προϊόντα της Intellexa έχουν χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση θρασύτατων επιθέσεων εναντίον δημοσιογράφων, ακτιβιστών, ακαδημαϊκών και πολιτικών σε όλο τον κόσμο.

»Ελπίζουμε ότι αυτή η ιστορική απόφαση σηματοδοτεί το τέλος της εποχής της ατιμωρησίας για τον κλάδο της επιτήρησης».

Ωστόσο, η Ρεμπέκα Γουάιτ επισημαίνει ότι δεν έχουν απαντηθεί όλα τα κρίσιμα ζητήματα. «Ερωτήματα παραμένουν σχετικά με τον ρόλο της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία έχει αρνηθεί επανειλημμένα την αγορά ή τη χρήση του Predator», σημειώνει.

Και τονίζει ότι «η διαφάνεια είναι κρίσιμο μέρος της λογοδοσίας – όπως και η αποκατάσταση των πολλών θυμάτων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκαλούνται από την παράνομη χρήση αυτής της τεχνολογίας».

Η Διεθνής Αμνηστία στην ανακοίνωσή της σημειώνει ότι εισαγγελέας ζήτησε έρευνα για τους καταδικασθέντες για κατασκοπεία, καθώς και για τυχόν άλλα άτομα που ενδεχομένως εμπλέκονται στην υπόθεση, επικαλούμενος την πιθανότητα συνεργασίας με ξένες κρατικές δυνάμεις.

«Όταν υπάρχει δίκαιος δικαστής…»

Από την πλευρά του το Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Corsortium of Investigative Journalists ή ICIJ) επισημαίνει ότι το spyware του Ταλ Ντίλιαν της Intellexa βοήθησε μερικά από τα πιο βάναυσα καθεστώτα του κόσμου να κατασκοπεύουν δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους.

Και πως τέσσερα στελέχη επιχειρήσεων που συνδέονται με την Intellexa καταδικάστηκαν από ελληνικό δικαστήριο για τη συμμετοχή τους στην παράνομη τηλεφωνική παρακολούθηση υπουργών της κυβέρνησης, στρατιωτικών αξιωματούχων και δημοσιογράφων.

Το ICIJ σημειώνει ότι το ίδιο, το 2023, στο πλαίσιο της έρευνας για το Cyprus Confidential, ανέφερε την πώληση spyware από την Intellexa σε μερικά από τα πιο βάναυσα καθεστώτα του κόσμου. Και πως η Σάρα Χάμου έπαιξε βασικό ρόλο στη δημιουργία μιας βάσης επιχειρήσεων για την εταιρεία στην Κύπρο. Επίσης ότι οι Ντίλιαν, Χάμου και Μπίτζιος τιμωρήθηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο του 2024. Οι κυρώσεις εις βάρος της Χάμου ήρθησαν στα τέλη του 2025.

Το ICIJ σημειώνει ότι, με αφορμή άλλες υποθέσεις παρακολουθήσεων από το Predator σε άλλες χώρες, απευθύνθηκε στο Εργαστήριο Ασφαλείας της Διεθνούς Αμνηστίας.

Πιθανές περαιτέρω διώξεις

Στην Ελλάδα, αναφέρει το ICIJ, οι καταδίκες ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν σε περαιτέρω διώξεις εναντίον όσων έπαιξαν ρόλο στο σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών. Επίσης ότι ο εισαγγελέας της υπόθεσης δήλωσε ότι τα στοιχεία δικαιολογούσαν έρευνα για το εάν θα πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες κατασκοπείας στο μέλλον.

Επίσης παραθέτει τη δήλωση του Τζον Σκοτ-Ράιλτον, ανώτερου ερευνητή στο Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, το οποίος συνέβαλε στις έρευνες κατά των spyware. O Σκοτ-Ράιλτον σημείωσε:

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα στέλεχος σε μια μισθοφορική εταιρεία κατασκοπείας καταδικάζεται και καταδικάζεται σε φυλάκιση. Αυτό δείχνει πως, όταν όλα τα στοιχεία των επιχειρηματικών μοντέλων των εταιρειών κατασκοπείας φτάσουν ενώπιον ενός δίκαιου κριτή, θα ακολουθήσουν συνέπειες».

Headlines:
Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Commodities
Πετρέλαιο: Πάνω από 2% η αύξηση στην τιμή του

Πετρέλαιο: Πάνω από 2% η αύξηση στην τιμή του

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία
Ελλάδα 27.02.26

Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία

«Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας για το τραγικό ναυάγιο στη Χίο

Σύνταξη
Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη
Ελλάδα 27.02.26

Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη

Η Λόρα φαίνεται να έμενε σε κάποιο κοινόβιο στο Βερολίνο και μετά από 49 ημέρες αποφάσισε να τον εγκαταλείψει και ενημέρωσε τις γερμανικές Αρχές - Τι λέει ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Βερολίνου στο Live News

Σύνταξη
Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές
Ελλάδα 27.02.26

Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας 17χρονου και τον τραυματισμό 19χρονου στο Λουτράκι - Η αστυνομία έχει προσχωρήσει στην προσαγωγή της μητέρας του φερόμενου δράστη και άλλων δέκα φίλων του

Σύνταξη
Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια
Ελλάδα 27.02.26

Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια

Όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ενημερώσει τις Αρχές από το 2021, αλλά κανείς δεν προστάτευσε την οικογένεια - Σοκάρει η ομολογία του 18χρονου

Σύνταξη
Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»
Ελλάδα 27.02.26

Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»

Η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη μιλά για πρώτη φορά δημόσια στα αποκαλυπτήρια του μνημείου, στην Καισαριανή, για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ μιλάει για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας – «Έχει μπελάδες η κυβέρνησή της», λέει
Παραδοχή στρατηγικής 27.02.26

Ο Τραμπ μιλάει για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας – «Έχει μπελάδες η κυβέρνησή της», λέει

Ο Τραμπ είπε ότι την Κούβα «δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν τίποτα αυτήν τη στιγμή». «Χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ο Ρούμπιο το χειρίζεται σε υψηλό επίπεδο», πρόσθεσε.

Σύνταξη
«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» – Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών
Άγριο 27.02.26

«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» - Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών

Ο βετεράνος δημοσιογράφος και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ All the Empty Rooms που προτάθηκε για Όσκαρ και που εισέρχεται στα υπνοδωμάτια των παιδιών που σκοτώθηκαν σε σχολικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, εξηγεί γιατί αυτή ήταν η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετώπισε μέχρι σήμερα – και το δύσκολο έργο να ενθαρρύνει τον κόσμο να το δει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράκ: Ο υποψήφιος πρωθυπουργός Νούρι αλ Μαλίκι συναντά Αμερικανό διπλωμάτη μετά το τελεσίγραφο των ΗΠΑ
Ραντεβού με Μπάρακ 27.02.26

Ο υποψήφιος πρωθυπουργός του Ιράκ Νούρι αλ Μαλίκι συναντά Αμερικανό διπλωμάτη μετά το τελεσίγραφο των ΗΠΑ

Τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε στείλει τελεσίγραφο όσον αφορά την υποψηφιότητα του αλ Μαλίκι στις εκλογές του Ιράκ

Σύνταξη
Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους
Βίντεο 27.02.26

Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους

Μια καλλιτεχνική παρέμβαση στο Prospect Park φέρνει στο προσκήνιο τον βαρύ απολογισμό του πολέμου στη Γάζα, ενώ η Committee to Protect Journalists καταγράφει τουλάχιστον 252 νεκρούς δημοσιογράφους από τον Οκτώβριο 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός
Πόλο 27.02.26

LIVE: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός

LIVE: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από EΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο

Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετά τις σημερινές κληρώσεις – Ποια παιχνίδια θα δώσουν μέσα στον Μάρτιο για τη Super League Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου
Κόσμος 27.02.26

Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου

Η Σουηδία έβαλε τέλος στη στρατιωτική ουδετερότητά της, που ίσχυε επί δύο αιώνες, και τον Μάρτιο του 2024 εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία
Ελλάδα 27.02.26

Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία

«Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας για το τραγικό ναυάγιο στη Χίο

Σύνταξη
Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»

Ο προπονητής της Μπέτις που αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στους «16» του Europa League, θέτοντας ως προτεραιότητα για την ομάδα του το ισπανικό πρωτάθλημα και την Ευρώπη σε δεύτερο πλάνο.

Σύνταξη
Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;
Ποια είναι η αλήθεια; 27.02.26

Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;

Πρόσφατα, ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι ο Μικ Τζάγκερ «συμμετείχε [στη διαδικασία] και έδωσε την ευχή του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Το Ιράν αποθηκεύει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε υπόγεια εγκατάσταση
Εμπιστευτική έκθεση 27.02.26

Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Το Ιράν αποθηκεύει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε υπόγεια εγκατάσταση

Τι αναφέρει σε έκθεσή του ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας - Είναι η πρώτη φορά που ο ΔΟΑΕ αναφέρει τοποθεσία του Ιράν που έχει αποθηκευτεί ουράνιο εμπλουτισμένο σε ποσοστό έως και 60%

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Μπιλ Κλίντον στο Κογκρέσο για τον Έπσταϊν – «Λάθος πρόεδρος» καταθέτει λένε οι Δημοκρατικοί
Αρχεία Έπσταϊν 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μπιλ Κλίντον στο Κογκρέσο για τον Έπσταϊν – «Λάθος πρόεδρος» καταθέτει λένε οι Δημοκρατικοί

Ο Μπιλ Κλίντον αρνείται ότι γνώριζε για τη δράση του Έπσταϊν. Υποστηρίζει ότι ο ίδιος θα τον είχε καταδώσει στις αρχές. Οι Δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν πλέον να καταθέσει και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο
Μπάσκετ 27.02.26

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Μαυροβούνιο για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Άρης: Το φλουρί στον μαχητή Μιχάλη Βοριαζίδη (pic)
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Άρης: Το φλουρί στον μαχητή Μιχάλη Βοριαζίδη (pic)

Στον νεαρό μέσο έπεσε το φλουρί της πίτας του Άρη, στην κοπή που έγινε στο Νέο Ρύσιο, μετά την προπόνηση, παρουσία και του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος μίλησε και στους παίκτες.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες
Επικαιρότητα 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες

«Η ομοϊδεάτης και συνοδοιπόρος  του κ. Μητσοτάκη επέλεξε να παρακάμψει τα εκλεγμένα όργανα που αντιπροσωπεύουν τους Ευρωπαίους και να αγνοήσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια που συγκροτούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
