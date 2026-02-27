Ο κυριότερος υποψήφιος για τον πρωθυπουργικό θώκο στο Ιράκ, ο Νούρι αλ Μαλίκι, συνάντησε σήμερα τον Αμερικανό διπλωμάτη Τομ Μπάρακ, μετά την άρνησή του να αποσύρει την υποψηφιότητά του παρά τις απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα σταματήσουν την υποστήριξή τους στην χώρα, εάν επανέλθει στην εξουσία.

Οι ιρακινές αρχές επιδίδονται εδώ και χρόνια σε μια άσκηση ισορροπίας μεταξύ των δύο συμμάχων τους, των ΗΠΑ και του Ιράν, που μεταξύ τους είναι άσπονδοι εχθροί

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία και απεσταλμένος για τη Συρία μετέβη πρόσφατα επανειλημμένα στο Ιράκ για να συναντήσει υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Σήμερα έγινε δεκτός από τον Μαλίκι, μετέδωσε το επίσημο ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων INA.

Μαλίκι και Μπάρακ συζήτησαν τις εξελίξεις στο πολιτικό τοπίο στο Ιράκ και τις επικείμενες εθνικές προτεραιότητες. Ο Μαλίκι υπογράμμισε, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, «την ανάγκη να γίνει σεβαστή η κυριαρχία του Ιράκ και η βούληση του λαού του», σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του. Επεσήμανε επίσης «τη σημασία να υποστηριχτεί η δημοκρατική διαδικασία και να ενισχυθεί η πολιτική σταθερότητα».

Καμία πληροφορία δεν δόθηκε για το μήνυμα που μετέφερε ο Μπάρακ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

US envoy Tom Barrack meets Nouri Al Maliki and Iraqi officials for government formation talks https://t.co/GQy8FeUzEI — The National (@TheNationalNews) February 27, 2026

Το τελεσίγραφο Τραμπ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε στείλει τελεσίγραφο: εάν ο Μαλίκι, πρώην επικεφαλής της κυβέρνησης που θεωρείται προσκείμενος στο Ιράν, διοριζόταν πρωθυπουργός, οι ΗΠΑ θα σταματούσαν τη βοήθειά τους στο Ιράκ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Μαλίκι δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν θα αποσύρει την υποψηφιότητά του, η οποία υποστηρίζεται από το Πλαίσιο Συντονισμού –μια συμμαχία σιιτικών παρατάξεων με περισσότερο ή λιγότερο στενούς δεσμούς με το Ιράν, που έχει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο– προσπαθώντας παράλληλα να κατευνάσει τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον.

Οι ιρακινές αρχές επιδίδονται εδώ και χρόνια σε μια άσκηση ισορροπίας μεταξύ των δύο συμμάχων τους, των ΗΠΑ και του Ιράν, που μεταξύ τους είναι άσπονδοι εχθροί.