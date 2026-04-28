Σημαντική είδηση:
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Η Lady Gaga και η Doechii φέρνουν νότες και στυλ «στην πασαρέλα»
Music 28 Απριλίου 2026, 18:15

Η Lady Gaga και η Doechii φέρνουν νότες και στυλ «στην πασαρέλα»

Οι Lady Gaga και Doechii υνεργάστηκαν για το νέο τραγούδι, «Runway», το πρώτο μουσικό κομμάτι που αποκαλύπτεται ως μέρος του soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κακή στάση σώματος; 3 απλές ασκήσεις που γίνονται ακόμα & στο γραφείο

Κακή στάση σώματος; 3 απλές ασκήσεις που γίνονται ακόμα & στο γραφείο

Η Lady Gaga και η Doechii «γεννήθηκαν για την πασαρέλα» και για να τραγουδούν μαζί, με πανκ μαγικιάζ και φορέματα που θυμίζουν Μαρία Αντουανέτα (δυστυχώς συνεχίζει να κυριαρχεί στη μόδα), ενώ διαβάζουν το περιοδικό «Runway» το οποίο θα δούμε στην επερχόμενη ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Και, για να μιλάμε λίγο πιο κατανοητά και συγκεκριμένα, οι δύο καλλιτέχνιδες συνεργάστηκαν για το νέο τραγούδι, «Runway», το πρώτο μουσικό κομμάτι που αποκαλύπτεται ως μέρος του soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Το νέο τραγούδι υπογράφουν οι Gaga, Bruno Mars, Jaylah Hickmon, Andrew Watt, Henry Walter, D’Mile και η Jayda Love.

«Θα κάψετε τη γλώσσα σας»

Το μουσικό βίντεο, σε σκηνοθεσία του Parris Goebel, ξεκινά με τις δύο τραγουδίστριες να φοράει το ίδιο oversize κόκκινο σακάκι, μαύρες γραβάτες και λευκά πουκάμισα. Στη συνέχεια, κάνουν playback στην εισαγωγή του τραγουδιού, βροντοφωνάζοντας: «Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει/ Πρέπει να περπατάς με αυτοπεποίθηση».

Το μουσικό βίντεο μεταφέρει το κοινό στον κόσμο τoυ avant-garde, καθώς η Gaga τραγουδάει (σε ελεύθερη μετάφραση, φυσικά): «Νιώθω ελεύθερη, νιώθω ο εαυτός μου / Μισήστε με όσο θέλετε, αλλά είμαι επικίνδυνη / Θα κάψετε τη γλώσσα σας / Μπορεί να εμφανιστώ αργά, μπορεί να είμαι στην ώρα μου / Απλά περιμένετε, έρχομαι / Αυτή η ρουτίνα των παπαράτσι / Σκύλα, ήρθα για να με δουν».

Στη συνέχεια, η Gaga και η Doechii τιμούν την υψηλή ραπτική, με δύο φορέματα εμπνευσμένα από τον 18ο αιώνα, σε συνδυασμό με ροκοκό-πανκ χτενίσματα.

Τα ηνία παίρνει σε αυτό το σημείο η Doechii, η οποία ραπάρει: «Ναι, δείξε λίγο θράσος / Ναι, με λίγο κώλ@ / Ναι, έκανα την πρώτη σειρά να ουρλιάζει / Εντάξει (Εντάξει), εντάξει (Εντάξει) / Ναι, κάνε μια μικρή στροφή / Ναι, πες τους ότι είμαι αυτό το κορίτσι / Ναι, από Δευτέρα έως Κυριακή / Μπορώ να μετατρέψω μια πίστα χορού σε πασαρέλα».

Καθώς το τραγούδι πλησιάζει στο τέλος του, οι δύο κυρίες υπενθυμίζουν στο κοινό για τελευταία φορά ότι «γεννήθηκαν για την πασαρέλα».

«Δεν φοβάμαι τις κάμερες / Γεννήθηκα για την πασαρέλα».

«Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστρια της Lady Gaga»

Το μουσικό βίντεο σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία των Doechii και Lady Gaga, ωστόσο δεν πέφτουμε από τα σύννεφα: η Gaga δήλωσε στη βρετανικό Vogue τον Ιούλιο του 2025 ότι «ερωτεύτηκε» τη μουσική της καλλιτέχνιδας του «DENIAL IS A RIVER».

«Δεν βλέπεις συχνά κάποιον να κάνει το ντεμπούτο του με ένα τραγούδι που μοιάζει θρυλικό», είπε η Gaga.

Σε απάντηση, η Doechii δήλωσε στο People πώς «έμεινε με το στόμα ανοιχτό» όταν άκουσε το σχόλιο.

«Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστρια της Lady Gaga», είπε. «Οπότε, το γεγονός ότι μια τέτοια θρυλική προσωπικότητα είπε κάτι τέτοιο για μένα, με έκανε να νιώσω ότι έχω πραγματικά αναγνωριστεί [στη μουσική βιομηχανία] με έναν τρόπο όμως που με έκανε να νιώθω ταπεινότητα».

Εκτός από τη συνάντηση των σταρ, το βίντεο κάνει επίσης διακριτικές αναφορές στην επερχόμενη ταινία — συμπεριλαμβανομένου του τίτλου του κομματιού, ο οποίος είναι κοινός με εκείνον του περιοδικού που δουλεύει στην ταινία η Μιράντα Πρίστλει (Μέριλ Στριπ).

Το σίκουελ της πρώτης ταινίας με τίτλο «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», που βγαίνει στις αίθουσες την 1η Μαΐου, ακολουθεί την Πρίστλει καθώς προσπαθεί να επιβιώσει στον κόσμο των περιοδικών, ενόσω εκείνα παρακμάζουν.

Πέραν της οικονομικής αστάθειας, η Πρίστλει έρχεται αντιμέτωπη και με τον χαρακτήρα που υποδύεται η Έμιλι Μπλαντ (η οποία στην πρώτη ταινία ήταν βοηθός της, οπότε καταλαβαίνετε ότι πιθανότατα να την μισεί) που πλέον είναι ένα ισχυρό στελέχος ενός πολυτελούς ομίλου, τον οποίο η Πρίστλει χρειάζεται απεγνωσμένα.

*Με πληροφορίες από: People & Variety

Business
AKTOR: Διπλό deal για LNG και ηλεκτρικό ρεύμα στην Αλβανία

AKTOR: Διπλό deal για LNG και ηλεκτρικό ρεύμα στην Αλβανία

Κακή στάση σώματος; 3 απλές ασκήσεις που γίνονται ακόμα & στο γραφείο

Κακή στάση σώματος; 3 απλές ασκήσεις που γίνονται ακόμα & στο γραφείο

Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Ο Móglaí Bap των Kneecap μιλάει για την αυτοκτονία της μητέρας του
Ο Móglaí Bap των Kneecap για την αυτοκτονία της μητέρας του - «Πρέπει να απαλλαγούμε από το βάρος της ντροπής»

«Πολλοί από τη γενιά των γονιών μας δεν πιστεύουν στη ψυχοθεραπεία. Αλλά εμείς είμαστε διαφορετικοί», υποστήριξε ο Móglaí Bap των Kneecap, αναφερόμενος στον θάνατο της μητέρας του.

D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης
D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης

Νέα στοιχεία σε βάρος του τραγουδιστή D4vd, με τις αρχές να εξετάζουν τεράστιο όγκο δεδομένων, ενώ παραμένει προφυλακισμένος για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;
Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;

Οι αρχές στη Νότια Κορέα κινούν διαδικασίες για τη σύλληψη του Μπάνγκ Σι-Χιουκ, επικεφαλής της Hybe πίσω από την K-pop μπάντα BTS, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών

inStream - Ροή Ειδήσεων
Eurovision: Ο σίγουρος νικητής, η θέση του Akyla και τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη
Όσα πρέπει να ξέρετε για την φετινή Eurovision - Ο (σχεδόν) σίγουρος νικητής, η θέση του Akyla και τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη

Με λιγότερες από 20 μέρες να απομένουν για τον μεγάλο τελικό, μπαίνουμε σιγά σιγά και στην Ελλάδα σε ρυθμούς Eurovision. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον φετινό διαγωνισμό

Τσιτσιπάς – Ρουντ 1-2: Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και αποκλείστηκε (vids)
Τσιτσιπάς – Ρουντ 1-2: Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και αποκλείστηκε (vids)

Ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για το ματς στο τρίτο σετ (5-4), αλλά δέχθηκε μπρέικ από τον Ρουντ, που έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και εκεί με 7-3 έκανε πήρε τη νίκη (2-1) και την πρόκριση στους «8» της Μαδρίτης.

Καταναλωτές στα πρόθυρα… πληθωριστικής κρίσης – Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη
Καταναλωτές στα πρόθυρα… πληθωριστικής κρίσης – Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό κτινάχθηκαν στο 4% τον Μάρτιο, από 2,5% τον Φεβρουάριο. Τα νέα στοιχεία της ΕΚΤ ενισχύουν τη θέση των «γερακιών» που πιέζουν για αυξήσεις επιτοκίων.

Ευρωκοινοβούλιο: Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου η έκθεση για το Κράτος Δικαίου – Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει
Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου η έκθεση για το Κράτος Δικαίου - Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει

Η έκθεση με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, που θα ψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο, καταγράφει την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ΕΕ και τις πρόσφατες εξελίξεις. Αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του - Η 17χρονη Λόρα Αν Αϊμέ προστέθηκε επίσημα στη λίστα των θυμάτων του

Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Νέα μπλεξίματα για τον Τέρι Ροζίερ: «Αυτός αναζήτησε τους ανθρώπους που τον δωροδόκησαν»
Νέα μπλεξίματα για τον Τέρι Ροζίερ: «Αυτός αναζήτησε τους ανθρώπους που τον δωροδόκησαν»

Όλο και περισσότερο φαίνεται πως περιπλέκεται η υπόθεση του Τέρι Ροζίερ, με τον Αμερικανό άλλοτε σταρ των Χιτ να βαρύνεται με όλο και περισσότερες κατηγορίες σχετικά με την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των επενδύσεων
Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των επενδύσεων

Ο Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (Partner diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP) αναλύει στο Φόρουμ των Δελφών την πορεία της χώρας από τη Γραφειοκρατία στην Ψηφιακή Επανάσταση.

Πρωτοβουλία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για την ένταξη θεραπειών παχυσαρκίας στα ομαδικά ασφαλιστήρια
Πρωτοβουλία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για την ένταξη θεραπειών παχυσαρκίας στα ομαδικά ασφαλιστήρια

Στο πρόσφατο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στο πάνελ για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, ο κ. Σπύρος Φιλιώτης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, ανέδειξε την παχυσαρκία ως μια σημαντική πρόκληση για την υγεία, με επιπτώσεις τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την οικονομία

Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού
Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα και ο προπονητής των πρωταθλητών περιμένει πολλά από τον πολεμιστή της μεσαίας γραμμής των «ερυθρόλευκων»

Κορυφώνεται η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών κατά του στενού πυρήνα του «επιτελικού κράτους» – Κεραυνοί στο κοινό άρθρο των 5
Κορυφώνεται η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών κατά του στενού πυρήνα του «επιτελικού κράτους» – Κεραυνοί στο κοινό άρθρο των 5

Τι σηματοδοτεί για τα εσωκομματικά της ΝΔ και πώς φτάσαμε στο κοινό άρθρο των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών στα «ΝΕΑ», που καταγγέλλει το «επιτελικό κράτος», μεταξύ άλλων, για αναποτελεσματικότητα σε περιόδους ομαλότητας, «θεσμική ανισορροπία», υπερσυγκέντρωση εξουσιών , «φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς» και «παράκαμψη της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης από κλειστό κέντρο τεχνοκρατικής διαχείρισης». Αμήχανη αντίδραση από Μαξίμου.

Υποκλοπές: «Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οδηγεί σε καχυποψία για τη Δικαιοσύνη» τονίζουν οι δικηγορικοί σύλλογοι
Υποκλοπές: «Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οδηγεί σε καχυποψία για τη Δικαιοσύνη» τονίζουν οι δικηγορικοί σύλλογοι

«Αναμέναμε να διαταχθεί νέα έρευνα για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών, όπου ανήκουν» σημειώνει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών Συλλόγων

Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Πρωτομαγιά - Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Στο επίκεντρο των αιτημάτων της ΠΝΟ βρίσκονται η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους
Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους

Η Μέλανι Γκρίφιθ και ο Αντόνιο Μπαντέρας απόλαυσαν πρόσφατα μια σπάνια βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες, αποδεικνύοντας ότι είναι από τους πιο αγαπημένους «πρώην» στο Χόλιγουντ.

Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί
Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί

Η δυναμική παρουσία χιλιάδων Κρητικών στην φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου φέρνει το προσκήνιο το θέμα της στήριξης των «ασπρόμαυρων» που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Έκθεση Liberties: Σε κίνδυνο παραμένει η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα
Έκθεση Liberties: Σε κίνδυνο παραμένει η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα

Την ελάχιστη δυνατή συμμόρφωση της χώρας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας της ενημέρωσης διαπιστώνει η τελευταία πανευρωπαϊκή αναφορά της οργάνωσης Liberties για την ελευθερία του Τύπου.

Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Η διπλή επίθεση του 89χρονου σε δύο πολύ κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας (στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Δικαστικό Μέγαρο του Πρωτοδικείου Αθηνών) φέρνει στην επιφάνεια τεράστια κενά ασφαλείας με τους εργαζομένους να καταγγέλλουν απουσία κατάλληλων μέτρων.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

