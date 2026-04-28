Η Lady Gaga και η Doechii «γεννήθηκαν για την πασαρέλα» και για να τραγουδούν μαζί, με πανκ μαγικιάζ και φορέματα που θυμίζουν Μαρία Αντουανέτα (δυστυχώς συνεχίζει να κυριαρχεί στη μόδα), ενώ διαβάζουν το περιοδικό «Runway» το οποίο θα δούμε στην επερχόμενη ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Και, για να μιλάμε λίγο πιο κατανοητά και συγκεκριμένα, οι δύο καλλιτέχνιδες συνεργάστηκαν για το νέο τραγούδι, «Runway», το πρώτο μουσικό κομμάτι που αποκαλύπτεται ως μέρος του soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Το νέο τραγούδι υπογράφουν οι Gaga, Bruno Mars, Jaylah Hickmon, Andrew Watt, Henry Walter, D’Mile και η Jayda Love.

«Θα κάψετε τη γλώσσα σας»

Το μουσικό βίντεο, σε σκηνοθεσία του Parris Goebel, ξεκινά με τις δύο τραγουδίστριες να φοράει το ίδιο oversize κόκκινο σακάκι, μαύρες γραβάτες και λευκά πουκάμισα. Στη συνέχεια, κάνουν playback στην εισαγωγή του τραγουδιού, βροντοφωνάζοντας: «Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει/ Πρέπει να περπατάς με αυτοπεποίθηση».

Το μουσικό βίντεο μεταφέρει το κοινό στον κόσμο τoυ avant-garde, καθώς η Gaga τραγουδάει (σε ελεύθερη μετάφραση, φυσικά): «Νιώθω ελεύθερη, νιώθω ο εαυτός μου / Μισήστε με όσο θέλετε, αλλά είμαι επικίνδυνη / Θα κάψετε τη γλώσσα σας / Μπορεί να εμφανιστώ αργά, μπορεί να είμαι στην ώρα μου / Απλά περιμένετε, έρχομαι / Αυτή η ρουτίνα των παπαράτσι / Σκύλα, ήρθα για να με δουν».

Στη συνέχεια, η Gaga και η Doechii τιμούν την υψηλή ραπτική, με δύο φορέματα εμπνευσμένα από τον 18ο αιώνα, σε συνδυασμό με ροκοκό-πανκ χτενίσματα.

Τα ηνία παίρνει σε αυτό το σημείο η Doechii, η οποία ραπάρει: «Ναι, δείξε λίγο θράσος / Ναι, με λίγο κώλ@ / Ναι, έκανα την πρώτη σειρά να ουρλιάζει / Εντάξει (Εντάξει), εντάξει (Εντάξει) / Ναι, κάνε μια μικρή στροφή / Ναι, πες τους ότι είμαι αυτό το κορίτσι / Ναι, από Δευτέρα έως Κυριακή / Μπορώ να μετατρέψω μια πίστα χορού σε πασαρέλα».

Καθώς το τραγούδι πλησιάζει στο τέλος του, οι δύο κυρίες υπενθυμίζουν στο κοινό για τελευταία φορά ότι «γεννήθηκαν για την πασαρέλα».

«Δεν φοβάμαι τις κάμερες / Γεννήθηκα για την πασαρέλα».

«Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστρια της Lady Gaga»

Το μουσικό βίντεο σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία των Doechii και Lady Gaga, ωστόσο δεν πέφτουμε από τα σύννεφα: η Gaga δήλωσε στη βρετανικό Vogue τον Ιούλιο του 2025 ότι «ερωτεύτηκε» τη μουσική της καλλιτέχνιδας του «DENIAL IS A RIVER».

«Δεν βλέπεις συχνά κάποιον να κάνει το ντεμπούτο του με ένα τραγούδι που μοιάζει θρυλικό», είπε η Gaga.

Σε απάντηση, η Doechii δήλωσε στο People πώς «έμεινε με το στόμα ανοιχτό» όταν άκουσε το σχόλιο.

«Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστρια της Lady Gaga», είπε. «Οπότε, το γεγονός ότι μια τέτοια θρυλική προσωπικότητα είπε κάτι τέτοιο για μένα, με έκανε να νιώσω ότι έχω πραγματικά αναγνωριστεί [στη μουσική βιομηχανία] με έναν τρόπο όμως που με έκανε να νιώθω ταπεινότητα».

Εκτός από τη συνάντηση των σταρ, το βίντεο κάνει επίσης διακριτικές αναφορές στην επερχόμενη ταινία — συμπεριλαμβανομένου του τίτλου του κομματιού, ο οποίος είναι κοινός με εκείνον του περιοδικού που δουλεύει στην ταινία η Μιράντα Πρίστλει (Μέριλ Στριπ).

Το σίκουελ της πρώτης ταινίας με τίτλο «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», που βγαίνει στις αίθουσες την 1η Μαΐου, ακολουθεί την Πρίστλει καθώς προσπαθεί να επιβιώσει στον κόσμο των περιοδικών, ενόσω εκείνα παρακμάζουν.

Πέραν της οικονομικής αστάθειας, η Πρίστλει έρχεται αντιμέτωπη και με τον χαρακτήρα που υποδύεται η Έμιλι Μπλαντ (η οποία στην πρώτη ταινία ήταν βοηθός της, οπότε καταλαβαίνετε ότι πιθανότατα να την μισεί) που πλέον είναι ένα ισχυρό στελέχος ενός πολυτελούς ομίλου, τον οποίο η Πρίστλει χρειάζεται απεγνωσμένα.

*Με πληροφορίες από: People & Variety