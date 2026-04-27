Θλίψη 27 Απριλίου 2026, 18:12

Νατάσα Μωϋσόγλου: Πέθανε η αγαπημένη μουσικός

Με μια ανάρτησή της στα social media, η κόρη του Μανώλη Ρασούλη, Ναταλία, έκανε γνωστό ότι «έφυγε» από τη ζωή η τραγουδίστρια και πιανίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση ότι η  Νατάσα Μωϋσόγλου «έφυγε» από τη ζωή. Το δυσάρεστο γεγονός έκανε γνωστό η Ναταλία Ρασούλη με μια ανάρτησή της στα social media.

Η κόρη του Μανώλη Ρασούλη, αποχαιρέτησε την αγαπημένη τραγουδίστρια και πιανίστρια, λέγοντας ότι ήταν ένα «ταλαντούχο πλάσμα» και τονίζοντας πως «κατακλύζομαι από άφατη στενοχώρια, αλλά νιώθω και θυμό».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Ναταλίας Ρασούλη

Η υπερταλαντούχα Νατάσα Μωϋσόγλου δεν είναι πια μαζί μας.

Αδύνατον να το πιστέψω!!

Τη γνώρισα αρχικά εδώ στο Facebook και την ίδια προσωπικά στις συναυλίες που διοργανώσαμε για το κλείσιμο της ΕΡΤ που ήρθε να παίξει πιάνο και να τραγουδήσει.

Είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό!
Τι φωνή!
Τι πιάνο έπαιζε!
Τι ταλαντούχο πλάσμα!

Είχε μια έντονη πολιτικοκοινωνική προσωπικότητα.
Διαφωνήσαμε σε πολλά.
Τι σημασία έχει;

Αυτή τη στιγμή, την ιερή στιγμή, κατακλύζομαι από άφατη στενοχώρια γι’ αυτό το μαγικό πλάσμα.

Αλλά νιώθω και θυμό!
Θυμό, γιατί αυτή η τραγουδίστρια θα έπρεπε να είναι γνωστή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας!

Γιατί κάνουμε σταρ, και viral και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, καλλιτέχνες με το 1/10 του ταλέντου της, και δεν γίνονται γνωστοί καλλιτέχνες- δυναμίτες.
Αυτό ΔΕΝ το δέχομαι!

Και η Νατάσα Μωϋσόγλου ήταν πραγματικά δυναμίτης!

Χάσαμε μια σπουδαία καλλιτέχνη!

Καλό σου ταξίδι Νατάσα!…

Τραγούδα για τους αγγέλους.
Εμείς εδώ δεν σου αξίζαμε…

Ποια ήταν η  Νατάσα Μωϋσόγλου

Η Νατάσα Μωϋσόγλου γεννήθηκε στην Αθήνα και Σπούδασε κλασικό πιάνο στο Ελληνικό Ωδείο.

Στην πορεία της κάλυψε ένα ευρύ φάσμα ελληνόφωνου και ξενόγλωσσου ρεπερτορίου, από από τον Μάνο Χατζηδάκι, τον Μάνο Λοΐζο και τον Νικό Ξυλούρη μέχρι τον Μπομπ Ντίλα, τον Άστορ Πιατσόλα και τη Μερσέδες Σόσα.

Παράλληλα συμμετείχε ως ερμηνεύτρια σε παρουσιάσεις ντοκιμαντέρ και ποιητικών συλλογών, όπως αυτή για τον Γιάννη Θεοδωράκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

