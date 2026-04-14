Το ημερολόγιο έγραφε 4 Σεπτεμβρίου 2022 όταν ανέβηκε στη σκηνή στο Ρίο ντε Τζανέιρο στο πλαίσιο της περιοδείας του Justice World Tour. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που ο Τζάστιν Μπίμπερ θα έδινε μια συναυλία, καθώς για τα επόμενα χρόνια προτίμησε τη «σιωπή» και να βάλει σε πρώτα πλάνο την υγεία του.

Περίπου 4 χρόνια αργότερα, ο 32χρονος σταρ της μουσικής, επέστρεψε στο stage – αυτή τη φορά ως το μεγάλο όνομα του Coachella. Η επανεμφάνισή του ως headliner το Σάββατο ήταν γνωστή εδώ και μήνες, με τον Τζάστιν Μπίμπερ να «ρίχνει» το internet, καθώς εκατομμύρια ήταν αυτοί που έσπευσαν να τον δουν live έστω και διαδικτυακά.

Περίπου 72 ώρες μετά και με τη «σκόνη» του ενθουσιασμού να έχει… κάτσει, η εμφάνιση του pop star μπήκε στο μικροσκόπιο. Για την ακρίβεια η εμφάνιση σε συνδυασμό με το ποσό που πήρε – 10 εκατ. δολάρια ήταν η αμοιβή του.

Ο Μπίμπερ εμφανίστηκε στη σκηνή του Coachella μόνος του, με ένα laptop και σε αυτό που συμφωνούν οι περισσότεροι ήταν πως έδωσε μια νοσταλγική συναυλία αποκλειστικά για τους φανατικούς θαυμαστές του. Ως εδώ όλα καλά.

Σύντομα όμως άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους δεκάδες αρνητικά σχόλια, που αποκαλούσαν το live του από «βαρετό» έως «το χειρότερο ever». Ενώ την ίδια στιγμή το Coachella μπήκε στο στόχαστρο ως σεξιστικό.

Ο λόγος; Περίπου 24 ώρες πριν την εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ, στη σκηνή του φεστιβάλ είχε βρεθεί η Σαμπρίνα Κάρπεντερ η οποία παρουσίασε ένα μοναδικό και εντυπωσιακό σόου – η νεαρή pop star πληρώθηκε κάτι λιγότερο από 5 εκατ. δολάρια.

«Αν η Σαμπρίνα είχε κάνει μια εμφάνιση αντίστοιχη με του Τζάστιν, η καριέρα της θα είχε τελειώσει», «η εμφάνιση του Τζάστιν στο Coachella είναι η απόδειξη ότι οι γυνα΄πικες πρέπει να εργαστούν πιο σκληρά για να τα καταφέρουν», «ο Μπίμπερ είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο Coachella και αυτός που έκανε τη χειρότερη εμφάνιση όλων των εποχών στο φεστιβάλ», «ο ένας εμφανίστηκε με ένα laptop που έπαιζε τα κομμάτια του και η άλλη έδωσε ένα πραγματικό σόου» ήταν μερικά από τα μηνύματα που κατέκλυσαν το ίντερνετ.