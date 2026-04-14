Τι «μαγειρεύουν» οι Μπίλι Άιλις και Τζέιμς Κάμερον;
Η Μπίλι Άιλις συνεργάστηκε με τον θρυλικό Τζέιμς Κάμερον για να μας ετοιμάσουν την ταινία «Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)».
Η Μπίλι Άιλις ενώνει τις δυνάμεις της με ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου, τον Τζέιμς Κάμερον.
Ένα νέο τρέιλερ για την καινούργια συναυλιακή ταινία της τραγουδίστριας, «Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)», μεταφέρει τους θαυμαστές στα παρασκήνια της sold-out παγκόσμιας περιοδείας της, δίνοντας μας παράλληλα μια γεύση από τη συνεργασία της με τον Κάμερον.
«Είναι η δική σου παράσταση. Είναι το δικό σου όραμα. Αυτό θα εντυπωσιάσει τον κόσμο», λέει ο σκηνοθέτης στην αρχή του τρέιλερ.
Άλλες σκηνές δείχνουν την Μπίλι Άιλις και τον Κάμερον να φορούν γυαλιά 3D, καθώς λαμβάνουν αποφάσεις για τη νέα ταινία της περιοδείας. Σε ένα σημείο, η τραγουδίστρια ρωτά: «Πώς λειτουργεί αυτό, απλά από περιέργεια;».
«Θα χρειαστεί να κάνουμε μερικά κόλπα, αλλά θα το κάνουμε να φαίνεται υπέροχο», σχολιάζει ο Κάμερον.
Το «Hit Me Hard and Soft: The Tour» έχει ως στόχο να μεταφέρει τους θαυμαστές της Μπίλι Άιλις ακόμα και στο εσωτερικό του μαύρου κουτιού που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της στη σκηνή, όπως αποκαλύπτει το τρέιλερ.
Στο τρέιλερ βλέπουμε επίσης την τραγουδίστρια δείχνει τις γρατσουνιές στο χέρι της, τις οποίες, όπως λέει, απέκτησε καθώς έτρεχε και χαιρετούσε με high-five τους θεατές μπροστά από τα κάγκελα που χωρίζουν σκηνή και αρένα.
«Η μέρα της συναυλίας, για μένα, μοιάζει με οποιαδήποτε άλλη μέρα. Νιώθω απλά ότι θα βγω να περάσω χρόνο με τους φίλους μου», λέει η μουσικός αναφερόμενη στους θαυμαστές της, προσθέτοντας: «Θέλω να νιώθω ότι είμαστε εγώ και αυτοί».
«Τους αγαπάς;», τη ρωτάει ο Κάμερον, με την Άιλις να απαντά καταφατικά, προσθέτοντας: «Θέλω να γίνω η καλλιτέχνιδα που θα ήθελα να λατρεύω ως θαυμάστρια».
Το τρέιλερ τελειώνει με την Μπίλι Άιλις να αποκαλύπτει ότι της αρέσει να έχει ένα «δωμάτιο για κουτάβια» σε κάθε στάση της περιοδείας, ώστε το συνεργείο της να μπορεί να περάσει χρόνο με σκυλιά από τοπικά καταφύγια.
Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της ομώνυμης περιοδείας της τραφουδίστριας για το 2025, το «Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)» «φέρνει στη μεγάλη οθόνη μια καινοτόμο συναυλιακή εμπειρία από μία από τις πιο φημισμένες και επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της γενιάς της».
Κοινοποιώντας το νέο τρέιλερ στο Instagram, η Άιλις έγραψε: «Σχεδόν έφτασε».
*Με πληροφορίες από: People
- Boomers: Γίνονται 80 ετών και επανεφευρίσκουν την τρίτη ηλικία
- Ο Χάρισον Φορντ και το Τέρας μέσα του – Η άγνωστη μάχη του Ιντιάνα Τζόουνς με την κατάθλιψη
- Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο – Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα
- Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)
- «Βιολάντα»: Εκτεταμένη διαρροή προπανίου διαπιστώνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους
- Νησιά Φερόε – Ελλάδα 2-3: «Διπλό», 3Χ3 και άνοδος για την Εθνική Γυναικών (vid)
- WSJ: To μεταπολεμικό σχέδιο της Ευρώπης για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ
- Αεροπορικές: Το σοκ με τα καύσιμα αεροσκαφών λόγω Ιράν επιδεινώνει την κρίση στον κλάδο
