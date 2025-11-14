«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων

Η Μπίλι Άιλις επέστρεψε στη δημόσια συζήτηση γύρω από τον ακραίο πλούτο – αυτή τη φορά, στρέφοντας τα βέλη της ευθέως στον Έλον Μασκ. Δύο εβδομάδες μετά την ομιλία της στα WSJ Innovator Awards, όπου κάλεσε τους δισεκατομμυριούχους να «δίνουν τα χρήματά τους» σε μια εποχή που «ο κόσμος χρειάζεται ενσυναίσθηση περισσότερο από ποτέ», η 22χρονη τραγουδίστρια ανέβασε στο Instagram Stories μια σειρά από infographic της ακτιβιστικής πρωτοβουλίας My Voice, My Choice.

Τι θα μπορούσε να κάνει με τα λεφτά

Τα γραφήματα πρότειναν τρόπους με τους οποίους ο Μασκ –που δεν έχει φτάσει τεχνικά στο τρισεκατομμύριο, καθώς θα απαιτούσε η Tesla να αγγίξει χρηματιστηριακή αξία 8,5 τρισ. δολαρίων– θα μπορούσε να αξιοποιήσει τον τεράστιο πλούτο του. Μεταξύ των σεναρίων:

εξάλειψη της παγκόσμιας πείνας μέσα σε πέντε χρόνια με 40 δισ. δολάρια ετησίως έως το 2030,

καθολική πρόσβαση σε καθαρό, ασφαλές νερό με 140 δισ. δολάρια τον χρόνο για επτά χρόνια,

διάσωση πάνω από 10.000 απειλούμενων ειδών με 1–2 δισ. δολάρια ετησίως,

και ανοικοδόμηση της Γάζας και τμημάτων της Δυτικής Όχθης με 53,2 δισ. δολάρια.

Μετά τα infographic, η Άιλις πρόσθεσε το δικό της, ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο, που έκανε τον γύρο των social media: «κοκ απολύτως αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*».

Στην ίδια εκδήλωση όπου πρωτομίλησε για τους δισεκατομμυριούχους, είχε ανακοινωθεί ότι η ίδια θα διαθέσει 11,5 εκατ. δολάρια από την περιοδεία Hit Me Hard and Soft σε οργανισμούς και φιλανθρωπίες. «Υπάρχουν εδώ μέσα άνθρωποι που έχουν πολύ περισσότερα χρήματα από μένα», είχε πει. «Αν είσαι δισεκατομμυριούχος, γιατί είσαι δισεκατομμυριούχος;».

Οι συνέπειες

Το ζήτημα της συγκέντρωσης πλούτου δεν είναι καινούργιο. Σύμφωνα με έκθεση της Oxfam, το 2024, οι ανισότητες εκτοξεύθηκαν μετά την πανδημία, καθώς «η ακραία συσσώρευση εταιρικής ισχύος επιδεινώνει την ανισότητα, πιέζει τους εργαζομένους, ενθαρρύνει τη φοροαποφυγή και εντείνει την κλιματική κρίση».

Η οργάνωση καλεί τις κυβερνήσεις να «αναδιανείμουν ριζικά την ισχύ των δισεκατομμυριούχων και των εταιρειών πίσω στους απλούς ανθρώπους».

*Με πληροφορίες από: The Rolling Stone