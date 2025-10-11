Πανικός στη συναυλία της Μπίλι Άιλις στο Μαϊάμι – Άτομο από το κοινό την άρπαξε και παραλίγο να τη ρίξει κάτω
Μια τρομακτική στιγμή έζησε η Μπίλι Άιλις το βράδυ της Πέμπτης στο Kaseya Center του Μαϊάμι, όταν άτομο από το κοινό την άρπαξε τόσο δυνατά που λίγο έλειψε να τη ρίξει στο έδαφος.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μπίλι Άιλις φαίνεται να περπατά κοντά στα κιγκλιδώματα που χωρίζουν τη σκηνή από τους θαυμαστές, όταν ένα χέρι την τραβά με δύναμη, κάνοντάς την να χάσει την ισορροπία της και να πέσει πάνω στο μεταλλικό φράγμα.
Η τραγουδίστρια σηκώθηκε ξανά με τη βοήθεια της ομάδας της, ενώ ακούγονται θαυμαστές να φωνάζουν «Θεέ μου!» και «Είσαι καλά;» καθώς εκείνη προσπαθεί να συνεχίσει την πορεία της. Σε άλλο πλάνο, άνδρες ασφαλείας φαίνονται να περικυκλώνουν το ατομο που προκάλεσε το περιστατικό, με τα υπόλοιπα μέλη του κοινού να κοιτούν αποσβολωμένα.
Εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Μαϊάμι δήλωσε στο Entertainment Weekly: «Το άτομο απομακρύνθηκε από το Kaseya Center. Αυτό ήταν όλο».
SCARY MOMENT: Pop star Billie Eilish is grabbed and yanked into a barricade during her concert. pic.twitter.com/B1KQTYZGZe
— Fox News (@FoxNews) October 11, 2025
Η περιοδεία
Η παγκόσμια περιοδεία της, που ξεκίνησε το 2024 με αφορμή το επιτυχημένο άλμπουμ Hit Me Hard and Soft, έχει ήδη ταξιδέψει σε Καναδά, Ευρώπη και Ασία και θα ολοκληρωθεί αργότερα μέσα στο 2025 στο Σαν Φρανσίσκο.
Το επεισόδιο συνέβη σε μια περίοδο μεγάλης επιτυχίας για τη νεαρή τραγουδίστρια, καθώς το άλμπουμ της έγινε διπλά πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το single Birds of a Feather ανέβηκε στο Νο. 2 των charts και απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Grammy.
*Mε μπληροφορίες από: Entertainment Weekly
