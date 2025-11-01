«Γιατί είσαι δισεκατομμυριούχος;»: Η Μπίλι Άιλις καλεί τους πιο πλούσιους του κόσμου να «δώσουν τα λεφτά τους»

Στα WSJ. Magazine Innovator Awards στη Νέα Υόρκη, η 23χρονη Μπίλι Άιλις δεν περιορίστηκε σε ευχαριστίες. Ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Music Innovator Award, επέλεξε να στείλει σαφές – και μάλλον άβολο – μήνυμα προς τους οικονομικά ισχυρούς της αίθουσας.

«Αν είσαι δισεκατομμυριούχος, γιατί είσαι δισεκατομμυριούχος; Χωρίς κακία, αλλά… δώστε τα λεφτά σας, φιλαράκια»

«Ζούμε σε μια εποχή όπου ο κόσμος είναι πραγματικά σκοτεινός και οι άνθρωποι χρειάζονται ενσυναίσθηση και βοήθεια περισσότερο από ποτέ», είπε. «Αν έχεις χρήματα, χρησιμοποίησέ τα για κάτι καλό. Ίσως δώσε τα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη».

Χωρίς να μασήσει τα λόγια της, πρόσθεσε: «Σας αγαπώ όλους, αλλά εδώ μέσα υπάρχουν άτομα με πολύ περισσότερα χρήματα από μένα. Αν είσαι δισεκατομμυριούχος, γιατί είσαι δισεκατομμυριούχος; Χωρίς κακία, αλλά… δώστε τα λεφτά σας, φιλαράκια».

Όλοι χειροκρότησαν – εκτός από έναν

Στο κοινό βρίσκονταν ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ με την Πρισίλα Τσαν, Χέιλι Μπίμπερ, Τζορτζ Λούκας, Μπεν Στίλερ, Κρις Ροκ, Κάρλι Κλος και άλλοι. Σύμφωνα με πηγή του People, ο Ζάκερμπεργκ δεν χειροκρότησε — σε αντίθεση με τους υπόλοιπους.

Ο ιδρυτής του Facebook είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία περίπου 257 δισ. δολάρια. Η Τσαν τιμήθηκε την ίδια βραδιά ως Philanthropy in Science Innovator για το έργο της μέσω του Chan Zuckerberg Initiative. Το ζευγάρι έχει δεσμευτεί να δωρίσει το 99% των μετοχών του στη Meta σε φιλανθρωπικούς σκοπούς μέσα στη διάρκεια της ζωής τους.

Η Μπίλι Άιλις, πάντως, είχε ήδη «δώσει το παράδειγμα». Ο Στίβεν Κολμπέρ αποκάλυψε κατά τη διάρκεια του event πως η τραγουδίστρια δωρίζει 11,5 εκατ. δολάρια από την πρόσφατη περιοδεία της Hit Me Hard and Soft, για δράσεις που σχετίζονται με την επισιτιστική ισότητα, τη δικαιοσύνη για το κλίμα και τη μείωση της ρύπανσης από άνθρακα.