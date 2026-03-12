Η Μπίλι Άιλις διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Ο γυάλινος κώδων» της Σύλβια Πλαθ

Η Μπίλι Άιλις θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη διασκευή του βιβλίου της Σύλβια Πλαθ, Ο γυάλινος κώδων, για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, όπως επιβεβαίωσε το Rolling Stone.

Ο γυάλινος κώδων, που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1950, αφηγείται την ιστορία της έφηβης φοιτήτριας Έσθερ Γκρίνγουντ, η οποία αντιμετωπίζει έντονες ψυχικές διαταραχές. Η ηρωίδα στέλνεται σε ψυχίατρο, περνάει από διάφορες κλινικές και προσπαθεί να καταρρίψει τις παραδοσιακές αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων.

Σε κριτική του για το βιβλίο στον Observer, ο αείμνηστος ιστορικός της λογοτεχνίας Στιβ Γουόλ είχε γράψει: «Αυτή η λιτή καταγραφή της ψυχολογικής κατάρρευσης και της νοσηλείας μιας νεαρής Αμερικανίδας αντλεί την αξιοσημείωτη δύναμή της από μια αντικειμενικότητα που μοιάζει εκπληκτική αν αναλογιστούμε τη φύση του υλικού της. Η Σύλβια Πλαθ εστιάζει στο θέμα της με ανελέητη προσήλωση».

Την ταινία υπογράφει τόσο σε επίπεδο σκηνοθεσίας όσο και διασκευής η Σάρα Πόλεϊ. Σύμφωνα με το Deadline, η Πόλεϊ και η Άιλις συμμετέχουν στο πρότζεκτ μαζί με την παραγωγό Τζόι Γκόρμαν Γουέτελς.

«Και είναι αυθεντική»

Η Μπίλι Άιλις έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στο «Swarm», τη μίνι σειρά που δημιούργησαν οι Τζανίν Νάμπερς και Ντόναλντ Γκλόβερ. Η καλλιτέχνιδα υποδύθηκε μια νεαρή γυναίκα που είναι εμμονική με μια παγκοσμίου φήμης ποπ σταρ (Ντομινίκ Φίσμπακ).

«Κατανοεί την αφήγηση σε τόσο νεαρή ηλικία», δήλωσε ο Γκλόβερ που επέλεξε την Άιλις για τη σειρά, στο Rolling Stone το 2024. «Και είναι αυθεντική. Νιώθω ότι ζει για τον εαυτό της», πρόσθεσε.

Ωστόσο, στα 24 της, η Άιλις έχει ήδη κερδίσει δύο Όσκαρ. Βραβεύτηκε για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι το 2022 για το «No Time to Die» και το 2024 για το «What Was I Made For?» από την «Barbie».

Η υποκριτική ενδιέφερε πάντοτε την Άιλις, όπως είπε στο Variety το 2023, αλλά «ήταν πάντα κάτι βαθύ για το οποίο δίσταζα να μιλήσω, επειδή νόμιζα ότι ήμουν πραγματικά κακή».

Επίσης, η Άιλις αναμένεται να κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο μαζί με τον Τζέιμς Κάμερον με την συναυλιακή ταινία «Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) που βασίζεται στην ομώνυμη περιοδεία της.

Το υλικό για την ταινία γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας της Μπίλι Άιλις, με την τραγουδίστρια να αναφέρει απευθυνόμενη στο κοινό σε μια συναυλία του περασμένου Ιουλίου: «Βασικά, δεν μπορώ να πω πολλά γι’ αυτό. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δουλεύω σε κάτι πολύ, πολύ ξεχωριστό με κάποιον που ονομάζεται Τζέιμς Κάμερον, και θα είναι σε 3D. Οπότε, πάρτε το όπως θέλετε, και αυτές οι τέσσερις συναυλίες εδώ στο Μάντσεστερ, εσείς και εγώ, είναι μέρος ενός έργου που κάνω μαζί του».

Όπως ανακοίνωσε η τραγουδίστρια του «Birds of a Feather» το ζωντανό 3D ντοκιμαντέρ της συναυλίας θα προβληθεί στους κινηματογράφους στις 20 Μαρτίου 2026.

*Με πληροφορίες από: Variety & Rolling Stone