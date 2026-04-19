19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
Η Μαντόνα επιστρέφει στο Coachella 20 χρόνια μετά: Εμφάνιση- έκπληξη με Σαμπρίνα Κάρπεντερ
Fizz 19 Απριλίου 2026, 09:40

Η Μαντόνα επιστρέφει στο Coachella 20 χρόνια μετά: Εμφάνιση- έκπληξη με Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Η Μαντόνα έκανε την θριαμβευτική της επιστροφή στο Coachella κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Σαμπρίνα Κάρπεντερ ως headliner.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Η Μαντόνα θα κυκλοφορήσει σύντομα το «Confessions II», τη συνέχεια του άλμπουμ της «Confessions on a Dancefloor» του 2005, οπότε και έκανε τη θριαμβευτική της επιστροφή στο Coachella κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Σαμπρίνα Κάρπεντερ ως headliner.

Την Παρασκευή 17 Απριλίου, η 67χρονη Μαντόνα εμφανίστηκε απροειδοποίητα, ως έκπληξη, στη σκηνή κατά τη διάρκεια της μετάβασης στο τραγούδι «Juno» της Κάρπεντερ, πριν οι δύο μαζί ερμηνεύσουν τις επιτυχίες της Μαντόνα «Vogue» και «Like a Prayer».

Μαντόνα

Coachella/Youtube

Ακόμα πιο συναρπαστικό

Στη συνέχεια, τραγούδησαν το «I Feel So Free», το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ της Μαντόνα «Confessions II», τη συνέχεια του επιτυχημένου άλμπουμ της «Confessions on a Dancefloor» του 2005.

«Λοιπόν, πριν από 20 χρόνια σήμερα, εμφανίστηκα στο Coachella. Ήμουν στη σκηνή και ήταν η πρώτη φορά που ερμήνευσα το πρώτο Confessions on a Dance Floor στην Αμερική», είπε η Μαντόνα.

«Ήταν τόσο συναρπαστικό, και είναι ακόμα πιο συναρπαστικό που επέστρεψα. Είναι μια στιγμή που κλείνει ένας κύκλος, καταλαβαίνετε; Είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή για μένα».

Ασορτί μέσα στις δαντέλες τους

Η Μαντόνα βρέθηκε για τελευταία φορά στο Coachella το 2015 κατά τη διάρκεια της headlining εμφάνισης του Drake.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της με τη Μαντόνα, η Κάρπεντερ, 26 ετών, φορούσε ένα λευκό στράπλες κορμάκι με φιόγκο στο στήθος και δαντέλα, το οποίο συνδύασε με κρεμαστά σκουλαρίκια και λευκές γόβες τύπου Mary Jane.

Η Μαντόνα, από την άλλη, επέλεξε ένα σικλαμέν κορσέ και μια καμιζόλα με δαντελένια τελειώματα, μαζί με ασορτί γάντια και καλσόν, τα οποία συνδύασε με μπότες μέχρι το γόνατο και γυαλιά ηλίου τύπου Y2K.

Κάποια στιγμή, η Μαντόνα πέταξε ένα αστείο για το ύψος της Κάρπεντερ, επισημαίνοντας ότι βρέθηκε στη σκηνή με κάποια «πιο κοντή» από αυτήν

Σεταρισμένες

Κάποια στιγμή, η Μαντόνα πέταξε ένα αστείο για το ύψος της Κάρπεντερ, επισημαίνοντας ότι βρέθηκε στη σκηνή με κάποια «πιο κοντή» από αυτήν.

Το απρόσμενο ντουέτο πραγματοποιήθηκε αφού η Κάρπεντερ αποτίσε φόρο τιμής στην ερμηνεύτρια του «Ray of Light», φορώντας στα MTV Video Music Awards 2024 ένα vintage φόρεμα του Bob Mackie που είχε φορέσει η Μαντόνα στα Όσκαρ του 1991.

Το ντεμπούτο της ως headliner

Στις 10 Απριλίου, η Κάρπεντερ έκανε το ντεμπούτο της ως headliner στο Coachella, δύο χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση εκεί.

Ερμήνευσε αρκετά τραγούδια από τα τελευταία της στούντιο άλμπουμ, Man’s Best Friend και Short ‘n Sweet -και παρουσίασε αρκετές εμφανίσεις διασημοτήτων.

Σε ένα σύντομο βίντεο που άνοιξε το σετ παρουσιάστηκε ο Σαμ Έλιοτ, ενώ αργότερα ο Γουίλ Φερέλ έκανε μια εμφάνιση ως ηλεκτρολόγος.

Η φωνή του Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ήταν ένας πνευματικός οδηγός, και η Σούζαν Σάραντον υποδύθηκε επίσης μια μεγαλύτερη σε ηλικία Κάρπεντερ κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος.

Ο Τέρι Κρουζ έκανε ένα πέρασμα, όπως και η Τζίνα Ντέιβις, η οποία ερμήνευσε τον μονόλογο στη μέση της παράστασης, διαδεχόμενη την 79χρονη Σάραντον.

Η τραγουδίστρια του «Manchild» έγινε επίσης viral εκείνο το βράδυ, αφού παρερμήνευσε μια παραδοσιακή, αραβική κραυγή (ζαγκρούτα) ενός θαυμαστή ως γιόντελ

Μαντόνα

Coachella/Youtube

Γκάφα

Η τραγουδίστρια του «Manchild» έγινε επίσης viral εκείνο το βράδυ, αφού παρερμήνευσε μια παραδοσιακή, αραβική κραυγή (ζαγκρούτα) ενός θαυμαστή ως γιόντελ. Η Κάρπεντερ ετοιμαζόταν να παρουσιάσει το τραγούδι της «We Almost Broke Up Again Last Night» όταν απευθύνθηκε στον θαυμαστή.

«Νομίζω ότι άκουσα κάποιον να κάνει γιόντελ. Αυτό κάνεις;» ρώτησε, πριν προσθέσει: «Δεν μου αρέσει.» Ένας θεατής εξήγησε τότε: «Είναι μια κραυγή! Είναι μια κραυγή γιορτής!», στο οποίο η Κάρπεντερ ρώτησε: «Είμαστε στο Burning Man; Τι συμβαίνει; Αυτό είναι πολύ παράξενο».

Διευκρίνιση

Σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Arab America, η παραδοσιακή κραυγή είναι «μια μορφή μακρού, κυματιστού, υψηλού τόνου φωνητικού ήχου που αντιπροσωπεύει τριγμούς χαράς».

Σε μια ανάρτηση στο X στις 11 Απριλίου, η Κάρπεντερ αναφέρθηκε στο περιστατικό, γράφοντας: «Ζητώ συγγνώμη, δεν είδα αυτό το άτομο με τα μάτια μου και δεν μπορούσα να ακούσω καθαρά. Η αντίδρασή μου ήταν ξεκάθαρη σύγχυση και χιούμορ, χωρίς κακή πρόθεση. Θα μπορούσα να το είχα χειριστεί καλύτερα! Τώρα ξέρω τι είναι η Ζαγκρούτα! Από εδώ και στο εξής, καλωσορίζω όλες τις επευφημίες και τα γιόντελ».

Το καλοκαίρι της

Η Μαντόνα ανακοίνωσε ότι το νέο της άλμπουμ Confessions II, θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.

Σε μια δήλωση, ανέφερε στίχους από ένα νέο τραγούδι με τίτλο «One Step Away», γράφοντας: «Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η dance μουσική είναι επιφανειακή, αλλά κάνουν λάθος. Η πίστα δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι ένα κατώφλι: ένας τελετουργικός χώρος όπου η κίνηση αντικαθιστά τη γλώσσα».

*Με στοιχεία από people.com

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Ένταση με πυρά σε πλοία στα κλειστά στενά του Ορμούζ

Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Ένταση με πυρά σε πλοία στα κλειστά στενά του Ορμούζ

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον θάνατο του Λουκ Πέρι
Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον τραγικό θάνατο του πρώτου της έρωτα, Λουκ Πέρι

«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια
Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια

Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από το Netflix που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς βρέθηκε ο Πέδρο Πασκάλ στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Ο Πέδρο Πασκάλ ζήτησε από τον Bad Bunny να συμμετάσχει στο Super Bowl - Όμως, υπήρχε ένα πρόβλημα

Ο Πέδρο Πασκάλ δεν έχασε καθόλου χρόνο όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Bad Bunny για το σόου του Super Bowl και επικοινώνησε κατευθείαν με την ομάδα του μουσικού ώστε να λάβει πρόσκληση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τομ Κρουζ αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και κοιλιά σε βίντεο από την ταινία «Digger» του Ινιάριτου
Ο Τομ Κρουζ αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και κοιλιά σε βίντεο από την ταινία «Digger» του Ινιάριτου

Ο Τομ Κρουζ υποδύεται έναν δισεκατομμυριούχο που προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του, σε ένα πρώτο απόσπασμα που παρουσιάστηκε στο CinemaCon και δεν έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»
Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανακόψει την αυτοκαταστροφική πορεία του γιου της, η Σερ προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών του, μετά από μια σειρά επεισοδιακών συλλήψεων

Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;
«Ιδανικό μέρος για κάποιον που θέλει να εξαφανιστεί»: Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;

Η Σάρα Φέργκιουσον εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις Άλπεις, μακριά από τη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

«Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)
«Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)

Η Άρσεναλ δίνει το ματς της… ζωής της στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι (19/4, 18:30) κι αν χάσει… χάνεται – Ένας πραγματικός «τελικός» πρωταθλήματος για τον Μικέλ Αρτέτα!

Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing
Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing

Οι ύποπτες στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με την αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν αποφέρουν τεράστια κέρδη και προκαλούν ανησυχίες στους νομοθέτες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο

Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κεφαλονιά: Έρευνα και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα – Τα κρίσιμα 24ωρα πριν τον θάνατο της 19χρονης
Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα - Τα κρίσιμα 24ωρα πριν τον θάνατο της 19χρονης

Νέα πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - «Ήταν όλοι οι γιατροί στη θέση τους», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές
Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία - Φαβορί ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ

Οι εκλογές έρχονται εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Πώς οι Simpsons εξελίχθηκαν σε τηλεοπτικό φαινόμενο που διαμόρφωσε την παγκόσμια κουλτούρα και οικονομία
Πώς οι Simpsons εξελίχθηκαν σε τηλεοπτικό φαινόμενο που διαμόρφωσε την παγκόσμια κουλτούρα και οικονομία

Η οικογένεια Simpsons, από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά επιτυχημένα franchises όλων των εποχών, αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα μακροχρόνιας επιρροής που παραμένει επίκαιρη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Athens Throws Open Its Doors on World Heritage Day
Athens Throws Open Its Doors on World Heritage Day

Thousands of tourists and locals flocked to the Acropolis on Saturday as Greece offered free admission to all state-run archaeological sites and museums in honor of World Heritage Day.

Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Κλειστά ξανά τα στενά του Ορμούζ
Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Κλειστά ξανά τα στενά του Ορμούζ

Το Ιράν διαμηνύει πως είμαστε ακόμη «μακριά από τελική συμφωνία - Ξαναέκλεισε τα Στενά του Ορμούζ σε αντίποινα για τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ πλοία δέχθηκαν πυρά - Δεν μπορούν να εκβιάζουν τις ΗΠΑ, λέει ο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί
Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί

Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Απριλίου 2026
