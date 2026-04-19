Η Μαντόνα επιστρέφει στο Coachella 20 χρόνια μετά: Εμφάνιση- έκπληξη με Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Η Μαντόνα θα κυκλοφορήσει σύντομα το «Confessions II», τη συνέχεια του άλμπουμ της «Confessions on a Dancefloor» του 2005, οπότε και έκανε τη θριαμβευτική της επιστροφή στο Coachella κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Σαμπρίνα Κάρπεντερ ως headliner.

Την Παρασκευή 17 Απριλίου, η 67χρονη Μαντόνα εμφανίστηκε απροειδοποίητα, ως έκπληξη, στη σκηνή κατά τη διάρκεια της μετάβασης στο τραγούδι «Juno» της Κάρπεντερ, πριν οι δύο μαζί ερμηνεύσουν τις επιτυχίες της Μαντόνα «Vogue» και «Like a Prayer».

Ακόμα πιο συναρπαστικό

Στη συνέχεια, τραγούδησαν το «I Feel So Free», το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ της Μαντόνα «Confessions II», τη συνέχεια του επιτυχημένου άλμπουμ της «Confessions on a Dancefloor» του 2005.

«Λοιπόν, πριν από 20 χρόνια σήμερα, εμφανίστηκα στο Coachella. Ήμουν στη σκηνή και ήταν η πρώτη φορά που ερμήνευσα το πρώτο Confessions on a Dance Floor στην Αμερική», είπε η Μαντόνα.

«Ήταν τόσο συναρπαστικό, και είναι ακόμα πιο συναρπαστικό που επέστρεψα. Είναι μια στιγμή που κλείνει ένας κύκλος, καταλαβαίνετε; Είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή για μένα».

Ασορτί μέσα στις δαντέλες τους

Η Μαντόνα βρέθηκε για τελευταία φορά στο Coachella το 2015 κατά τη διάρκεια της headlining εμφάνισης του Drake.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της με τη Μαντόνα, η Κάρπεντερ, 26 ετών, φορούσε ένα λευκό στράπλες κορμάκι με φιόγκο στο στήθος και δαντέλα, το οποίο συνδύασε με κρεμαστά σκουλαρίκια και λευκές γόβες τύπου Mary Jane.

Η Μαντόνα, από την άλλη, επέλεξε ένα σικλαμέν κορσέ και μια καμιζόλα με δαντελένια τελειώματα, μαζί με ασορτί γάντια και καλσόν, τα οποία συνδύασε με μπότες μέχρι το γόνατο και γυαλιά ηλίου τύπου Y2K.

Σεταρισμένες

Κάποια στιγμή, η Μαντόνα πέταξε ένα αστείο για το ύψος της Κάρπεντερ, επισημαίνοντας ότι βρέθηκε στη σκηνή με κάποια «πιο κοντή» από αυτήν.

Το απρόσμενο ντουέτο πραγματοποιήθηκε αφού η Κάρπεντερ αποτίσε φόρο τιμής στην ερμηνεύτρια του «Ray of Light», φορώντας στα MTV Video Music Awards 2024 ένα vintage φόρεμα του Bob Mackie που είχε φορέσει η Μαντόνα στα Όσκαρ του 1991.

Το ντεμπούτο της ως headliner

Στις 10 Απριλίου, η Κάρπεντερ έκανε το ντεμπούτο της ως headliner στο Coachella, δύο χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση εκεί.

Ερμήνευσε αρκετά τραγούδια από τα τελευταία της στούντιο άλμπουμ, Man’s Best Friend και Short ‘n Sweet -και παρουσίασε αρκετές εμφανίσεις διασημοτήτων.

Σε ένα σύντομο βίντεο που άνοιξε το σετ παρουσιάστηκε ο Σαμ Έλιοτ, ενώ αργότερα ο Γουίλ Φερέλ έκανε μια εμφάνιση ως ηλεκτρολόγος.

Η φωνή του Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ήταν ένας πνευματικός οδηγός, και η Σούζαν Σάραντον υποδύθηκε επίσης μια μεγαλύτερη σε ηλικία Κάρπεντερ κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος.

Ο Τέρι Κρουζ έκανε ένα πέρασμα, όπως και η Τζίνα Ντέιβις, η οποία ερμήνευσε τον μονόλογο στη μέση της παράστασης, διαδεχόμενη την 79χρονη Σάραντον.

Γκάφα

Η τραγουδίστρια του «Manchild» έγινε επίσης viral εκείνο το βράδυ, αφού παρερμήνευσε μια παραδοσιακή, αραβική κραυγή (ζαγκρούτα) ενός θαυμαστή ως γιόντελ. Η Κάρπεντερ ετοιμαζόταν να παρουσιάσει το τραγούδι της «We Almost Broke Up Again Last Night» όταν απευθύνθηκε στον θαυμαστή.

«Νομίζω ότι άκουσα κάποιον να κάνει γιόντελ. Αυτό κάνεις;» ρώτησε, πριν προσθέσει: «Δεν μου αρέσει.» Ένας θεατής εξήγησε τότε: «Είναι μια κραυγή! Είναι μια κραυγή γιορτής!», στο οποίο η Κάρπεντερ ρώτησε: «Είμαστε στο Burning Man; Τι συμβαίνει; Αυτό είναι πολύ παράξενο».

Διευκρίνιση

Σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Arab America, η παραδοσιακή κραυγή είναι «μια μορφή μακρού, κυματιστού, υψηλού τόνου φωνητικού ήχου που αντιπροσωπεύει τριγμούς χαράς».

Σε μια ανάρτηση στο X στις 11 Απριλίου, η Κάρπεντερ αναφέρθηκε στο περιστατικό, γράφοντας: «Ζητώ συγγνώμη, δεν είδα αυτό το άτομο με τα μάτια μου και δεν μπορούσα να ακούσω καθαρά. Η αντίδρασή μου ήταν ξεκάθαρη σύγχυση και χιούμορ, χωρίς κακή πρόθεση. Θα μπορούσα να το είχα χειριστεί καλύτερα! Τώρα ξέρω τι είναι η Ζαγκρούτα! Από εδώ και στο εξής, καλωσορίζω όλες τις επευφημίες και τα γιόντελ».

Το καλοκαίρι της

Η Μαντόνα ανακοίνωσε ότι το νέο της άλμπουμ Confessions II, θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.

Σε μια δήλωση, ανέφερε στίχους από ένα νέο τραγούδι με τίτλο «One Step Away», γράφοντας: «Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η dance μουσική είναι επιφανειακή, αλλά κάνουν λάθος. Η πίστα δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι ένα κατώφλι: ένας τελετουργικός χώρος όπου η κίνηση αντικαθιστά τη γλώσσα».

*Με στοιχεία από people.com