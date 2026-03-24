Μαντόνα και Τζούλια Γκάρνερ αναβιώνουν το «Like a Virgin» στη Βενετία

Η Μαντόνα και η Τζούλια Γκάρνερ έφτασαν μέχρι τη Βενετία για να μας παρουσιάσουν μια νέα εκδοχή του «Like A Virgin».

Οι δύο καλλιτέχνιδες έκαναν βόλτα με γόνδολα στα κανάλια της πόλης, ενώ τραγουδούσαν σε playback το χιτ της Μαντόνα, σε μια σκηνή που αναπαριστούσε το βιντεοκλίπ του τραγουδιού.

«Like A Virgin……ξανά και ξανά», έγραψε η Μαντόνα στη λεζάντα της ανάρτησης, την οποία μοιράστηκε στο Instagram τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου.

Στο βίντεο, οι Μαντόνα και Τζούλια Γκάρνερ, που βρίσκονται στην Ιταλία για τα γυρίσματα της 2ης σεζόν της σειράς «The Studio» της Apple TV, τραγουδούν το ρεφρέν του τραγουδιού κρατώντας στα χέρια τους υπερμεγέθη καπέλα, ενώ ένας γονδολιέρης τους ξεναγεί στην Βενετία.

Σας θυμίζει κάτι αυτή η περίγραφη; Πιθανότατα να σας έρχεται στο μυαλό η Μαντόνα που περιπλανιέται στη Βενετία στο βίντεο κλιπ του κομματιού που έφτασε στο νούμερο ένα του Billboard Hot 100, κατέκτησε την κορυφή των charts στην Αυστραλία και τον Καναδά, ενώ μπήκε στο top 10 και σε άλλες χώρες.

Από την πλευρά της, η ποπ καλλιτέχνιδα προϊδέασε τους θαυμαστές της για την επιστροφή της στην υποκριτική στις 17 Μαρτίου, όταν μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Instagram που απεικόνιζε ένα κινηματογραφικό σενάριο και έφερε τη λεζάντα «The Italian Job».

Αργότερα φωτογραφήθηκε στο πλατό του «The Studio».

Η σειρά, με πρωταγωνιστή τον Σεθ Ρόγκεν στο ρόλο του διευθυντή ενός φανταστικού στούντιο του Χόλιγουντ που έρχεται αντιμέτωπος με ένα σωρό δυσκολίες, έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2025 και σάρωσε στα Emmy τον Σεπτέμβριο, κερδίζοντας 13 βραβεία.

«Νιώθω ότι παίρνει πολύ χρόνο»

Η Τζούλια Γκάρνερ πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε μια βιογραφική ταινία για τη Μαντόνα, η οποία βρίσκεται στα σκαριά από το 2022 (το καλό πράγμα αργεί να γίνει, δεν λένε;).

Τον περασμένο Ιούλιο, η ηθοποιός δήλωσε στο podcast «SmartLess» ότι η βιογραφική ταινία για την Μαντόνα «υποτίθεται ότι θα γυριστεί».

«Είμαι μεγάλη θαυμάστρια της Μαντόνα. Μεγάλωσα ακούγοντας Μαντόνα», είπε. «Ήξερα ότι ετοίμαζαν ένα πρότζεκτ για να γυρίσουν μια ταινία γι’ αυτό και ήθελα να δω αν μπορούσα να το κάνω. Επειδή δεν ήμουν εκπαιδευμένη χορεύτρια, έπρεπε όχι μόνο να μάθω [αυτή την τέχνη] αλλά [και να δείχνω τις κινήσεις] μπροστά της και να την πείσω ότι μπορώ. Το ίδιο ίσχυε και με το τραγούδι».

Όπως δήλωσε η ηθοποιός, πριν από την οντισιόν της για την ταινία σκέφτηκε: «’Άραγε, τι θα έκανε η Μαντόνα για να σε πείσει ότι άξιζε να βρίσκεται σε αυτό το δωμάτιο;’».

Και κάπως έτσι, κατάφερα να πάρει τον ρόλο.

Σε ότι αφορά τώρα την καθυστέρηση, η Γκάρνερ πρόσθεσε ότι «οτιδήποτε είναι σπουδαίο… νιώθω ότι παίρνει πολύ χρόνο».