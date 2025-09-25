Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα

Η Τζούλια Γκάρνερ πόζαρε με outfit που θύμιζαν Μαντόνα της δεκαετίας του ’80, σε μια νέα φωτογράφιση για το CR Fashion Book, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Η Γκάρνερ φόρεσε διάφορα ρούχα από τη συλλογή φθινοπώρου 2025 της Gucci, συμπεριλαμβανομένου ενός διαφανούς μαύρου bralette με το χαρακτηριστικό μονόγραμμα του οίκου. Στη φωτογράφιση, η Γκάρνερ ρόκαρε επίσης ένα κορμάκι από δαντέλα σε συνδυασμό με μια navy σατέν φούστα, καθώς και ένα πιο συντηρητικό γκρι ταγιέρ.

«Θέλω να τους ερωτευτώ»

Μιλώντας στο CR, η ηθοποιός του «Ozark» αναφέρθηκε στους χαρακτήρες που ονειρεύεται να υποδυθεί, καθώς και στο τι είδους «συστατικό» πρέπει να περιέχουν οι επόμενοι ρόλοι της.

«Τώρα, εστιάζω στους ανθρώπους — με ποιον θέλω να συνεργαστώ που θα με κάνει να εξελιχθώ ως καλλιτέχνιδα; Ποιος θα με προκαλέσει με τον καλύτερο τρόπο; Θέλω να τους γνωρίσω. Και όταν τους γνωρίσω, θέλω να νιώθω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τους συναντώ, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια πραγματική σύνδεση. Θα βάλω μια παύση στη ζωή μου και θα περάσω χρόνο με αυτό το άτομο, οπότε δεν λέω ναι σε όλα», μοιράστηκε η Γκάρνερ. «Οι άνθρωποι που συμμετέχουν [στην εκάστοτε ταινία] είναι πολύ σημαντικοί για μένα, γιατί δεν είναι μόνο ενέργεια, είναι χρόνος».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Julia Garner (@juliagarnerofficial)

«Όσον αφορά τους χαρακτήρες», συνέχισε, «τους βλέπω ως εξής: τους βρίσκω αρκετά ενδιαφέροντες; Αυτή η σχέση θα είναι αρκετά αξιόλογη ώστε να θέλω να συνεχίσω να επικοινωνώ και να βγαίνω με αυτό το άτομο; Θέλω να τους γνωρίσω καλύτερα; Πόσο ενδιαφέροντες είναι; Θέλω να τους ερωτευτώ και, τελικά, να γίνω σαν αυτούς, κατά κάποιον τρόπο».

«Λατρεύω το Borderline»

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μιλώντας στο περιοδικό W, η Τζούλια Γκάρνερ επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα στην επίσημη βιογραφική ταινία της τραγουδίστριας.

«Δεν μπορώ να πω πολλά γι’ αυτό, αλλά ναι, είναι ένα έργο που βρίσκεται στα σκαριά», δήλωσε η Γκάρνερ στο W, λίγο πριν κατονομάσει τα αγαπημένα της τραγούδια.

«Λατρεύω το Borderline [της Μαντόνα], αυτό είναι μάλλον το αγαπημένο μου. Λατρεύω επίσης το Papa Don’t Preach», είπε.

«Αγαπώ όλα τα τραγούδια της Μαντόνα, αυτό είναι που προσπαθώ να πω», συνέχισε η Γκάρνερ. «Αλλά σίγουρα, νομίζω ότι τα Borderline και Papa Don’t Preach είναι τα δύο αγαπημένα μου τραγούδια της Μαντόνα. Και απλά λατρεύω τη φωνή της στο Papa Don’t Preach. Υπάρχουν πολλά συναισθήματα σε αυτό το τραγούδι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Julia Garner (@juliagarnerofficial)

«Τι θα έκανε η Μαντόνα;»

Τον Αύγουστο, η πρωταγωνίστρια της ταινίας Fantastic Four: First Steps εμφανίστηκε στο podcast SmartLess, όπου και μίλησε για τη διαδικασία των οντισιόν που πέρασε.

«Ήθελα απλώς να δω αν μπορούσα να το κάνω, γιατί δεν ήμουν χορεύτρια και έπρεπε να μάθω να χορεύω και μετά να χορέψω μπροστά της και να την πείσω ότι μπορώ να χορέψω, βασικά, και να τραγουδήσω. Και να τραγουδήσω μαζί της!», θυμήθηκε για τη διαδικασία των οντισιόν.

Για να προετοιμαστεί για την οντισιόν, η Γκάρνερ λέει ότι είπε στον εαυτό της: «Εντάξει, τι θα έκανε η Μαντόνα [αν ήταν στη θέση μου]; Θα σε έπειθε ότι αξίζει, ξέρεις, να είναι σε αυτό το δωμάτιο, και το πίστεψα».

*Με πληροφορίες από: Deadline | People | Variety | InStyle