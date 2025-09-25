magazin
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα
Fizz 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:55
Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μιλώντας στο περιοδικό W, η Τζούλια Γκάρνερ επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα στην επίσημη βιογραφική ταινία της τραγουδίστριας.

Η Τζούλια Γκάρνερ πόζαρε με outfit που θύμιζαν Μαντόνα της δεκαετίας του ’80, σε μια νέα φωτογράφιση για το CR Fashion Book, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Η Γκάρνερ φόρεσε διάφορα ρούχα από τη συλλογή φθινοπώρου 2025 της Gucci, συμπεριλαμβανομένου ενός διαφανούς μαύρου bralette με το χαρακτηριστικό μονόγραμμα του οίκου. Στη φωτογράφιση, η Γκάρνερ ρόκαρε επίσης ένα κορμάκι από δαντέλα σε συνδυασμό με μια navy σατέν φούστα, καθώς και ένα πιο συντηρητικό γκρι ταγιέρ.

«Θέλω να τους ερωτευτώ»

Μιλώντας στο CR, η ηθοποιός του «Ozark» αναφέρθηκε στους χαρακτήρες που ονειρεύεται να υποδυθεί, καθώς και στο τι είδους «συστατικό» πρέπει να περιέχουν οι επόμενοι ρόλοι της.

«Τώρα, εστιάζω στους ανθρώπους — με ποιον θέλω να συνεργαστώ που θα με κάνει να εξελιχθώ ως καλλιτέχνιδα; Ποιος θα με προκαλέσει με τον καλύτερο τρόπο; Θέλω να τους γνωρίσω. Και όταν τους γνωρίσω, θέλω να νιώθω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τους συναντώ, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια πραγματική σύνδεση. Θα βάλω μια παύση στη ζωή μου και θα περάσω χρόνο με αυτό το άτομο, οπότε δεν λέω ναι σε όλα», μοιράστηκε η Γκάρνερ. «Οι άνθρωποι που συμμετέχουν [στην εκάστοτε ταινία] είναι πολύ σημαντικοί για μένα, γιατί δεν είναι μόνο ενέργεια, είναι χρόνος».

«Όσον αφορά τους χαρακτήρες», συνέχισε, «τους βλέπω ως εξής: τους βρίσκω αρκετά ενδιαφέροντες; Αυτή η σχέση θα είναι αρκετά αξιόλογη ώστε να θέλω να συνεχίσω να επικοινωνώ και να βγαίνω με αυτό το άτομο; Θέλω να τους γνωρίσω καλύτερα; Πόσο ενδιαφέροντες είναι; Θέλω να τους ερωτευτώ και, τελικά, να γίνω σαν αυτούς, κατά κάποιον τρόπο».

«Λατρεύω το Borderline»

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μιλώντας στο περιοδικό W, η Τζούλια Γκάρνερ επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα στην επίσημη βιογραφική ταινία της τραγουδίστριας.

«Δεν μπορώ να πω πολλά γι’ αυτό, αλλά ναι, είναι ένα έργο που βρίσκεται στα σκαριά», δήλωσε η Γκάρνερ στο W, λίγο πριν κατονομάσει τα αγαπημένα της τραγούδια.

«Λατρεύω το Borderline [της Μαντόνα], αυτό είναι μάλλον το αγαπημένο μου. Λατρεύω επίσης το Papa Don’t Preach», είπε.

«Αγαπώ όλα τα τραγούδια της Μαντόνα, αυτό είναι που προσπαθώ να πω», συνέχισε η Γκάρνερ. «Αλλά σίγουρα, νομίζω ότι τα Borderline και Papa Don’t Preach είναι τα δύο αγαπημένα μου τραγούδια της Μαντόνα. Και απλά λατρεύω τη φωνή της στο Papa Don’t Preach. Υπάρχουν πολλά συναισθήματα σε αυτό το τραγούδι».

«Τι θα έκανε η Μαντόνα;»

Τον Αύγουστο, η πρωταγωνίστρια της ταινίας Fantastic Four: First Steps εμφανίστηκε στο podcast SmartLess, όπου και μίλησε για τη διαδικασία των οντισιόν που πέρασε.

«Ήθελα απλώς να δω αν μπορούσα να το κάνω, γιατί δεν ήμουν χορεύτρια και έπρεπε να μάθω να χορεύω και μετά να χορέψω μπροστά της και να την πείσω ότι μπορώ να χορέψω, βασικά, και να τραγουδήσω. Και να τραγουδήσω μαζί της!», θυμήθηκε για τη διαδικασία των οντισιόν.

Για να προετοιμαστεί για την οντισιόν, η Γκάρνερ λέει ότι είπε στον εαυτό της: «Εντάξει, τι θα έκανε η Μαντόνα [αν ήταν στη θέση μου]; Θα σε έπειθε ότι αξίζει, ξέρεις, να είναι σε αυτό το δωμάτιο, και το πίστεψα».

*Με πληροφορίες από: Deadline | People | Variety | InStyle

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α' εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ' Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Stream magazin
Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον
Πολλά λεφτά 25.09.25
Πολλά λεφτά 25.09.25

Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον

Τι κι αν «έφυγε» από τη ζωή το 2009; Οι δικαστικές διαμάχες για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων συνεχίζουν να κυνηγούν τους κληρονόμους του Μάικλ Τζάκσον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε συνεργάτη της λόγω της υποστήριξής του στο Ισραήλ
Fake News 24.09.25
Fake News 24.09.25

Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε συνεργάτη της λόγω της υποστήριξής του στο Ισραήλ

Η Ντούα Λίπα διέψευσε δημοσίευμα που υποστήριζε πως είχε διακόψει τη συνεργασία της με τον ατζέντη της γιατί αυτός υπέγραψε επιστολή ζητώντας τον αποκλεισμό των Kneecap από το Glastonbury

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι – H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή
Φαμίλια 24.09.25
Φαμίλια 24.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι - H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή

Ο Μάθιου είχε αποκαλύψει στα απομνήμονευματά του ότι ο πατέρας του, Τζέιμς ΜακKόναχι, έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε μετά από σεξουαλική επαφή με τη μητέρα του ηθοποιού, Μαίρη «Κέι» Καθλίν ΜακΚέιμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Sean «Diddy» Combs: Πρώην στυλίστας του ράπερ τον κατηγορεί για «σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση»
Δεν έχει τέλος 24.09.25
Δεν έχει τέλος 24.09.25

Sean «Diddy» Combs: Πρώην στυλίστας του ράπερ τον κατηγορεί για «σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση»

Οι κατηγορίες του πρώην στυλίστα του Diddy περιλαμβάνουν «αναγκαστικά τεστ αφοσίωσης, χειραγώγηση, παρενόχληση, επιθέσεις, βία, καταναγκαστική εργασία, αλλά και απειλές τραυματισμού ή θανάτου»

Σύνταξη
Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή
Φιάσκο 24.09.25
Φιάσκο 24.09.25

Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή

Η υπόθεση που απασχόλησε όλο τον πλανήτη τον Ιούλιο και έγινε viral, δηλαδή το kiss cam σκάνδαλο στη συναυλία των Coldplay, αποδεικνύεται ένα μικρό φιάσκο. Κατά το ήμισυ τουλάχιστον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Τι υπέροχος μονόλογος!» – Ο Μπεν Στίλερ, ο Στίβεν Κόλμπερτ και άλλοι διάσημοι επικροτούν την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην τηλεόραση
Μπράβο 24.09.25
Μπράβο 24.09.25

«Τι υπέροχος μονόλογος!» - Ο Μπεν Στίλερ, ο Στίβεν Κόλμπερτ και άλλοι διάσημοι επικροτούν την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην τηλεόραση

Το «Jimmy Kimmel Live!» επέστρεψε στην τηλεόραση στις 23 Σεπτεμβρίου, σχεδόν μια εβδομάδα μετά την αόριστη διακοπή της μετάδοσής του από το ABC και επώνυμες φωνές σχολιάζουν το γεγονός και τον «σωστό τόνο» του Τζίμι Κίμελ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο
Fizz 24.09.25
Fizz 24.09.25

Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο

Ο γιος του του Παύλου και της Μαρί-Σαντάλ, Κωνσταντίνος Αλέξιος, γνωστός και ως «πρίγκιπας - influencer», εθεάθει σε τρυφερές στιγμές σε μπαρ του Μανχάταν με ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Για τον Πάνο Ρούτσι
Opinion 25.09.25

Για τον Πάνο Ρούτσι

Είναι σαφές πως κυβέρνηση και δικαιοσύνη πιέζονται από έναν πατέρα που χρησιμοποιεί το ύστατο μέσο που διαθέτει για το δίκαιο αίτημα του. Όπως είναι σαφές πως τα Τέμπη ως θέμα επανέρχονται εμφατικά στο προσκήνιο της επικαιρότητας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια
Έκθεση 25.09.25
Έκθεση 25.09.25

Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια

Ενώ οι Ισραηλινοί απορρίπτουν να διαχωρίσουν κατά παράβση του Διεθνούς Δικαίου πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους, η Χαμάς κατάφερε έναν πραγματικό διοικητικό άθλο στην ισοπεδωμένη παλαιστινιακή «Δρέσδη»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κλιματική φτώχεια: Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100
Κλιματική φτώχεια 25.09.25
Κλιματική φτώχεια 25.09.25

Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100

Το πραγματικό κόστος της κλιματικής αλλαγής: Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Σύνταξη
Μπλέξαν τις γραμμές τους στη ΝΔ για την υπόθεση Ρούτσι – Γεωργιάδης σε Καλογερόπουλο: «Έκανες λάθος»
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Μπλέξαν τις γραμμές τους στη ΝΔ για την υπόθεση Ρούτσι – Γεωργιάδης σε Καλογερόπουλο: «Έκανες λάθος»

Ο Πάνος Ρούτσι κατέθεσε συμπληρωματικό υπόμνημα για την εκταφή του παιδιού του και στη Νέα Δημοκρατία μπλέξαν τις γραμμές τους με τον Άδωνι Γεωργιάδη να «μαλώνει» τον «γαλάζιο» Δημήτρη Καλογερόπουλο που τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του αιτήματος εκταφής

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Teufelsberg: Πρώην κατάσκοποι του Ψυχρού Πολέμου επιστρέφουν στον σταθμό παρακολούθησης του Βερολίνου
Teufelsberg 25.09.25
Teufelsberg 25.09.25

«Βουνό του Διαβόλου»: Πρώην κατάσκοποι του Ψυχρού Πολέμου επιστρέφουν στον σταθμό παρακολούθησης του Βερολίνου

Μια ομάδα πρώην Αμερικανών και Βρετανών στρατιωτών επέστρεψε αυτή την εβδομάδα στο εγκαταλελειμμένο Teufelsberg, το παλιό κέντρο κατασκοπείας του Ψυχρού Πολέμου στο δυτικό Βερολίνο

Σύνταξη
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είναι η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνιδα που θα παρουσιάσει έκθεση στην Galleria dell'Accademia
«Μετάδοση ενέργειας» 25.09.25
«Μετάδοση ενέργειας» 25.09.25

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είναι η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνιδα που θα παρουσιάσει έκθεση στην Galleria dell’Accademia

Η έκθεση, με τίτλο Transforming Energy, αντλεί έμπνευση από την διαδρομή της Μαρίνα Αμπράμοβιτς κατά μήκος του Σινικού Τείχους, την οποία πραγματοποίησε μαζί με τον εκλιπόντα πρώην σύντροφό της, Ουλάι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαύρη πρόβλεψη από τον Λευκό Οίκο – Προανήγγειλε μαζικές απολύσεις αν η κυβέρνηση διακόψει τη λειτουργία της
Κόσμος 25.09.25
Κόσμος 25.09.25

Μαύρη πρόβλεψη από τον Λευκό Οίκο – Προανήγγειλε μαζικές απολύσεις αν η κυβέρνηση διακόψει τη λειτουργία της

Υπόμνημα του Λευκού Οίκου ανέφερε στις εσωτερικές υπηρεσίες την πιθανότητα για μαζικές απολύσεις αν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να συνεχίσει τη λειτουργία της την επόμενη εβδομάδα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
«Πιο καλή η μοναξιά»: 1 στους 4 ενήλικες μπορεί να μην παντρευτεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα
Relationsex 25.09.25
Relationsex 25.09.25

«Πιο καλή η μοναξιά»: 1 στους 4 ενήλικες μπορεί να μην παντρευτεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα

Μια νέα έρευνα ανέδειξε μια συνεχιζόμενη τάση για τους νέους ενήλικες να μην θέλουν να παντρευτούν και να είναι ικανοποιημένοι με τη ζωή τους χωρίς σύζυγο ή σύντροφο.

Σύνταξη
«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα»: Νίκος Γρίτσης και Στράτος Τζώρτζογλου στο πλευρό του τραγουδιστή
TV 25.09.25
TV 25.09.25

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα»: Νίκος Γρίτσης και Στράτος Τζώρτζογλου στο πλευρό του τραγουδιστή

«Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ και αυτό φαίνεται. Η οικογένειά του ήταν ό,τι πιο αγαπημένο είχε στη ζωή του. Δεν υπήρξε κάτι πιο σημαντικό για αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γρίτσης για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σύνταξη
Ποια εδάφη θεωρεί ο Τραμπ ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει από τη Ρωσία – Λεπτομερείς χάρτες
Κόσμος 25.09.25
Κόσμος 25.09.25

Ποια εδάφη θεωρεί ο Τραμπ ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει από τη Ρωσία – Λεπτομερείς χάρτες

Χάρτες παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα εδάφη που η Ρωσία έχει κατακτήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Βοιωτία: Μονίμως απούσα από τα ΚΕΠ η 62χρονη – Οι δύο γάμοι, η απομόνωση και η σχέση με τον γιο της
Ελλάδα 25.09.25
Ελλάδα 25.09.25

Βοιωτία: Μονίμως απούσα από τα ΚΕΠ η 62χρονη – Οι δύο γάμοι, η απομόνωση και η σχέση με τον γιο της

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για την 62χρονη στη Βοιωτία που είχε θάψει τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της και συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξη της υπερήλικης γυναίκας

Σύνταξη
