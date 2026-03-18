magazin
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

ps. post
scriptum

Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τζον Κένεντι Τζούνιορ-Μαντόνα: Ασεβές ειδύλλιο, νοσηρή φαντασίωση, οργισμένη Τζάκι
Go Fun 18 Μαρτίου 2026, 20:30

Η Τζάκι Κένεντι Ωνάση εξοργίστηκε για την «αμαρτωλή» σχέση του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ με τη Μαντόνα. Δεν ήταν η μόνη

Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Spotlight

Όταν ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ αυτοδιορίστηκε αρχισυντάκτης του νέου, glossy περιοδικού George, πριν από 30 χρόνια, ο κόσμος παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα να δει τι θα έκανε για να διεκδικήσει αναγνωσιμότητα και να δικαιώσει τον τίτλο του ως πρίγκιπας των ΗΠΑ.

Δεδομένου ότι δεν είχε σχεδόν καμία δημοσιογραφική εμπειρία, πόσο μάλλον στη διεύθυνση ενός περιοδικού που προσπαθούσε να συνδυάσει τη σοβαρή πολιτική με την επιπολαιότητα της δόξας, το ρίσκο ήταν μεγάλο.

Ο γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ θα μπορούσε να γίνει περίγελος, να καταρρεύσει κάτω από το βάρος των προσδοκιών. Σίγουρα δεν ήξερε πώς να γίνει μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης στην πόλη του αναλέητου ανταγωνισμού.

Όπως αποδείχθηκε, ο JFK Jr ήταν ευφάνταστος και τολμηρός. Ήταν ένας εκδότης/διευθυντής/αρχισυντάκτης που είχε ιδέες – ακόμη και αν κάποιες από αυτές ήταν ιδιαίτερα εκκεντρικές.

Η πιο περίεργη από όλες ήταν η πρότασή του για ένα εξώφυλλο. Ήταν 1996 όταν ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ ζήτησε από τη Μαντόνα να φωτογραφηθεί ως η μητέρα του, Τζάκι Κένεντι Ωνάση.

Η πρόταση του ήταν περίεργη, αλλά σε αυτή την περίπτωση ήταν ακόμη πιο «άβολη, ενοχλητική», για άλλους ακόμη και «νοσηρή» -η Μαντόνα ήταν κάποτε ερωμένη του.

«Οι ψυχίατροι θα είχαν πολλά να πουν για την επιθυμία του νεότερου Κένεντι» σημειώνει η Daily Mail. Άλλωστε ήταν κοινό μυστικό στους κύκλος της high-society πως ο Τζον αναζητούσε κάτι από τη Τζάκι στις γυναίκες της ζωής του -κάτι που επιβεβαίωσε δημόσια και η ηθοποιός Μπρουκ Σιλντς όταν αποκάλυψε ότι της έλεγε συνέχεια ότι έμοιαζε με τη μητέρα του πριν προσπαθήσει να την αποπλανήσει.

«Ο Τζον είχε αυτή την ιδέα να ποζάρει η Mαντόνα στο εξώφυλλο του George ως η μαμά του», είπε η Ρόουζ Μαρί Τερέντσιο, προσωπική βοηθός του JFK Jr. «Θα την ντύναμε με ταγιέρ, τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου της. Και ένα καπέλο pillbox πάνω σε μια στοίβα από βιβλία».

Η απάντηση της Μαντόνα στην πρόταση του πρώην εραστή της ήταν ξεκάθαρη -και ειρωνική.

«Αγαπητέ Τζόνι, σε ευχαριστώ που μου ζήτησες να γίνω η μητέρα σου, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να τη δικαιώσω. Τα φρύδια μου δεν είναι αρκετά πυκνά για να είναι ένα. Όταν θέλεις να υποδυθώ την Εύα Μπράουν [ερωμένη του Χίτλερ], ίσως πω ναι! Ελπίζω να είσαι καλά. Με αγάπη, Mαντόνα».

Ασεβές ειδύλλιο

Όταν γνωρίστηκαν το 1985, ο Τζον ήταν θαμπωμένος από τη λάμψη της Μαντόνα, την οποία θεωρούσε την πιο συναρπαστική γυναίκα της γενιάς της γράφουν τα ταμπλόιντ.

Οι συναντήσεις τους γίνονταν κρυφά σε γυμναστήρια και στο Σέντραλ Παρκ, ενώ το μοναδικό μέρος όπου μπορούσαν να χαλαρώσουν ήταν το οικογενειακό κτήμα των Κένεντι στο Hyannis Port.

YouTube thumbnail

Εκεί, σύμφωνα με τον βιογράφο Κρίστοφερ Άντερσεν, το ζευγάρι «περνούσε τα βράδια του δίπλα στο τζάκι, πίνοντας κοκτέιλ σε κρυστάλλινα ποτήρια με τα ονόματα του Τζον και της αδελφής του, Κάρολαιν».

Ο ίδιος ο Κένεντι είχε εκμυστηρευτεί σε στενό του φίλο πως η Μαντόνα ήταν μια «σεξουαλική υπερδύναμη». Ωστόσο η σχέση τους δεν μπόρεσε να μείνει κρυφή ενώ τόσο η Μαντόνα όσο και ο JFK Jr είχαν σχέσεις και με άλλους. Η Μαντόνα με τον Σον Πεν (τον πρώην σύνζυγό της) και εκείνος με την Κριστίνα Χάαγκ.

Οργισμένη Τζάκι

Η Τζάκι Κένεντι Ωνάση δεν έκρυψε ποτέ την αντιπάθειά της για τη Μαντόνα. Θεωρούσε τη σχέση αυτή ένα διαφημιστικό κόλπο της τραγουδίστριας και εξοργιζόταν με την ασέβεια της Μαντόνα προς τα καθολικά σύμβολα.

Τότε, ο αγαπημένος της γιος ήταν σε κάθε guest list ως ένας ισχυρός γόνος που μπορούσε αν ήθελε να διεκδικήσει και να «παντρέψει» την πολιτική επιρροή με τη γοητεία ενός ποπ ειδώλου.

Τζον Κένεντι Τζούνιορ και Μαντόνα συναντήθηκαν για πρώτη φορά για λίγο σε ένα πάρτι μετά τη συναυλία της στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης το 1985.

YouTube thumbnail

Την ίδια χρονιά η βασίλισσα της ποπ παντρεύτηκε τον ηθοποιό Σον Πεν. Τρία χρόνια αργότερα, με τον γάμο τους πλέον να είναι στα πρ΄θυρα της εκκωφαντικής διάλυσης, η Mαντόνα έψαχνε για τον επόμενο.

Σύμφωνα με τον Άντερσεν, «η Μαντόνα κυνήγησε με μανία τον Τζον», λέγοντας στους φίλους της ότι πίστευε ότι μια σχέση μεταξύ τους θα ήταν «κοσμική».

Εκείνη την εποχή, ο Kένεντι είχε πολλές ερωμένες. Έβγαινε με την ηθοποιό Κριστίνα Χάαγκ – πρώην συμμαθήτρια στο Brown και κοπέλα του από το 1985 -και είχε κρυφές σχέσεις με την ηθοποιό Ντάριλ Χάνα και το μοντέλο Τζούλι Μπέικερ -η τελευταία έμοιαζαν ύποπτα με τη μητέρα του.

@caesarsaladmartini The final timeline for jfk jr is highly disputed #jfkjr #lovestory #carolynbessette ♬ original sound – caesarsaladmartini

Σύμφωνα με τον Άντερσεν, η Tζάκι Κένεντι Ωνάση είχε πολλές ενστάσεις για τη νέα φίλη του γιου της, ξεκινώντας από την «αδιάκοπη καταπάτηση των Ρωμαιοκαθολικών τελετουργιών και παραδόσεων».

Το Βατικανό είχε καταδικάσει την τραγουδίστρια του Like a Virgin για την ασεβή χρήση των σταυρών (τα φορούσε στα άκρως σεξουαλικά της βίντεο) και άλλων καθολικών εικόνων και εξαρτημάτων, τα οποία έκρινε ως ιεροσυλία και προσβολή στα Θεία.

Η Τζάκι επίσης δεν εντυπωσιάστηκε όταν είδε τη Μαντόνα στο εξώφυλλο του περιοδικού Life ως άλλη  Μέριλιν Μονρόε, την πιο διαβόητη από τις ερωμένες που φέρεται να είχε ο εκλιπών σύζυγός της, Τζον ο πρεσβύτερος.

Στα βήματα του πατέρα

Ο Άντερσεν δεν έχει απάντηση στο ερώτημα αν ο Τζον Τζούνιορ προσπαθούσε να μιμηθεί τον «γυναικά» πατέρα του, έχοντας μια σχέση «με την Μέριλιν των 80s».

Αν ναι, «είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς άλλη γυναίκα που θα έκανε τη Τζάκι έξαλλη» αν και ο βιογράφος δεν πιστεύει πως ο Τζον Τζούνιορ σκόπευε να ενοχλήσει τη μητέρα του. Ο νεότερος Κένεντι «μάλλον ήθελε να συνδεθεί με έναν πατέρα που μόλις είχε γνωρίσει βιώνοντας κάτι παρόμοιο με αυτό που είχε ζήσει εκείνος».

Σίγουρα πάντως, ό,τι και αν πίστευε η Τζάκι για τη Μαντόνα, δεν φάνηκε να είχε μεγάλη σημασία για τον ερωτύλο JFK Jr, ειδικά όταν το ενδιαφέρον του για τη βασίλισσα της ποπ ήταν καθαρά σεξουαλικό.

«Ζήτα μου συγγνώμη»

Ο Σον Πεν μοιράστηκε με την Τζάκι την ίδια αντιπάθεια για τη σχέση τους.

Κατά τη διάρκεια ενός πάρτι του Ρόμπερτ Ντε Νίνο στο εστιατόριο Tribeca Grill της Νέας Υόρκης, ο διαβόητα ευέξαπτος Πεν, αν και χωρισμένος με τη Μαντόνα, πλησίασε τον JFK Jr εκνευρισμένος. «Ξέρω ποιος είσαι», του είπε. «Μου χρωστάς μια συγγνώμη».

Το επόμενο κιόλας πρωί η ποπ σταρ έστειλε ένα στεφάνι κηδείας από λευκά τριαντάφυλλα γράφοντας επάνω του: «Τα βαθύτερα συλλυπητήριά μου, έμαθα για χθες το βράδυ. Μ».

YouTube thumbnail

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς ο Τζον και η Μαντόνα σταμάτησαν να βρίσκονται – κάποιοι λένε ότι το σεξ μεταξύ τους είχε λήξει όταν βρέθηκε σε ένα πάρτι που διοργάνωσε στο διαμέρισμα του αδελφού της Κρίστοφερ τον Σεπτέμβριο του 1989.

Άλλωστε είχε ήδη άλλες ερωμένες. Είχε σχέση με την πρωταγωνίστρια των Splash και Steel Magnolias, Χάνα, είχε ήδη μια, σύντομη, σχέση με την ηθοποιό του Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και στη συνέχεια η Κάρολιν Μπέσετ ήρθε στη ζωή του. Οι δυό τους παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 1996.

Ωστόσο το «παθιασμένο σεξ» με τη Μαντόνα έχει αμφισβητηθεί από πρόσωπα στο περιβάλλον του πρίγκιπα του Κάμελορ. Φίλοι του Τζούνιορ έχουν επιμείνει πως το ειδύλλιο με τη Μαντόνα ήταν «μια φάρσα».

Headlines:
Economy
Πιερρακάκης: Fuel Pass το πρώτο μέτρο – «Παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Οι εγκληματίες πρέπει να πληρώσουν σύντομα για το αίμα του Λαριτζανί

inWellness
inTown
Stream magazin
Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα
Fizz 18.03.26

H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.

Σύνταξη
Τζένιφερ Λόπεζ: Είναι «εξαδάχτυλη»; Μια φωτογραφία προκάλεσε πανικό
Fizz 18.03.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ για μια ακόμη φορά αναστατώνει τους followers της. Η επίμαχη ανάρτηση που προκάλεσε σάλο στα social media. «Όταν το σόου τελειώνει αλλά η μουσική συνεχίζεται».

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της
«Πυραμίδα» 17.03.26

Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ
Ευτυχώς 17.03.26

Ο 33χρονος ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν έβαλε ένα τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και ένας αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε από τους θαυμαστές των ταινιών του 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα
Money 17.03.26

Περίπου τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Τρομερά Πλάσματα, η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις παραδέχεται ότι ήταν ένα project που το έκαναν όλοι μόνο για τα λεφτά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα καριέρα για τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Από τα γήπεδα στα τηλεοπτικά στούντιο του Μουντιάλ: Ο θρυλικός Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς θα γίνει αναλυτής στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, σε μια διοργάνωση που αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι συνομιλίες στα social media μετά την δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά
Ελλάδα 18.03.26

Η αστυνομία έχει στα χέρια της συνομιλία μεταξύ ατόμων σε διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία έγινε μετά το περιστατικό της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά

Σύνταξη
Σλοβενία: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της 32χρονης influencer – Εξετάζεται αν την έθαψε ζωντανή σε βαλίτσα
Κόσμος 18.03.26

Αν και αρχικά πιστευόταν ότι η influencer είχε πεθάνει πριν o 31χρονος την θάψει τη βαλίτσα, νέες λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να ήταν ακόμη ζωντανή.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Με ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Κίνηση ανθρωπιάς από την Μπαρτσελόνα που αγωνίζεται με μία ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ προκειμένου να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down.

Σύνταξη
Αυξήθηκαν τα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης και κεταμίνης σύμφωνα με έρευνα στα λύματα της Ευρώπης
Κόσμος 18.03.26

Η μελέτη καταγράφει «φαινόμενο κατανάλωσης ναρκωτικών γενικευμένο, ποικιλόμορφο και σε διαρκή εξέλιξη», εξηγεί σε ανακοίνωση Τύπου η Λορέν Νόλαν, διευθύντρια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA, ο πρώην EMCDDA), που έκανε την έρευνα,

Σύνταξη
Η Μικαέλα Κόελ αναλαμβάνει το ριμέικ της ταινίας «Bloodsport»
Δεκαετίες αργότερα 18.03.26

Η Μικαέλα Κόελ γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί ένα ριμέικ της κλασικής ταινίας «Bloodsport» («Μπλάντσπορτ: Μέχρι τελικής πτώσης»), για την A24.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπράγκα – Φερεντσβάρος 4-0: Ανατροπή πρόκρισης οι Πορτογάλοι, περιμένουν… Παναθηναϊκό
Europa League 18.03.26

Η Μπράγκα ανέτρεψε το 2-0 της Ουγγαρίας και επικρατώντας στην Πορτογαλία της Φερεντσβάρος με 4-0 προκρίθηκε στα προημιτελικά του Europa League όπου περιμένει τον νικητή από το Μπέτις- Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Τουρκία: Η Άγκυρα προτείνει επέκταση αγωγού Ιράκ–Τουρκίας έως τη Βασόρα ως εναλλακτική στα Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 18.03.26

Ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ πρότεινε την επέκταση του υφιστάμενου αγωγού που συνδέει την Τουρκία με το Ιράκ μέχρι τη νότια πόλη-λιμάνι της Βασόρας

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ
Champions League 18.03.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8 HD.

Σύνταξη
Η αφρικανική σκόνη σκέπασε την Αθήνα – «Θα επιμείνει και αύριο το φαινόμενο, παρά τους βοριάδες» λέει ο Λαγουβάρδος
Ελλάδα 18.03.26

Το ιδιαίτερο του εν εξελίξει φαινομένου είναι ότι η σκόνη έγινε περισσότερο αισθητή σε περιοχές όπου οι βροχές ήταν πολύ ασθενείς, όπως η Αττική

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα στην Αλεξανδρούπολη – Σκάνδαλο υποκλοπών, Μέση Ανατολή και εθνικά θέματα στην πρώτη γραμμή
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26 Upd: 20:24

Στην Αλεξανδρούπολη με το βλέμμα του στραμμένο στις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και το σκάνδαλο των υποκλοπών ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ξεδιπλώσει την δική του πρόταση για τα εθνικά θέματα, διατηρώντας υψηλούς τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Φάμελλος: Όχι στις διορίες για συνεργασίες, ναι στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Καθαρή θέση πήρε ο Σωκράτης Φάμελλος υπέρ των συνεργασιών και με το κόμμα Τσίπρα, είπε «όχι» στις διορίες της ομάδας Πολάκη, ενώ χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος του ΠΑΣΟΚ την αυτόνομη πορεία»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ο Φαραντούρης θα συμμετάσχει στα τραπέζια διαλόγου
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι πιθανόν να δώσει το «παρών» ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης μετά την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη για τα κόκκινα δάνεια με τη συμμετοχή του εκπροσώπου τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια
Challenge Cup 18.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια για τον δεύτερο τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Μυτιλήνη: «Φυγάδευσαν» τον Κέλλα – Σε δίωρη «πολιορκία» από οργισμένους κτηνοτρόφους
Αφθώδης πυρετός 18.03.26

Η ένταση κορυφώθηκε όταν κτηνοτρόφος περιέγραψε το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η οικογένειά της, για να λάβει ως απάντηση ένα σύντομο «λυπάμαι» από τον Χρήστο Κέλλα - Ο υφυπουργός αναγκάσθηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο εσωτερικό του κτιρίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, το οποίο παρέμεινε πολιορκημένο για περίπου δύο ώρες

Σύνταξη
Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα
On Field 18.03.26

Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει νοοτροπία Παγκρήτιου και στο ματς με την Λάρισα κι αυτό θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σημανδράκος: Ολοι οι υπουργοί ήξεραν για τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία
Ελλάδα 18.03.26

Ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος καταθέτοντας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Εθνική αναχώρησε για το Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου με ελπίδες για μετάλλια
Τορούν 2026 18.03.26

Χωρίς την Δήμητρα Τσουκαλά, αλλά με ελπίδες για επιτυχίες, αναχώρησε η Εθνική Ομάδα στίβου για το Τόρουν της Πολωνίας και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;
Επικαιρότητα 18.03.26

«Η κυβέρνηση, που με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, κάλυψε τον Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σιωπά για τα έργα και τις ημέρες του πρώην υπουργού της», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Βόμβα» Κοβέσι από το Ευρωκοινοβούλιο: «Υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αποκάλυψε ότι ερευνώνται και άλλες υποθέσεις γεωργικών επιδοτήσεων των οποίων την ευθύνη είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify
Το άλλο Megxit 18.03.26

Φιάσκο η πολυσυζητημένη επέλαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στον χώρο της ψυχαγωγίας. Πως πρόδωσαν το Netflix και ποια η θέση τους στο Χόλιγουντ σήμερα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία
On Field 18.03.26

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι) τιμώρησε τον Τσιμεντερίδη (Κοζάνης) αλλά όχι τον Ματσούκα (Εύβοιας) αν και ο δεύτερος έκανε σοβαρότερο λάθος. Η απόδειξη ότι ξεχωρίζουν τους ρέφερι ανάλογα με τα λάθη

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι γαλάζιο και με υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης»
Υποκλοπές 18.03.26

Για μεθοδευμένη απόπειρα να κατηγορηθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και να «κουκουλωθούν» οι απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και οι παράτυπες πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Krikel, από το 2019 και μετά, κάνει λόγο η Κουμουνδούρου, μετά τις δηλώσεις Γεωργάδη στη Βουλή

Σύνταξη
Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek
Hunter Alpha 18.03.26

Το δωρεάν μοντέλο, με την ονομασία Hunter Alpha, εμφανίστηκε σε πλατφόρμα προγραμματιστών και προσφέρει υψηλές επιδόσεις. Ίσως πρόκειται για μυστικές δοκιμές του νέου συστήματος της DeepSeek.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Απόρρητο