Όταν ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ αυτοδιορίστηκε αρχισυντάκτης του νέου, glossy περιοδικού George, πριν από 30 χρόνια, ο κόσμος παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα να δει τι θα έκανε για να διεκδικήσει αναγνωσιμότητα και να δικαιώσει τον τίτλο του ως πρίγκιπας των ΗΠΑ.

Δεδομένου ότι δεν είχε σχεδόν καμία δημοσιογραφική εμπειρία, πόσο μάλλον στη διεύθυνση ενός περιοδικού που προσπαθούσε να συνδυάσει τη σοβαρή πολιτική με την επιπολαιότητα της δόξας, το ρίσκο ήταν μεγάλο.

Ο γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ θα μπορούσε να γίνει περίγελος, να καταρρεύσει κάτω από το βάρος των προσδοκιών. Σίγουρα δεν ήξερε πώς να γίνει μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης στην πόλη του αναλέητου ανταγωνισμού.

Όπως αποδείχθηκε, ο JFK Jr ήταν ευφάνταστος και τολμηρός. Ήταν ένας εκδότης/διευθυντής/αρχισυντάκτης που είχε ιδέες – ακόμη και αν κάποιες από αυτές ήταν ιδιαίτερα εκκεντρικές.

Η πιο περίεργη από όλες ήταν η πρότασή του για ένα εξώφυλλο. Ήταν 1996 όταν ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ ζήτησε από τη Μαντόνα να φωτογραφηθεί ως η μητέρα του, Τζάκι Κένεντι Ωνάση.

Η πρόταση του ήταν περίεργη, αλλά σε αυτή την περίπτωση ήταν ακόμη πιο «άβολη, ενοχλητική», για άλλους ακόμη και «νοσηρή» -η Μαντόνα ήταν κάποτε ερωμένη του.

«Οι ψυχίατροι θα είχαν πολλά να πουν για την επιθυμία του νεότερου Κένεντι» σημειώνει η Daily Mail. Άλλωστε ήταν κοινό μυστικό στους κύκλος της high-society πως ο Τζον αναζητούσε κάτι από τη Τζάκι στις γυναίκες της ζωής του -κάτι που επιβεβαίωσε δημόσια και η ηθοποιός Μπρουκ Σιλντς όταν αποκάλυψε ότι της έλεγε συνέχεια ότι έμοιαζε με τη μητέρα του πριν προσπαθήσει να την αποπλανήσει.

«Ο Τζον είχε αυτή την ιδέα να ποζάρει η Mαντόνα στο εξώφυλλο του George ως η μαμά του», είπε η Ρόουζ Μαρί Τερέντσιο, προσωπική βοηθός του JFK Jr. «Θα την ντύναμε με ταγιέρ, τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου της. Και ένα καπέλο pillbox πάνω σε μια στοίβα από βιβλία».

Η απάντηση της Μαντόνα στην πρόταση του πρώην εραστή της ήταν ξεκάθαρη -και ειρωνική.

«Αγαπητέ Τζόνι, σε ευχαριστώ που μου ζήτησες να γίνω η μητέρα σου, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να τη δικαιώσω. Τα φρύδια μου δεν είναι αρκετά πυκνά για να είναι ένα. Όταν θέλεις να υποδυθώ την Εύα Μπράουν [ερωμένη του Χίτλερ], ίσως πω ναι! Ελπίζω να είσαι καλά. Με αγάπη, Mαντόνα».

Ασεβές ειδύλλιο

Όταν γνωρίστηκαν το 1985, ο Τζον ήταν θαμπωμένος από τη λάμψη της Μαντόνα, την οποία θεωρούσε την πιο συναρπαστική γυναίκα της γενιάς της γράφουν τα ταμπλόιντ.

Οι συναντήσεις τους γίνονταν κρυφά σε γυμναστήρια και στο Σέντραλ Παρκ, ενώ το μοναδικό μέρος όπου μπορούσαν να χαλαρώσουν ήταν το οικογενειακό κτήμα των Κένεντι στο Hyannis Port.

Εκεί, σύμφωνα με τον βιογράφο Κρίστοφερ Άντερσεν, το ζευγάρι «περνούσε τα βράδια του δίπλα στο τζάκι, πίνοντας κοκτέιλ σε κρυστάλλινα ποτήρια με τα ονόματα του Τζον και της αδελφής του, Κάρολαιν».

Ο ίδιος ο Κένεντι είχε εκμυστηρευτεί σε στενό του φίλο πως η Μαντόνα ήταν μια «σεξουαλική υπερδύναμη». Ωστόσο η σχέση τους δεν μπόρεσε να μείνει κρυφή ενώ τόσο η Μαντόνα όσο και ο JFK Jr είχαν σχέσεις και με άλλους. Η Μαντόνα με τον Σον Πεν (τον πρώην σύνζυγό της) και εκείνος με την Κριστίνα Χάαγκ.

Οργισμένη Τζάκι

Η Τζάκι Κένεντι Ωνάση δεν έκρυψε ποτέ την αντιπάθειά της για τη Μαντόνα. Θεωρούσε τη σχέση αυτή ένα διαφημιστικό κόλπο της τραγουδίστριας και εξοργιζόταν με την ασέβεια της Μαντόνα προς τα καθολικά σύμβολα.

Τότε, ο αγαπημένος της γιος ήταν σε κάθε guest list ως ένας ισχυρός γόνος που μπορούσε αν ήθελε να διεκδικήσει και να «παντρέψει» την πολιτική επιρροή με τη γοητεία ενός ποπ ειδώλου.

Τζον Κένεντι Τζούνιορ και Μαντόνα συναντήθηκαν για πρώτη φορά για λίγο σε ένα πάρτι μετά τη συναυλία της στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης το 1985.

Την ίδια χρονιά η βασίλισσα της ποπ παντρεύτηκε τον ηθοποιό Σον Πεν. Τρία χρόνια αργότερα, με τον γάμο τους πλέον να είναι στα πρ΄θυρα της εκκωφαντικής διάλυσης, η Mαντόνα έψαχνε για τον επόμενο.

Σύμφωνα με τον Άντερσεν, «η Μαντόνα κυνήγησε με μανία τον Τζον», λέγοντας στους φίλους της ότι πίστευε ότι μια σχέση μεταξύ τους θα ήταν «κοσμική».

Εκείνη την εποχή, ο Kένεντι είχε πολλές ερωμένες. Έβγαινε με την ηθοποιό Κριστίνα Χάαγκ – πρώην συμμαθήτρια στο Brown και κοπέλα του από το 1985 -και είχε κρυφές σχέσεις με την ηθοποιό Ντάριλ Χάνα και το μοντέλο Τζούλι Μπέικερ -η τελευταία έμοιαζαν ύποπτα με τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τον Άντερσεν, η Tζάκι Κένεντι Ωνάση είχε πολλές ενστάσεις για τη νέα φίλη του γιου της, ξεκινώντας από την «αδιάκοπη καταπάτηση των Ρωμαιοκαθολικών τελετουργιών και παραδόσεων».

Το Βατικανό είχε καταδικάσει την τραγουδίστρια του Like a Virgin για την ασεβή χρήση των σταυρών (τα φορούσε στα άκρως σεξουαλικά της βίντεο) και άλλων καθολικών εικόνων και εξαρτημάτων, τα οποία έκρινε ως ιεροσυλία και προσβολή στα Θεία.

Η Τζάκι επίσης δεν εντυπωσιάστηκε όταν είδε τη Μαντόνα στο εξώφυλλο του περιοδικού Life ως άλλη Μέριλιν Μονρόε, την πιο διαβόητη από τις ερωμένες που φέρεται να είχε ο εκλιπών σύζυγός της, Τζον ο πρεσβύτερος.

Στα βήματα του πατέρα

Ο Άντερσεν δεν έχει απάντηση στο ερώτημα αν ο Τζον Τζούνιορ προσπαθούσε να μιμηθεί τον «γυναικά» πατέρα του, έχοντας μια σχέση «με την Μέριλιν των 80s».

Αν ναι, «είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς άλλη γυναίκα που θα έκανε τη Τζάκι έξαλλη» αν και ο βιογράφος δεν πιστεύει πως ο Τζον Τζούνιορ σκόπευε να ενοχλήσει τη μητέρα του. Ο νεότερος Κένεντι «μάλλον ήθελε να συνδεθεί με έναν πατέρα που μόλις είχε γνωρίσει βιώνοντας κάτι παρόμοιο με αυτό που είχε ζήσει εκείνος».

Σίγουρα πάντως, ό,τι και αν πίστευε η Τζάκι για τη Μαντόνα, δεν φάνηκε να είχε μεγάλη σημασία για τον ερωτύλο JFK Jr, ειδικά όταν το ενδιαφέρον του για τη βασίλισσα της ποπ ήταν καθαρά σεξουαλικό.

«Ζήτα μου συγγνώμη»

Ο Σον Πεν μοιράστηκε με την Τζάκι την ίδια αντιπάθεια για τη σχέση τους.

Κατά τη διάρκεια ενός πάρτι του Ρόμπερτ Ντε Νίνο στο εστιατόριο Tribeca Grill της Νέας Υόρκης, ο διαβόητα ευέξαπτος Πεν, αν και χωρισμένος με τη Μαντόνα, πλησίασε τον JFK Jr εκνευρισμένος. «Ξέρω ποιος είσαι», του είπε. «Μου χρωστάς μια συγγνώμη».

Το επόμενο κιόλας πρωί η ποπ σταρ έστειλε ένα στεφάνι κηδείας από λευκά τριαντάφυλλα γράφοντας επάνω του: «Τα βαθύτερα συλλυπητήριά μου, έμαθα για χθες το βράδυ. Μ».

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς ο Τζον και η Μαντόνα σταμάτησαν να βρίσκονται – κάποιοι λένε ότι το σεξ μεταξύ τους είχε λήξει όταν βρέθηκε σε ένα πάρτι που διοργάνωσε στο διαμέρισμα του αδελφού της Κρίστοφερ τον Σεπτέμβριο του 1989.

Άλλωστε είχε ήδη άλλες ερωμένες. Είχε σχέση με την πρωταγωνίστρια των Splash και Steel Magnolias, Χάνα, είχε ήδη μια, σύντομη, σχέση με την ηθοποιό του Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και στη συνέχεια η Κάρολιν Μπέσετ ήρθε στη ζωή του. Οι δυό τους παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 1996.

Ωστόσο το «παθιασμένο σεξ» με τη Μαντόνα έχει αμφισβητηθεί από πρόσωπα στο περιβάλλον του πρίγκιπα του Κάμελορ. Φίλοι του Τζούνιορ έχουν επιμείνει πως το ειδύλλιο με τη Μαντόνα ήταν «μια φάρσα».