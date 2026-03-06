magazin
«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story
Go Fun 06 Μαρτίου 2026, 21:50

«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story

Σε μια σπάνια και εξαιρετικά αιχμηρή παρέμβαση, η Ντάριλ Χάνα αποδομεί το αφηγηματικό οικοδόμημα της σειράς Love Story, κατηγορώντας τους δημιουργούς για εσκεμμένη δολοφονία χαρακτήρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Spotlight

Η διάσημη ηθοποιός και ακτιβίστρια Ντάριλ Χάνα υπογράφει άρθρο-παρέμβαση στους New York Times για αυτό που η ίδια υποστηρίζει ως «εσκεμμένη δολοφονία χαρακτήρα» προκειμένου να εξιδανικευτεί το ειδύλλιο του Τζον Κένεντι Τζούνιορ και της Κάρολιν Μπεσέτ.

Η Ντάριλ Χάνα ήταν σε σχέση με τον Τζον Κένεντι πριν την Κάρολιν Μπέσετ. Η Χάνα υποστηρίζει στο άρθρο γνώμης της πως η επιλογή της παραγωγής να την εργαλειοποιήσουν ως η «κακιά» της ιστορίας δεν αποτελεί δημιουργική ελευθερία, αλλά μια επικίνδυνη διαστρέβλωση της πραγματικότητας με σοβαρές συνέπειες.

Στην παρέμβαση της η Χάνα καταγγέλλει τους δημιουργούς της τηλεοπτικής σειράς Love Story για την εκμετάλευση του ονόματος της, της φήμης αλλά και τα απειλητικά μηνύματα που έχει δεχτεί μετά την προβολή της.

Η Χάνα δηλώνει, εύλογα, εξοργισμένη με τη διαστρέβλωση της αλήθειας και υπενθυμίζει την ευθύνη που φέρουν οι δημιουργοί όταν «θυσιάζουν» ανθρώπους για να κάνουν τηλεθέαση.

Αυτά είναι όσα γράφει:

Η Τζάκι Κένεντι Ωνάση μού έδωσε κάποτε μια σοφή συμβουλή: μου είπε πως, αν και τα ταμπλόιντ, τα περιοδικά και οι εφημερίδες συχνά πουλούσαν γελοία ψέματα, την επόμενη κιόλας μέρα δεν ήταν τίποτα περισσότερο από χαρτιά για κλουβιά πουλιών. Εκείνη την εποχή, βρήκα μεγάλη παρηγοριά και ανακούφιση σε αυτά τα λόγια. Όμως σήμερα, αυτό δεν ισχύει.

Στην ψηφιακή εποχή, οι ιστορίες δεν εξαφανίζονται, οι χθεσινές ειδήσεις δεν πετιούνται μαζί με την πρωινή εφημερίδα και τα ψέματα ζουν στο διαδίκτυο για πάντα. Αρχειοθετούνται, αναπαράγονται σε συνεχή ροή, απομονώνονται σε αποσπάσματα, γίνονται memes και επανέρχονται στην επιφάνεια αέναα.

Μια δραματοποιημένη απεικόνιση μπορεί να γίνει, για εκατομμύρια θεατές, η οριστική εκδοχή της ζωής ενός πραγματικού ανθρώπου.

Συνήθως επιλέγω να μην απαντώ για τον τρόπο που τα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε μένα. Πίστευα ακράδαντα πως αν ασχοληθείς με την παραπληροφόρηση, την ενισχύεις. Ωστόσο, μια πρόσφατη τηλεοπτική σειρά που εκμεταλλεύεται την τραγωδία του Τζον Κένεντι Τζούνιορ και της Κάρολιν Μπεσέτ περιλαμβάνει έναν χαρακτήρα που φέρει το όνομά μου και την παρουσιάζει ως εμένα.

Η επιλογή να με ορίσουν σεναριακά ως ενοχλητική, εγωκεντρική, γκρινιάρα δεν ήταν τυχαία. Συζητώντας για τη σειρά Love Story, ένας από τους παραγωγούς είπε: «Δεδομένου του πόσο πολύ υποστηρίζουμε τον Τζον και την Κάρολιν, η Ντάριλ Χάνα λειτουργεί ως αντίπαλος σε αυτό που επιδιώκεις αφηγηματικά στην ιστορία».

Η αφήγηση απαιτεί ένταση. Συχνά απαιτεί ένα εμπόδιο. Όμως, ένας αληθινός, ζωντανός άνθρωπος δεν είναι αφηγηματικό τέχνασμα.

Υπάρχει επίσης μια έμφυλη διάσταση σε αυτή τη λογική. Η pop culture εδώ και καιρό επιλέγει να αναδείξει ορισμένες γυναίκες παρουσιάζοντας άλλες γυναίκες ως ανταγωνίστριες, εμπόδια ή κακές.

Δεν αποτελεί κλασικό παράδειγμα μισογυνισμού το να γκρεμίζεις μια γυναίκα για να οικοδομήσεις μια άλλη; Ο χαρακτήρας «Ντάριλ Χάνα» που παρουσιάζεται στη σειρά δεν είναι ούτε στο ελάχιστο ακριβή αναπαράσταση της ζωής μου, της διαγωγής μου ή της σχέσης μου με τον Τζον.

Οι πράξεις και οι συμπεριφορές που μου αποδίδονται είναι ψευδείς.

Δεν έχω κάνει ποτέ χρήση κοκαΐνης στη ζωή μου, ούτε έχω διοργανώσει πάρτι με ναρκωτικά.

Ποτέ δεν πίεσα κανέναν να με παντρευτεί.

Ποτέ δεν βεβήλωσα οικογενειακό κειμήλιο ούτε εισέβαλα σε ιδιωτικό μνημόσυνο κανενός.

Ποτέ δεν διοχέτευσα καμία ιστορία στον Τύπο.

Ποτέ δεν συνέκρινα τον θάνατο της Ζακλίν Ωνάση με το θάνατο μιας σκύλας.

 

Είναι αποκρουστικό για μένα το γεγονός ότι πρέπει καν να υπερασπιστώ τον εαυτό μου απέναντι σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Αυτά δεν είναι δημιουργικές προσθήκες στον χαρακτήρα. Είναι ισχυρισμοί για τη διαγωγή μου — και είναι ανυπόστατοι.

Όταν τόσοι πολλοί άνθρωποι παρακολουθούν μια δραματοποίηση που χρησιμοποιεί ένα πραγματικό όνομα, ακολουθούν πραγματικές συνέπειες.

Τις εβδομάδες που μεσολάβησαν από την προβολή της σειράς, έχω λάβει πολλά εχθρικά, ακόμη και απειλητικά μηνύματα από θεατές που φαίνεται να πιστεύουν ότι αυτό που βλέπουν στη σειρά, είναι αλήθεια.

Όταν η ψυχαγωγία δανείζεται το όνομα ενός πραγματικού προσώπου, μπορεί να επηρεάσει μόνιμα τη φήμη του. Γνωρίζω ότι ως ηθοποιός θα βρίσκομαι στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Έχω υπομείνει εξωφρενικά ψέματα και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς στο παρελθόν. Επέλεξα να μην τους πολεμήσω, αλλά να επικεντρωθώ στη δουλειά μου και να σεβαστώ τους αγαπημένους μου, κρατώντας την ιδιωτική μου ζωή κρυφή. Αλλά η σιωπή μου δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως συμφωνία με τα ψεύδη. Προφανώς, η διακριτικότητά μου με καθιστά στόχο.

Για δεκαετίες, η δουλειά μου επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική προάσπιση, τη δημιουργία ντοκιμαντέρ και τη θεραπεία με τη βοήθεια ζώων για ηλικιωμένους που ζουν με άνοια και Αλτσχάιμερ.

Η επαγγελματική μου ζωή είναι χτισμένη πάνω στη συμπόνια και την ευθύνη. Η φήμη δεν αφορά τον εγωισμό· αφορά την ικανότητα να συνεχίσω να προσφέρω το ουσιαστικό έργο που αγαπώ.

Όπως σε κάθε καριέρα, η καλή δουλειά προϋποθέτει να είσαι άψογος. Γι’ αυτό επιλέγω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου τώρα.

Η οικογένεια Κένεντι είναι επίσης παροιμιωδώς διακριτική, και πάντα σεβόμουν το δικαίωμά τους στην ιδιωτικότητα. Να ξέρετε ότι οι περισσότεροι (αν όχι όλοι) από εκείνους που ισχυρίζονται ότι έχουν οικεία γνώση της προσωπικής μας ζωής είναι καιροσκόποι των εντυπώσεων που εμπορεύονται κουτσομπολιά, υπαινιγμούς και υποθέσεις.

Τα πραγματικά ονόματα δεν είναι εργαλεία μυθοπλασίας.

Ανήκουν σε πραγματικές ζωές.

World
Goldman Sachs: Το βασικό και το… κακό σενάριο του πολέμου στο Ιράν

Goldman Sachs: Το βασικό και το… κακό σενάριο του πολέμου στο Ιράν

Κόσμος
ΗΠΑ: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 4 με 6 εβδομάδες -Επίθεση σε αμερικανική βάση στη Βαγδάτη

ΗΠΑ: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 4 με 6 εβδομάδες -Επίθεση σε αμερικανική βάση στη Βαγδάτη

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Stream magazin
«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν
Fizz 06.03.26

«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ βρίσκεται σε ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο μικρότερος αδελφός του, Κρουζ, έδωσε μια απρόσμενη απάντηση όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα συμφιλίωσης

Σύνταξη
Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ
Όλο λάθος 06.03.26

Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ

Γιατί το βίντεο ενός Ιρλανδού σκηνοθέτη με θέμα τον Έπσταϊν και την τεχνητή νοημοσύνη έχει τρομοκρατήσει το Χόλιγουντ; Γιατί βλέπουν το ανεξέλεγκτο τέρας με τα μάτια τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες
Καμία υπερβολή 06.03.26

Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες

Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε μια από τις σπάνιες ντυμένες εμφανίσεις της, ωστόσο είχε λόγο σοβαρό: έπρεπε να καταθέσει στο δικαστήριο για μια αγωγή εναντίον του συζύγου της Κάνιε Γουέστ.

Σύνταξη
Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία
❤️ 06.03.26

Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία

Αργές ερωτικές ιστορίες που προκάλεσαν δάκρυα, κωμικές σειρές που κουβαλούσαν γέλιο και συναίσθημα και σειρές κινούμενων σχεδίων που καθόρισαν την ποπ κουλτούρα -οι αναγνώστες του Guardian επιλέγουν τις απόλυτες τηλεοπτικές ρομαντικές ιστορίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται
Χολιγουντιανός αέρας 06.03.26

Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται

Μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, η νέα στάση της ελληνικής περιοδείας του Μπραντ Πιτ γίνεται στην Αθήνα, με την πλατεία Κοτζιά να έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο στούντιο.

Σύνταξη
Με συλλογικό «μπλιαχ» απαντούν στον Τιμοτέ Σαλαμέ καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε
Βίντεο 06.03.26

Με συλλογικό «μπλιαχ» απαντούν στον Τιμοτέ Σαλαμέ καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε

Οι δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, σε συζήτηση με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, προκάλεσαν αντιδράσεις, με καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών να απαντούν δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες
Βίντεο 06.03.26

Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες

Οι τελευταίες ώρες του θρυλικού τραγουδιστή των Black Sabbath κύλησαν ήρεμα, σύμφωνα με τον γιο του Τζακ Όσμπορν, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή μέσα σε μια απόλυτα συνηθισμένη ημέρα

Σύνταξη
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»
Ξεκαθάρισμα 05.03.26

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου Γουίλιαμ είναι αποφασισμένος να «ξεκαθαρίσει» την κατάσταση με τον θείο του πριν τη δική του στέψη

Σύνταξη
Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές
«Θα τον κατακτήσω» 05.03.26

Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές

Πίσω από τη παγωμένη λάμψη της ως η επόμενη Τζάκι των 90s, η Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι έκρυβε μια προσωπική ζωή γεμάτη πάθη, υπολογισμένες κινήσεις και έναν έρωτα που αρνήθηκε να σβήσει. Η σχέση της με το μοντέλο Μάικλ Μπέργκιν ήταν μια διαρκής σκιά που προκαλούσε την παράφορη ζήλια του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια
Fizz 05.03.26

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ποπ σταρ αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα, ενώ το περιστατικό έρχεται λίγο μετά τη δικαστική νίκη της απέναντι σε stalker

Σύνταξη
Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του
Γιατί όχι; 05.03.26

Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του

Από το 2020 είναι γνωστός ως Dani Rojas, ο επιθετικός της AFC Richmond και αγαπημένο παιδί της σειράς Ted Lasso. Ωστόσο ο ηθοποιός Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται μια αληθινή καριέρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ
Επανεξέταση 05.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε προσωρινά 47.635 αρχεία από το υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν για περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και έγγραφα με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς που αφορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ
Σνομπαρία 05.03.26

Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ευχήθηκαν στον Μπρούκλιν για τα 27α γενέθλιά του, ωστόσο εκείνος επέλεξε να τους σνομπάρει, απατώντας μόνο στη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ. Και η μάχη των Μπέκαμ συνεχίζεται.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 06.03.26

LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ

LIVE: Γουλβς - Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς - Λίβερπουλ για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Μπουένο (CEO της Euroleague): «Μέχρι τα μέσα Απριλίου η απόφαση για το νέο φορμάτ»
Μπάσκετ 06.03.26

Μπουένο (CEO της Euroleague): «Μέχρι τα μέσα Απριλίου η απόφαση για το νέο φορμάτ»

Ο νέος CEO της Ευρωλίγκας, Τσους Μπουένο βρίσκεται στο ΣΕΦ για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και μίλησε για διάφορα θέματα της διοργανώσεις. Τι είπε για το Final-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
Γαλλία: Αδέλφια κατηγορούνται ότι σκότωσαν τη μητέρα τους και έπαιρναν δάνεια στο όνομά της
Μητροκτόνοι 06.03.26

Αδέλφια κατηγορούνται ότι σκότωσαν τη μητέρα τους και έπαιρναν δάνεια στο όνομά της

Τα δύο αδέλφια από την Γαλλία, που έφτασαν στο σημείο να δηλώνουν, μέχρι και τον Ιανουάριο φέτος, ότι η μητέρα τους ήταν ζωντανή και ότι «πέρασαν μαζί της τα Χριστούγεννα», κατηγορούνται για βασανιστήρια που οδήγησαν στον θάνατο ανθρώπου

Σύνταξη
Ο Σάντσεθ έγινε η «νέμεσις» του Τραμπ στην Ευρώπη – Λέγοντας όσα κανείς δεν τολμά
Financial Times 06.03.26

Ο Σάντσεθ έγινε η «νέμεσις» του Τραμπ στην Ευρώπη – Λέγοντας όσα κανείς δεν τολμά

Έχει προκαλέσει την οργή του MAGA κινήματος και οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι «το παρατράβηξε». Ο ίδιος όμως λέει ότι «δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε έγκλημα» μόνο «για να αποφύγουμε τα αντίποινα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Με δύο χειροβομβίδες απειλούσε να επιτεθεί στη ΓΑΔΑ ο 48χρονος από το Σουδάν – Πώς εξουδετερώθηκε
Ελλάδα 06.03.26

Με δύο χειροβομβίδες απειλούσε να επιτεθεί στη ΓΑΔΑ ο 48χρονος από το Σουδάν – Πώς εξουδετερώθηκε

Πρωτοφανές επεισόδιο στο αστυνομικό μέγαρο της ΓΑΔΑ στο κέντρο της Αθήνας - Ποιος είναι ο δράστης, πώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα - Τι λέει η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα – Το κάλεσμα σε δράση στους προοδευτικούς πολίτες
Ραντεβού με την ιστορία 06.03.26

Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας - Το κάλεσμα σε δράση στους προοδευτικούς πολίτες

Για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας παρέστει σε εκδήλωση πρωτοβουλίας πολιτών κάνοντας ακόμα ένα βήμα υψηλού συμβολισμού για την «επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης» και υποσχόμενος να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια «όταν θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε».

Σύνταξη
Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;
Viral 06.03.26

Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;

Τα «αρχεία Έπσταϊν» πυροδότησαν νέο κύμα θεωριών συνωμοσίας στα social media, από «ζωντανό» Έπσταϊν στο Ισραήλ μέχρι συνδέσεις με τη Μαντλίν ΜακΚάν και την Covid-19. Τι δείχνουν όμως τα στοιχεία;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Βραζιλία του 1970 κορυφαία ομάδα όλων των εποχών και ποιες συμπληρώνουν την 3άδα – Οι 50 κορυφαίες
Δείτε τι 50 κορυφαίες 06.03.26

Αυτή είναι η κορυφαία ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Το αγγλικό περιοδικό «FourFourTwo» παραθέτει τις 50 κορυφαίες ομάδες λαμβάνοντας υπόψιν το ποδόσφαιρο που απέδωσαν, τους ποδοσφαιριστές που είχαν, τη διάρκεια, αλλά και τους τίτλους που κατέκτησαν

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 8 Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Woman 06.03.26

ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 8 Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

«Φέτος τιμούμε τη μνήμη των πέντε εργατριών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα», σημειώνει η ΑΔΕΔΥ, τονίζοντας ότι δεν ήταν ατύχημα

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Euroleague 06.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 30η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής την Δευτέρα
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής την Δευτέρα

Στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων, την αξιολόγηση της κατάστασης από τους ηγέτες της περιοχής και την εξέταση πιθανών τρόπων στήριξης από την ΕΕ, με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Σύνταξη
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό και καταρρέουν πολυκατοικίες
Κόλαση 06.03.26

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό και καταρρέουν πολυκατοικίες

Νέο βίντεο από τα πλήγματα του Ισραήλ στη Βηρυτό. Περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί σε καταφύγια στον Λίβανο και ο αριθμός των εκτοπισμένων αναμένεται να αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς.

Σύνταξη
Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι: Οριστικά εκτός ο Μόρις
Μπάσκετ 06.03.26

Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι: Οριστικά εκτός ο Μόρις

Χωρίς τον Μόντε Μόρις θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ όπως είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Μπαρτζώκα, εκτός είναι οι Τόμας Γουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ. Αναλυτικά η 12άδα.

Σύνταξη
Πώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν δημιούργησε μια τεράστια μαύρη τρύπα στον παγκόσμιο εναέριο χώρο
Τεράστιο κόστος 06.03.26

Πώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν δημιούργησε μια τεράστια μαύρη τρύπα στον παγκόσμιο εναέριο χώρο

Οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν έτοιμα σχέδια έκτακτης ανάγκης, αλλά λόγω του πολέμου στο Ιράν και της γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργηθεί σημεία συμφόρησης που κανένας προγραμματισμός δεν μπορεί να διορθώσει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ
Art 06.03.26

Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ

Ένας από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά έργα του Σαλβαδόρ Νταλί, με τίτλο Bacchanale, βγαίνει σε δημοπρασία με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι μπορεί να πωληθεί μέχρι και για 300.000 ευρώ.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ο Ποντένσε προπονήθηκε και πιστεύουμε ότι θα είναι έτοιμος – Σημαντική η νίκη με ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Μεντιλίμπαρ: «Ο Ποντένσε προπονήθηκε και πιστεύουμε ότι θα είναι έτοιμος – Σημαντική η νίκη με ΠΑΟΚ»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (8/3, 21:00) και αναφέρθηκε στην ετοιμότητα του Ντάνιελ Ποντένσε και την πιθανή συμμετοχή του στο μεγάλο παιχνίδι.

Σύνταξη
ΚΚΕ μετά το αίτημα βοήθειας από τη Βουλγαρία: «Νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο»
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

ΚΚΕ μετά το αίτημα βοήθειας από τη Βουλγαρία: «Νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο»

«Η παροχή ελληνικής στρατιωτικής συνδρομής στη Βουλγαρία κάνει “φύλλο και φτερό” τα προσχήματα της αντίστοιχης αποστολής δυνάμεων στην Κύπρο, που έγινε δήθεν για την “προστασία του κυπριακού ελληνισμού” και συνιστά νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο», αναφέρει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

