«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story

Η διάσημη ηθοποιός και ακτιβίστρια Ντάριλ Χάνα υπογράφει άρθρο-παρέμβαση στους New York Times για αυτό που η ίδια υποστηρίζει ως «εσκεμμένη δολοφονία χαρακτήρα» προκειμένου να εξιδανικευτεί το ειδύλλιο του Τζον Κένεντι Τζούνιορ και της Κάρολιν Μπεσέτ.

Η Ντάριλ Χάνα ήταν σε σχέση με τον Τζον Κένεντι πριν την Κάρολιν Μπέσετ. Η Χάνα υποστηρίζει στο άρθρο γνώμης της πως η επιλογή της παραγωγής να την εργαλειοποιήσουν ως η «κακιά» της ιστορίας δεν αποτελεί δημιουργική ελευθερία, αλλά μια επικίνδυνη διαστρέβλωση της πραγματικότητας με σοβαρές συνέπειες.

Στην παρέμβαση της η Χάνα καταγγέλλει τους δημιουργούς της τηλεοπτικής σειράς Love Story για την εκμετάλευση του ονόματος της, της φήμης αλλά και τα απειλητικά μηνύματα που έχει δεχτεί μετά την προβολή της.

Η Χάνα δηλώνει, εύλογα, εξοργισμένη με τη διαστρέβλωση της αλήθειας και υπενθυμίζει την ευθύνη που φέρουν οι δημιουργοί όταν «θυσιάζουν» ανθρώπους για να κάνουν τηλεθέαση.

Αυτά είναι όσα γράφει:

–

Η Τζάκι Κένεντι Ωνάση μού έδωσε κάποτε μια σοφή συμβουλή: μου είπε πως, αν και τα ταμπλόιντ, τα περιοδικά και οι εφημερίδες συχνά πουλούσαν γελοία ψέματα, την επόμενη κιόλας μέρα δεν ήταν τίποτα περισσότερο από χαρτιά για κλουβιά πουλιών. Εκείνη την εποχή, βρήκα μεγάλη παρηγοριά και ανακούφιση σε αυτά τα λόγια. Όμως σήμερα, αυτό δεν ισχύει.

Στην ψηφιακή εποχή, οι ιστορίες δεν εξαφανίζονται, οι χθεσινές ειδήσεις δεν πετιούνται μαζί με την πρωινή εφημερίδα και τα ψέματα ζουν στο διαδίκτυο για πάντα. Αρχειοθετούνται, αναπαράγονται σε συνεχή ροή, απομονώνονται σε αποσπάσματα, γίνονται memes και επανέρχονται στην επιφάνεια αέναα.

Μια δραματοποιημένη απεικόνιση μπορεί να γίνει, για εκατομμύρια θεατές, η οριστική εκδοχή της ζωής ενός πραγματικού ανθρώπου.

Συνήθως επιλέγω να μην απαντώ για τον τρόπο που τα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε μένα. Πίστευα ακράδαντα πως αν ασχοληθείς με την παραπληροφόρηση, την ενισχύεις. Ωστόσο, μια πρόσφατη τηλεοπτική σειρά που εκμεταλλεύεται την τραγωδία του Τζον Κένεντι Τζούνιορ και της Κάρολιν Μπεσέτ περιλαμβάνει έναν χαρακτήρα που φέρει το όνομά μου και την παρουσιάζει ως εμένα.

Η επιλογή να με ορίσουν σεναριακά ως ενοχλητική, εγωκεντρική, γκρινιάρα δεν ήταν τυχαία. Συζητώντας για τη σειρά Love Story, ένας από τους παραγωγούς είπε: «Δεδομένου του πόσο πολύ υποστηρίζουμε τον Τζον και την Κάρολιν, η Ντάριλ Χάνα λειτουργεί ως αντίπαλος σε αυτό που επιδιώκεις αφηγηματικά στην ιστορία».

Η αφήγηση απαιτεί ένταση. Συχνά απαιτεί ένα εμπόδιο. Όμως, ένας αληθινός, ζωντανός άνθρωπος δεν είναι αφηγηματικό τέχνασμα.

Υπάρχει επίσης μια έμφυλη διάσταση σε αυτή τη λογική. Η pop culture εδώ και καιρό επιλέγει να αναδείξει ορισμένες γυναίκες παρουσιάζοντας άλλες γυναίκες ως ανταγωνίστριες, εμπόδια ή κακές.

Δεν αποτελεί κλασικό παράδειγμα μισογυνισμού το να γκρεμίζεις μια γυναίκα για να οικοδομήσεις μια άλλη; Ο χαρακτήρας «Ντάριλ Χάνα» που παρουσιάζεται στη σειρά δεν είναι ούτε στο ελάχιστο ακριβή αναπαράσταση της ζωής μου, της διαγωγής μου ή της σχέσης μου με τον Τζον.

Οι πράξεις και οι συμπεριφορές που μου αποδίδονται είναι ψευδείς.

Δεν έχω κάνει ποτέ χρήση κοκαΐνης στη ζωή μου, ούτε έχω διοργανώσει πάρτι με ναρκωτικά.

Ποτέ δεν πίεσα κανέναν να με παντρευτεί.

Ποτέ δεν βεβήλωσα οικογενειακό κειμήλιο ούτε εισέβαλα σε ιδιωτικό μνημόσυνο κανενός.

Ποτέ δεν διοχέτευσα καμία ιστορία στον Τύπο.

Ποτέ δεν συνέκρινα τον θάνατο της Ζακλίν Ωνάση με το θάνατο μιας σκύλας.

Είναι αποκρουστικό για μένα το γεγονός ότι πρέπει καν να υπερασπιστώ τον εαυτό μου απέναντι σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Αυτά δεν είναι δημιουργικές προσθήκες στον χαρακτήρα. Είναι ισχυρισμοί για τη διαγωγή μου — και είναι ανυπόστατοι.

Όταν τόσοι πολλοί άνθρωποι παρακολουθούν μια δραματοποίηση που χρησιμοποιεί ένα πραγματικό όνομα, ακολουθούν πραγματικές συνέπειες.

Τις εβδομάδες που μεσολάβησαν από την προβολή της σειράς, έχω λάβει πολλά εχθρικά, ακόμη και απειλητικά μηνύματα από θεατές που φαίνεται να πιστεύουν ότι αυτό που βλέπουν στη σειρά, είναι αλήθεια.

Όταν η ψυχαγωγία δανείζεται το όνομα ενός πραγματικού προσώπου, μπορεί να επηρεάσει μόνιμα τη φήμη του. Γνωρίζω ότι ως ηθοποιός θα βρίσκομαι στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Έχω υπομείνει εξωφρενικά ψέματα και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς στο παρελθόν. Επέλεξα να μην τους πολεμήσω, αλλά να επικεντρωθώ στη δουλειά μου και να σεβαστώ τους αγαπημένους μου, κρατώντας την ιδιωτική μου ζωή κρυφή. Αλλά η σιωπή μου δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως συμφωνία με τα ψεύδη. Προφανώς, η διακριτικότητά μου με καθιστά στόχο.

Για δεκαετίες, η δουλειά μου επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική προάσπιση, τη δημιουργία ντοκιμαντέρ και τη θεραπεία με τη βοήθεια ζώων για ηλικιωμένους που ζουν με άνοια και Αλτσχάιμερ.

Η επαγγελματική μου ζωή είναι χτισμένη πάνω στη συμπόνια και την ευθύνη. Η φήμη δεν αφορά τον εγωισμό· αφορά την ικανότητα να συνεχίσω να προσφέρω το ουσιαστικό έργο που αγαπώ.

Όπως σε κάθε καριέρα, η καλή δουλειά προϋποθέτει να είσαι άψογος. Γι’ αυτό επιλέγω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου τώρα.

Η οικογένεια Κένεντι είναι επίσης παροιμιωδώς διακριτική, και πάντα σεβόμουν το δικαίωμά τους στην ιδιωτικότητα. Να ξέρετε ότι οι περισσότεροι (αν όχι όλοι) από εκείνους που ισχυρίζονται ότι έχουν οικεία γνώση της προσωπικής μας ζωής είναι καιροσκόποι των εντυπώσεων που εμπορεύονται κουτσομπολιά, υπαινιγμούς και υποθέσεις.

Τα πραγματικά ονόματα δεν είναι εργαλεία μυθοπλασίας.

Ανήκουν σε πραγματικές ζωές.