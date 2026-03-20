Τι δουλειά έχει η Μαντόνα στα γυρίσματα της σειράς The Studio;
Η βασίλισσα της ποπ Μαντόνα, όπως όλα δείχνουν ετοιμάζει την επιστροφή της στην οθόνη, αυτή τη φορά με έναν guest ρόλο στην σειρά The Studio.
Από το ξεκίνημα της καριέρας είχε δείξει ότι δεν ήθελε να μείνει μόνο στον χώρο της μουσικής – ο στόχος της ήταν να γίνει μια σταρ της βιομηχανίας του θεάματος. Για αυτό και από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, η Μαντόνα ξεκίνησε να δοκιμάζει τις δυνάμεις της και στην υποκριτική.
Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, θα πούμε ότι η 67χρονη βασίλισσα της ποπ δεν είχε ιδιαίτερο ταλέντο ως ηθοποιός, έχοντας δεχτεί σκληρή κριτική. Κάπως έτσι η τελευταία της κινηματογραφική απόπειρα ήρθε το 2002, στο Swept Away με σκηνοθέτη τον τότε σύζυγό της Γκάι Ρίτσι.
Ωστόσο, η Μαντόνα δεν φαίνεται έτοιμη να εγκαταλείψει το όνειρο και όπως όλα δείχνουν ετοιμάζεται να επιστρέψει στην οθόνη, έστω και τη μικρή. Η διάσημη μουσικός άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να κάνει μια εμφάνιση στη νέα σεζόν της σειράς «The Studio».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στην κωμική σειρά πρωταγωνιστεί ο Σεθ Ρόγκεν ως ο αγχωμένος επικεφαλής ενός κινηματογραφικού στούντιο, ο οποίος αγωνίζεται να ισορροπήσει το εγώ των διασημοτήτων, τις εταιρικές απαιτήσεις και τη δημιουργική φιλοδοξία.
Η πρώτη σεζόν σημείωσε τεράστια επιτυχία, κερδίζοντας διθυραμβικές κριτικές, καθώς και 13 βραβεία Emmy. Τα γυρίσματα βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βενετία για τη δεύτερη σεζόν και πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι η Μαντόνα θα είναι μια από τις guest stars του νέου κύκλου.
Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία της από ένα σκάφος στην ιταλική πόλη να διαβάζει ένα σενάριο.
Το Studio φημίζεται για τις εμφανίσεις διασημοτήτων, με τη Σαρλίζ Θερόν και τον Μάρτιν Σκορσέζε να υποδύονται κωμικές εκδοχές του εαυτού τους στην πρώτη σεζόν.
