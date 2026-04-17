Μαντόνα: Το καλοκαίρι της ανήκει – Μεγάλη επιστροφή με το Confessions 2 τον Ιούλιο

Η Μαντόνα ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του Confessions II, ενός σίκουελ του disco-fabulous άλμπουμ του 2005 που θεωρείται ένα από τα κοσμήματα της δισκογραφίας της.

Η νέα δουλειά αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου, και παρόλο που οι λεπτομέρειες παραμένουν λιγοστές, η είδηση της επανένωσής της με τον παραγωγό Στιούαρτ Πραις έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές της παγκοσμίως.

«Όταν ο Στιούαρτ Πράις και εγώ αρχίσαμε να δουλεύουμε σε αυτόν τον δίσκο, αυτό ήταν το μανιφέστο μας: Πρέπει να χορεύουμε, να γιορτάζουμε και να προσευχόμαστε με τα σώματά μας», δήλωσε η βασίλισσα της ποπ που υπερασπίστηκε τον πνευματικό χαρακτήρα της νέας της προσπάθειας.

«Αυτά είναι πράγματα που κάνουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια — είναι πραγματικά πνευματικές πρακτικές. Άλλωστε, η πίστα είναι ένας τελετουργικός χώρος. Είναι ένα μέρος όπου συνδέεσαι με τις πληγές σου, με την ευθραυστότητά σου. Το rave είναι τέχνη. Πρόκειται για το να ξεπερνάς τα όριά σου και να συνδέεσαι με μια κοινότητα ομοϊδεατών.

Ήχος, φως και δόνηση

Αναδιαμορφώνουν τις αντιλήψεις μας

Μας ωθούν σε μια κατάσταση έκστασης.

Η επανάληψη του μπάσου, δεν είναι κάτι που απλά ακούμε, τη βιώνουμε.

Αλλάζοντας τη συνείδησή μας και διαλύοντας το εγώ και τον χρόνο».

Σε ένα teaser που κυκλοφόρησε στο YouTube, υπό τους ήχους ενός deep house κομματιού, η Μαντόνα εξομολογείται:

«Ευχαριστώ που ήρθες. Μερικές φορές, μου αρέσει απλώς να κρύβομαι στις σκιές, να δημιουργώ μια νέα περσόνα, μια διαφορετική ταυτότητα. Μπορώ να είμαι όποια θέλω να είμαι, να δημιουργήσω μια νέα περσόνα. Ειλικρινά, εύχομαι να μπορούσα να είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους και απλώς να μην με νοιάζει, αλλά εδώ έξω στην πίστα νιώθω τόσο ελεύθερη».

Το Confessions II φαίνεται να αποτελεί μια στροφή στη χορευτική μουσική, ένα είδος που έχει αποθεώσει πολλές φορές στην καριέρα δεκαετιών.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας για την 67χρονη σταρ, η οποία πρόσφατα ολοκλήρωσε την επική Celebration Tour, με αποκορύφωμα τη συναυλία-ρεκόρ για 1,6 εκατομμύριο ανθρώπους στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Έχοντας επιβιώσει από μια σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη το 2023, η Μαντόνα δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ να ανακτήσει τον θρόνο της.

Με τον sleek και ευφορικό ήχο του Πράις – του ανθρώπου που την επανέφερε στην κορυφή το 2005 – το νέο άλμπουμ στοχεύει να αποδείξει ότι η δύναμη του ρυθμού παραμένει η απόλυτη θεραπεία.