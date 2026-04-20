Αντιπροσωπεία της Γαλλικής Γερουσίας επισκέφθηκε την Αίγινα στο πλαίσιο διερεύνησης θεμάτων που αφορούν τον υπερτουρισμό και τις επιπτώσεις του στους ευρωπαϊκούς προορισμούς, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας της Γαλλικής Πρεσβείας, αναφέρει σε ανακοίνωση του Δήμος Αίγινας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Παλαιό Δημαρχείο, όπου τα μέλη της αντιπροσωπείας υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, η Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής κα Όλγα Πετρίτη και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Σπυριδάκης. Στο επίσημο γεύμα που ακολούθησε παρευρέθηκε επίσης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φίλιππος Τζίτζης.

«Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν εξέχοντα στελέχη της γαλλικής πολιτικής σκηνής και συγκεκριμένα ο Γερουσιαστής Didier Marie, Πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Γαλλίας – Ελλάδας στη Γερουσία, ο Γερουσιαστής François Bonhomme, η Γερουσιαστής Isabelle Florennes, καθώς και η κα Ségolène Lachaume, διοικητικό στέλεχος και εκτελεστική γραμματέας της Ομάδας Φιλίας« προσθέτει στη σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Αίγινας και επισημαίνει:

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την ανθεκτικότητα των νησιωτικών προορισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές υποδομές. Ο Δήμαρχος Αίγινας ανέλυσε το πλαίσιο των παρεμβάσεων στον τομέα της ύδρευσης, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με την υλοποίηση του υποθαλάσσιου αγωγού, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε την ύπαρξη ώριμης μελέτης για την ανάπτυξη του συστήματος αποχέτευσης, το οποίο αποτελεί το επόμενο κρίσιμο βήμα για τη βιώσιμη εξέλιξη του νησιού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη φυσιογνωμία της Αίγινας ως τουριστικού προορισμού. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος, η Αίγινα δεν αντιμετωπίζει το φαινόμενο του υπερτουρισμού, με την κλασική έννοια που συναντάται σε άλλους προορισμούς μαζικού και μονοθεματικού τουρισμού. Ωστόσο, παρουσιάζει έντονες αιχμές επισκεψιμότητας, κυρίως λόγω της εγγύτητάς της με την Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό, στρατηγική επιλογή του Δήμου αποτελεί η διασπορά των επισκεπτών στην περιφέρεια του νησιού και η επιμήκυνση της μέσης διάρκειας παραμονής, με στόχο την αποσυμφόρηση των επιβαρυμένων σημείων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας».

Αγροτική παραγωγή

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση, σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε επίσης σε θέματα που τέθηκαν από τα μέλη της αντιπροσωπείας, όπως η αγροτική παραγωγή και ειδικότερα η καλλιέργεια φιστικιού, η επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο νησί. Παράλληλα, εξετάστηκαν ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων και παρουσιάστηκαν δυνατότητες αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ ακολούθησε ανταλλαγή συμβολικών δώρων. Η αντιπροσωπεία εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την υποδοχή και τη συνολική εμπειρία της επίσκεψης στην Αίγινα.