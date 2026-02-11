Για μόνιμη λύση στην υδροδότηση της Αίγινας μέσα στον Φεβρουάριο κάνει λόγο ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Για τις συντονισμένες προσπάθειες Περιφέρειας Αττικής, Δήμου Αίγινας και Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό την ταχύτατη και ασφαλή αποκατάσταση της βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης της Αίγινας, μίλησε στη Βουλή των Ελλήνων ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Υφυπουργού.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κατέθεσε στα πρακτικά φωτογραφίες που αποδεικνύουν πως έχει ήδη μεταφερθεί πλωτός γερανός στη θαλάσσια περιοχή για την ολοκλήρωση του έργου.

Μέχρι τέλη Φεβρουαρίου

«Επιπλέον, ο κ. Σπανάκης ανακοίνωσε πως από την ενημέρωση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και από τον Δήμο Αίγινας, η υδροδότηση του νησιού θα έχει αποκατασταθεί πλήρως μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Τόσο οι Αιγινήτες, όσο και οι επισκέπτες, θα έχουν μόνιμη λύση, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί» προσθέτει η ανακοίνωση του γραφείου του Υφυπουργού.

Τέλος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, στο πλαίσιο των δράσεων της Κυβέρνησης για την ασφαλή πρόσβαση σε πόσιμο νερό για τους κατοίκους της Αίγινας, επεσήμανε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ενέταξε και χρηματοδοτεί την πρόταση του Δήμου Αίγινας, με θέμα «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Αίγινας», προϋπολογισμού άνω των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.