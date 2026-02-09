newspaper
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
Αίγινα: Κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης – Δύο μήνες χωρίς πόσιμο νερό το νησί
Αυτοδιοίκηση 09 Φεβρουαρίου 2026, 22:11

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε η Αίγινα μετά την αποδοχή του σχετικού αιτήματος από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε η Αίγινα μετά την αποδοχή του σχετικού αιτήματος από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας της αιφνίδιας και σοβαρότατης βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης που τροφοδοτεί το νησί.

Κραυγή απελπισίας από τους κατοίκους

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αίγινας κηρύσσεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, έως και τις 11 Μαΐου 2026, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί Πολιτικής Προστασίας και να καταστεί δυνατή η επιτάχυνση των αναγκαίων διοικητικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών.

Μετά από αίτημα του Δήμου

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια του αιτήματος του Δήμου το οποίο βασίστηκε στη παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της μοναδικής υποδομής παροχής πόσιμου νερού του νησιού και στις σοβαρές επιπτώσεις που η κατάσταση αυτή επιφέρει στην καθημερινότητα των πολιτών, στη δημόσια υγεία, στην τοπική οικονομία και στη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών.

Η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης αποτελεί ένα αναγκαίο θεσμικό εργαλείο για:

  • την επιτάχυνση των εργασιών μόνιμης αποκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού,
  • τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων και χρηματοδοτήσεων,
  • τον ενισχυμένο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Μάχη για λίγο νερό στην Αίγινα

Οι κάτοικοι δίνουν μάχη για να βρουν πόσιμο νερό, μια δραματική κατάσταση που έχει φτάσει τους δύο μήνες. Στέκονται σε ουρές για να προμηθευτούν εμφιαλωμένα ενώ είχαν ζητήσει να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.

Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται γιατί ενώ ο αγωγός παρουσίασε βλάβη στις 17 Δεκεμβρίου, οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις εκδόθηκαν στις 12 Ιανουαρίου.

Επικίνδυνα ευρήματα σε κάδους ανακύκλωσης
Υγειονομικός κίνδυνος 09.02.26

Επικίνδυνα ευρήματα σε κάδους ανακύκλωσης

Σύριγγες και άλλα επικίνδυνα απόβλητα ισχυρίζεται ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ότι βρέθηκαν σε κάδους ανακύκλωσης.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς
Κοινωνική πολιτική 09.02.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς

Ο κ. Μώραλης υπογράμμισε τη σταθερή και ουσιαστική συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, με κοινό προσανατολισμό την πρόληψη, την ενημέρωση και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σύνταξη
Προστατεύεται και αναδεικνύεται ο Ιερός Ναός Παναγίας Κοσμοσώτειρας
Τοπόσημο 06.02.26

Προστατεύεται και αναδεικνύεται ο Ιερός Ναός Παναγίας Κοσμοσώτειρας

Με απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ εντάχθηκε στην ΟΧΕ «Πολιτιστική-Τουριστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού» με 700.000 ευρώ η προστασία και ανάδειξη της Παναγίας Κοσμοσώτειρας στην Π.Ε. Έβρου.

Σύνταξη
Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας
Κοινή αντίληψη 06.02.26

Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας

Οι Ενώσεις Δήμων Ελλάδας και Κύπρου στο ίδιο τραπέζι διαλόγου και διεύρυνσης του πεδίου συνεργασίας τους με κοινό ορίζοντα την θεσμική τους ενίσχυση.

Σύνταξη
Δήμος ανησυχεί για την εμφάνιση λύκων και αγριόχοιρων στον αστικό ιστό και ζητάει την απομάκρυνση τους
Το αίτημα 06.02.26

Δήμος ανησυχεί για την εμφάνιση λύκων και αγριόχοιρων στον αστικό ιστό και ζητάει την απομάκρυνση τους

Ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για την απομάκρυνση των αγριόχοιρων και των λύκων από τις κατοικημένες περιοχές, εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη.

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991
Φόρος τιμής 05.02.26

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991

H ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τους 63 Πεσόντες Αεροπόρους τελέστηκε στο μνημείο που βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων Αεροπόρων και Πεσόντων C-130, στον Πειραιά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι

Με πρωταγωνιστή τον Μάλεν που σημείωσε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Ρόμα νίκησε με σκορ 2-0 τη φορμαρισμένη Κάλιαρι και «έπιασε» τη Γιουβέντους στην τέταρτη θέση, στους 46 βαθμούς.

Σύνταξη
Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια
Πρωτοφανή σχόλια 09.02.26

Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια

Την δική της εξήγηση για τις αποδοκιμασίες εις βάρος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έδωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. «Έχουμε ακούσει πολλά και όχι ωραία από τις ΗΠΑ», είπε

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Άναυδος ο Τζόκοβιτς με το ακροβατικό του Μαλίνιν στο καλλιτεχνικό πατινάζ (vid)
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 09.02.26

Άναυδος ο Τζόκοβιτς με το απίστευτο «ακροβατικό» του Μαλίνιν στο πατινάζ (vid)

Λίγες ημέρες μετά την ήττα του στον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν 2026 από τον Κάρλος Αλακαράθ ο Νόβακ Τζόκοβιτς ταξίδεψε στην Ιταλία προκειμένου να απολαύσει λίγη από τη δράση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που διεξάγονται αυτές τις ημέρες  στο Μιλάνο και την Κορτίνα. Ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών κατά πολλούς, επέλεξε να παρακολουθήσει καλλιτεχνικό […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νορβηγία: Η οικονομική εισαγγελία διερευνά τις διασυνδέσεις δύο διπλωματών με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Οικονομική Εισαγγελία 09.02.26

Νορβηγία: Η οικονομική εισαγγελία διερευνά τις διασυνδέσεις δύο διπλωματών με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η διπλωμάτης Μόνα Γιουλ και ο σύζυγός της, Τέργιε Ροντ-Λάρσεν ελέγχονται για «σοβαρή διαφθορά» αναφορικά με τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Έπειτα από ένα μήνα απεργία, επήλθε μερική συμφωνία μεταξύ νοσηλευτών και εργοδοτών στη Νέα Υόρκη
Κόσμος 09.02.26

Έπειτα από ένα μήνα απεργία, συμφωνία μεταξύ 10.500 νοσηλευτών και των εργοδοτών τους στη Νέα Υόρκη

Μετά από μαζική απεργία που κράτησε έναν ολόκληρο μήνα τα σωματεία νοσηλευτών στη Νέα Υόρκη κέρδισαν και τα αιτήματά τους θα ικανοποιηθούν, με την απεργία να λύνεται για 10.500 νοσηλευτές.

Σύνταξη
Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανησυχεί για την κατάσταση στη μπασκετική ομάδα της Μονακό
Μπάσκετ 09.02.26

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανησυχεί για την κατάσταση στη μπασκετική ομάδα της Μονακό

«Θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι η Μονακό θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη σεζόν», υποσχέθηκε ο Πρίγκιπας Αλβέρτος για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνει η Μονακό.

Σύνταξη
Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη
Κόσμος 09.02.26

Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη

Αρκετά παλιά κτίρια κατοικιών έχουν καταρρεύσει στην Τρίπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου, τις τελευταίες εβδομάδες, υπογραμμίζοντας την επιδείνωση των υποδομών και τα χρόνια παραμέλησης

Σύνταξη
Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο του κόσμου – Θα έχει χωρητικότητα όσο ο Δήμος Βόλου!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο του κόσμου – Θα έχει χωρητικότητα όσο ο Δήμος Βόλου!

Γήπεδο που «κόβει την ανάσα», χωρητικότητας 135.000 θέσεων, κατασκευάζεται στο Βιετνάμ, σε ένα έργο που θεωρείται δεδομένο ότι θα αλλάηει τον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη.

Σύνταξη
Η πτώση του οίκου των Γλύξμπουργκ: Βιασμοί, Έπσταϊν, και ο σαμάνος που επέστρεψε από τους νεκρούς κλυδωνίζουν τη Νορβηγία
Στέμμα 09.02.26

Η πτώση του οίκου των Γλύξμπουργκ: Βιασμοί, Έπσταϊν, και ο σαμάνος που επέστρεψε από τους νεκρούς κλυδωνίζουν τη Νορβηγία

Ο Οίκος των Γλύξμπουργκ κυβερνά τη Νορβηγία από το 1905. Ωστόσο, μετά τα απανωτά σκάνδαλα, το μέλλον της μοναρχίας στη χώρα αμφισβητείται καθολικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο πράκτορας Στίβεν και η συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά – Μεταμφιεσμένος έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ ο σμήναρχος
Κατασκοπεία 09.02.26

Ο πράκτορας Στίβεν και η συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά – Μεταμφιεσμένος έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ ο σμήναρχος

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 54χρονος σμήναρχος είναι βαρύτατες - Κρατείται στο Αεροδικείο και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί

Σύνταξη
Ευάγγελος Βενιζέλος: Διπλό «χτύπημα» στην κυβέρνηση – «Σήκωσε το γάντι» και απάντησε στον Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

Διπλό «χτύπημα» στην κυβέρνηση από Βενιζέλο - «Σήκωσε το γάντι» και απάντησε στον Μαρινάκη

Δριμύ κατηγορώ στην κυβέρνηση γιατί «συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών», εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Προηγήθηκε η αιχμηρή κριτική στο πρόσωπό του από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν δύο στρατηγεία στους Ευρωπαίους – Πήραν σε αντάλλαγμα και την ενιαία ναυτική διοίκηση
Αλλαγές 09.02.26

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν δύο στρατηγεία στους Ευρωπαίους – Πήραν σε αντάλλαγμα και την ενιαία ναυτική διοίκηση

Οι ΗΠΑ επαναβεβαιώνουν τον κεντρικό ρόλο τους στο ΝΑΤΟ. Στο εξής θα έχουν την κεντρική διοίκηση και των τριών όπλων: των δυνάμεων Ξηράς (Landcom), του Ναυτικού (Marcom) και της Αεροπορίας (Aircom)

Σύνταξη
Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ιταλία
Reuters 09.02.26

Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ιταλία

Μια αναρχική ομάδα προχώρησε σε ανάληψη ευθύνης για τα σαμποτάζ σε υποδομές των σιδηροδρόμων στην Ιταλία μια ημέρα πριν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο

Σύνταξη
Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ασύλληπτη απόκρουση του Ντοναρούμα – Δεν το πίστευε! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ασύλληπτη απόκρουση του Ντοναρούμα – Δεν το πίστευε! (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα βλέποντας τον Ντοναρούμα... ίπταται στο 90+8' και να διατηρεί το 2-1 για τη Σίτι στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, είχε μια τέτοια αντίδραση που έγινε viral!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν
Δεκαετίες 09.02.26

Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν

«Ο Σον ήταν ένας πραγματικά καταπληκτικός ηθοποιός και τότε βρισκόταν κυριολεκτικά παντού. Ήταν πολύ δημοφιλής», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ντου Μπάριμορ, αναφερόμενη στον παλιό συνεργάτη και φίλο της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακίνητα: Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας – «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.
Η ελληνική αγορά 09.02.26

Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας - «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.

Η τάση ανόδου των τιμών στα ακίνητα στην Ελλάδα συνεχίζεται και το 2026, αν και η αγορά δείχνει σημάδια μιας πιο «ώριμης» και ελαφρώς πιο αργής αύξησης σε σύγκριση με την εκρηκτική διετία 2023-2024. Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις όπως είναι φυσικό αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά αλλά και… στα τετραγωνικά των σπιτιών που αγοράζουμε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
