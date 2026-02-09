Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε η Αίγινα μετά την αποδοχή του σχετικού αιτήματος από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας της αιφνίδιας και σοβαρότατης βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης που τροφοδοτεί το νησί.

Κραυγή απελπισίας από τους κατοίκους

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αίγινας κηρύσσεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, έως και τις 11 Μαΐου 2026, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί Πολιτικής Προστασίας και να καταστεί δυνατή η επιτάχυνση των αναγκαίων διοικητικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών.

Μετά από αίτημα του Δήμου

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια του αιτήματος του Δήμου το οποίο βασίστηκε στη παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της μοναδικής υποδομής παροχής πόσιμου νερού του νησιού και στις σοβαρές επιπτώσεις που η κατάσταση αυτή επιφέρει στην καθημερινότητα των πολιτών, στη δημόσια υγεία, στην τοπική οικονομία και στη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών.

Η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης αποτελεί ένα αναγκαίο θεσμικό εργαλείο για:

την επιτάχυνση των εργασιών μόνιμης αποκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού,

τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων και χρηματοδοτήσεων,

τον ενισχυμένο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Μάχη για λίγο νερό στην Αίγινα

Οι κάτοικοι δίνουν μάχη για να βρουν πόσιμο νερό, μια δραματική κατάσταση που έχει φτάσει τους δύο μήνες. Στέκονται σε ουρές για να προμηθευτούν εμφιαλωμένα ενώ είχαν ζητήσει να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.

Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται γιατί ενώ ο αγωγός παρουσίασε βλάβη στις 17 Δεκεμβρίου, οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις εκδόθηκαν στις 12 Ιανουαρίου.