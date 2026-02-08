Μάχη για να βρουν πόσιμο νερό δίνουν οι κάτοικοι στην Αίγινα, μια δραματική κατάσταση που έχει φτάσει τους δύο μήνες.

Οι κάτοικοι του νησιού στέκονται σε ουρές για να προμηθευτούν εμφιαλωμένα νερά, ενώ πλένονται με κανάτες.

Οι πολίτες ζητούν να κηρυχθεί η Αίγινα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η κ. Μάρθα, κάτοικος Αίγινας, μίλησε στο Open και περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στο νησί, η οποία έχει επιφέρει και προβλήματα υγείας τους κατοίκους.

«Αμέσως μετά τις γιορτές εμφάνισα πρόβλημα στο μάτι. Στο Κέντρο Υγείας διέγνωσαν μικροβιακή φλεγμονή ξεκάθαρα από το νερό. Όσο και να προσέχουμε…», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι τραγικό. Ζεσταίνουμε εμφιαλωμένα νερά και με κανάτες προσπαθούμε να πλυθούμε», πρόσθεσε.

Ο Δήμος Αίγινας επιχείρησε να μοιράσει νερό

Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται γιατί ενώ ο αγωγός παρουσίασε βλάβη στις 17 Δεκεμβρίου, οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις εκδόθηκαν στις 12 Ιανουαρίου. Μάλιστα, δεν είχαν δοθεί σαφείς λεπτομέρειες.

Ο Δήμος Αίγινας επιχείρησε να μοιράσει νερό στις 7 Φεβρουαρίου σε ένα εργοτάξιο μέσα σε τρεις ώρες, από τις 10:00 έως τις 13:00.

Όπως ήταν αναμενόμενο, επικράτησε το αδιαχώρητο.

«Αυτά προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μας. Απορώ πώς δεν υπάρχει αυτεπάγγελτη παρέμβαση εισαγγελέα», δήλωσε η κ. Μάρθα.

Η ίδια κάτοικος τόνισε ότι οι δέκα εξάδες που μοιράστηκαν δεν καλύπτουν τις ανάγκες, ενώ οι ηλικιωμένοι δεν είχαν καν τη δυνατότητα να φτάσουν στο σημείο διανομής και να τις κουβαλήσουν.

Πλήττονται και οι τοπικές επιχειρήσεις

Η Κατερίνα Μούρτζη, επιχειρηματίας που διατηρεί καφετέρια στην Αίγινα, δήλωσε ότι χρειάζεται 20 εξάδες εμφιαλωμένο νερό την ημέρα για να γεμίζει την ανοξείδωτη δεξαμενή της αφού το νερό της βρύσης απαγορεύεται να καταναλωθεί.

«Πλήττεται η οικονομία. Ως τότε δεν μπορεί ένα νοικοκυριό να ανταποκριθεί με δέκα εξάδες που μοιράστηκαν. Είναι θέμα οργάνωσης», σημείωσε

Ιδιοκτήτρια ιχθυοπωλείου στην Αίγινα είπε: «Πλένουμε τα ψάρια με εμφιαλωμένο, μπορεί να θέλουμε μέχρι και τέσσερις μπουκάλες την ημέρα. Είναι σεβασμός για τους πελάτες μας και τον εαυτό μας. Ελπίζω να μας λυπηθούν και οι Αρχές και να μας βοηθήσουν να δουλέψουμε πιο εύκολα».