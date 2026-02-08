newspaper
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
08.02.2026 | 11:45
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Αίγινα: Δύο μήνες χωρίς πόσιμο νερό το νησί – Κραυγή απελπισίας από τους κατοίκους
Ελλάδα 08 Φεβρουαρίου 2026, 12:50

Αίγινα: Δύο μήνες χωρίς πόσιμο νερό το νησί – Κραυγή απελπισίας από τους κατοίκους

Δεν έχει τέλος το μαρτύριο των κατοίκων στην Αίγινα - Τι καταγγέλλουν οι πολίτες, πλήττονται και οι τοπικές επιχειρήσεις, όπως δηλώνουν οι ιδιοκτήτες του

Μάχη για να βρουν πόσιμο νερό δίνουν οι κάτοικοι στην Αίγινα, μια δραματική κατάσταση που έχει φτάσει τους δύο μήνες.

Οι κάτοικοι του νησιού στέκονται σε ουρές για να προμηθευτούν εμφιαλωμένα νερά, ενώ πλένονται με κανάτες.

Οι πολίτες ζητούν να κηρυχθεί η Αίγινα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η κ. Μάρθα, κάτοικος Αίγινας, μίλησε στο Open και περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στο νησί, η οποία έχει επιφέρει και προβλήματα υγείας τους κατοίκους.

«Αμέσως μετά τις γιορτές εμφάνισα πρόβλημα στο μάτι. Στο Κέντρο Υγείας διέγνωσαν μικροβιακή φλεγμονή ξεκάθαρα από το νερό. Όσο και να προσέχουμε…», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι τραγικό. Ζεσταίνουμε εμφιαλωμένα νερά και με κανάτες προσπαθούμε να πλυθούμε», πρόσθεσε.

Οι κάτοικοι στην Αίγινα ζητούν λύσεις από τις Αρχές.

Ο Δήμος Αίγινας επιχείρησε να μοιράσει νερό

Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται γιατί ενώ ο αγωγός παρουσίασε βλάβη στις 17 Δεκεμβρίου, οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις εκδόθηκαν στις 12 Ιανουαρίου. Μάλιστα, δεν είχαν δοθεί σαφείς λεπτομέρειες.

Ο Δήμος Αίγινας επιχείρησε να μοιράσει νερό στις 7 Φεβρουαρίου σε ένα εργοτάξιο μέσα σε τρεις ώρες, από τις 10:00 έως τις 13:00.

Όπως ήταν αναμενόμενο, επικράτησε το αδιαχώρητο.

«Αυτά προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μας. Απορώ πώς δεν υπάρχει αυτεπάγγελτη παρέμβαση εισαγγελέα», δήλωσε η κ. Μάρθα.

Η ίδια κάτοικος τόνισε ότι οι δέκα εξάδες που μοιράστηκαν δεν καλύπτουν τις ανάγκες, ενώ οι ηλικιωμένοι δεν είχαν καν τη δυνατότητα να φτάσουν στο σημείο διανομής και να τις κουβαλήσουν.

Πλήττονται και οι τοπικές επιχειρήσεις

Η Κατερίνα Μούρτζη, επιχειρηματίας που διατηρεί καφετέρια στην Αίγινα, δήλωσε ότι χρειάζεται 20 εξάδες εμφιαλωμένο νερό την ημέρα για να γεμίζει την ανοξείδωτη δεξαμενή της αφού το νερό της βρύσης απαγορεύεται να καταναλωθεί.

«Πλήττεται η οικονομία. Ως τότε δεν μπορεί ένα νοικοκυριό να ανταποκριθεί με δέκα εξάδες που μοιράστηκαν. Είναι θέμα οργάνωσης», σημείωσε

Ιδιοκτήτρια ιχθυοπωλείου στην Αίγινα είπε: «Πλένουμε τα ψάρια με εμφιαλωμένο, μπορεί να θέλουμε μέχρι και τέσσερις μπουκάλες την ημέρα. Είναι σεβασμός για τους πελάτες μας και τον εαυτό μας. Ελπίζω να μας λυπηθούν και οι Αρχές και να μας βοηθήσουν να δουλέψουμε πιο εύκολα».

Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»

Εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσαν πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος - Αναφορά έγινε και στο «υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό», τι ειπώθηκε για την υπόθεση Παναγόπουλου

Χαμάς: Ηγετικό στέλεχος λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της
«Αντίσταση στην κατοχή» 08.02.26

Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της

«Η ποινικοποίηση της αντίστασης και των όπλων της και αυτών που την πραγματοποιούν είναι κάτι που δεν πρέπει να δεχθούμε», δήλωσε ο Χάλεντ Μεσάαλ από τη Χαμάς

Ολυμπιακός: Θρύλε θυμήσου…
On Field 08.02.26

Θρύλε θυμήσου…

Το πιο βαρύ σύνθημα, η πιο μαύρη μέρα, 45 χρόνια μετά το μαρτύριο για τους στενούς ανθρώπους των 21 αδικοχαμένων παιδιών συνεχίζεται

Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της
Βίντεο 08.02.26

Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της

Η Cardi B χάρισε άθελά της ένα viral στιγμιότυπο στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, όταν επιχείρησε να κάνει lap dance σε ένα ρομπότ, με το μηχάνημα να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει πάνω της

Σοκαριστικές στιγμές στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής «σωριάστηκε» στο χορτάρι και έκανε σπασμούς! (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Σοκαριστικές στιγμές στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής «σωριάστηκε» στο χορτάρι και έκανε σπασμούς! (vid)

Τρομακτικές εικόνες στη Βραζιλία, με τον Αλεξάντρε της Σαμπάιο Κορέα να σωριάζεται στο έδαφος και να κάνει σπασμούς – Έφυγε με ασθενοφόρο από το γήπεδο.

Ο τρόμος πίσω από τα πονταρίσματα
Τένις 08.02.26

Ο τρόμος πίσω από τα πονταρίσματα

Η υπόθεση του Nικολάς Σάντσεθ Ιθκιέρδο αποκαλύπτει πώς τα παράνομα στοιχήματα μετατρέπουν τα χαμηλότερα επίπεδα του επαγγελματικού τένις σε ζώνες υψηλού κινδύνου

Ιράν: «Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη – Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ
Πιέζει η Ουάσινγκτον 08.02.26

«Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη - Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το ζήτημα των πυραύλων έχει να κάνει με την άμυνα της χώρας - Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά εταιρειών που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη

Μητσοτάκης: Προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με τη συνταγματική αναθεώρηση – Ζητά «συνεννόηση χωρίς δογματισμούς»
Κυριακάτικη ανάρτηση 08.02.26

Μητσοτάκης: Προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με τη συνταγματική αναθεώρηση – Ζητά «συνεννόηση χωρίς δογματισμούς»

Η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση - που αποτελεί μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα - βρίσκεται στην κορυφή της κυριακάτικης ανάρτησης του πρωθυπουργού - Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης μιλά ευθέως για άρση μονιμότητας στο δημόσιο - Τι λέει για την τραγωδία στη Χίο

Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων

Ανασυγκρότηση της κυβερνώσας Αριστερής προοδευτικής παράταξης, ο δύσκολος δρόμος που επιλέγει ο πρώην πρωθυπουργός, τα στελέχη άλλων κομμάτων που ψάχνουν τρόπο μετάβασης στο κόμμα Τσίπρα

Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Μια υπενθύμιση 08.02.26

Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Η 50χρονη ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν, γεννημένη στη Νότια Αφρική, εμφανίστηκε με την επίσημη ιδιότητά της ως πρέσβειρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών για να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας εμπνευσμένο από τον Νέλσον Μαντέλα στο πλήθος στο Στάδιο Σαν Σίρο την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Κορόνα: «Παλεύουμε με τον Μπενίτεθ να κάνουμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό – Στόχος το Κύπελλο και το Champions League»
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Κορόνα: «Παλεύουμε με τον Μπενίτεθ να κάνουμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό – Στόχος το Κύπελλο και το Champions League»

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα μίλησε για το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι μαζί με τον Ράφα Μπενίτεθ προσπαθούν να κάνουν καλύτερους τους Πράσινους.

Oι Green Day καλούν τους πράκτορες της ICE να παραιτηθούν «απ’ αυτή τη γ@μ@@@νη δουλειά» – Οι μπηχτές για τα αρχεία Έπσταϊν
«American Idot» 08.02.26

Oι Green Day καλούν τους πράκτορες της ICE να παραιτηθούν «απ’ αυτή τη γ@μ@@@νη δουλειά» – Οι μπηχτές για τα αρχεία Έπσταϊν

«Όταν όλο αυτό τελειώσει — και θα τελειώσει κάποια στιγμή — η Κρίστι Νόεμ, ο Στίβεν Μίλερ, ο Τζ. Ντ. Βανς, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα σας πετάξουν σαν κακή συνήθεια», είπε ο κιθαρίστας των Green Day σε συναυλία , στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Super Bowl

Mεγάλες προσδοκίες για εμβόλιο ενάντια στον προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα λέει ο διευθυντής του Ογκολογικού του Αγίου Σάββα
Υγεία 08.02.26

Mεγάλες προσδοκίες για εμβόλιο ενάντια στον προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα λέει ο διευθυντής του Ογκολογικού του Αγίου Σάββα

Η μελέτη για τον προχωρημένο καρκίνο πνεύμα έχει ξεκινήσει εδώ και 9 μήνες στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2028. Το θεραπευτικό αυτό εμβόλιο, μπορεί να ενισχύσει τη δράση της ανοσοθεραπείας

Οι αθλητικές μεταδόσεις (8/2): Πού θα δείτε τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις (8/2): Πού θα δείτε τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/2), τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ

Όταν ο Έπσταϊν κυνηγούσε τη μακροζωία: Χρηματοδότηση ερευνών και καινοτόμες γενετικές εξετάσεις
Κόσμος 08.02.26

Όταν ο Έπσταϊν κυνηγούσε τη μακροζωία: Χρηματοδότηση ερευνών και καινοτόμες γενετικές εξετάσεις

Ο Έπσταϊν πλήρωσε για καινοτόμες γενετικές εξετάσεις σε μια προφανή προσπάθεια να διερευνήσει τη δυνατότητα παράτασης της ζωής, όπως αποκαλύπτουν νέα email

