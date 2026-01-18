Αίγινα: Χωρίς πόσιμο νερό εδώ και έναν μήνα – Τι λένε στο in γιατροί, κάτοικοι και ο δήμαρχος του νησιού

Οι κάτοικοι της Αίγινας βρίσκονται για ακόμη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές. Το νερό που τρέχει από τις βρύσες σε σπίτια και καταστήματα εδώ και ένα μήνα, δεν είναι πόσιμο και είναι ακατάλληλο για κάθε χρήση. Πολίτες και επιχειρηματίες εκφράζουν στο in, την ανησυχία τους για το αύριο και μιλούν για τις δυσκολίες στην καθημερινότητα.

«Περίπου ένα μήνα είναι αυτή η ιστορία. Το νερό, δεν είναι για καμία χρήση. Πλενόμαστε μετά φόβου Θεού καθώς είναι πιθανόν να πάθεις ακόμα και δερματικά όπως έχουν πάθει πολλοί. Το πρόβλημα είναι ότι ο αγωγός που φέρνει νερό στην Αίγινα, έσπασε σε ένα σημείο και αυτή τη στιγμή παίρνουμε νερό από παλιές γεωτρήσεις με ακατάλληλο νερό» τονίζει στο in, ο κος Βασίλειος Μουσουλέας, μόνιμος κάτοικος Αίγινας και πολιτικός μηχανικός και συνεχίζει: «Για να το πιεις το νερό, ούτε συζήτηση. Ζητάμε να γίνει αποκατάσταση άμεσα!» καταλήγει.

Οι Αιγινήτες έχουν πει το νερό;;; Νεράκι. Μετά τη νέα σοβαρή βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης που συνδέει το νησί με την Αττική, η υδροδότηση γίνεται από γεωτρήσεις με νερό που δεν είναι κατάλληλο για πόση. Σημειωτέον ότι ο υποθαλάσσιος αγωγός, είναι ένα έργο εκατομμυρίων ευρώ, και έχει παρουσιάσει επαναλαμβανόμενες βλάβες από τον Ιανουάριο του 2022 που ξεκίνησε να λειτουργεί. Οι κάτοικοι του χωριού αναφέρουν στο in, πως δεν ενημερώθηκαν εμπεριστατωμένα και έγκαιρα για την ακαταλληλότητα του νερού με αποτέλεσμα να μην λάβουν άμεσα τις απαραίτητες προφυλάξεις.

«17 Δεκεμβρίου βράδυ ο Δήμος μας ενημέρωσε ότι υπάρχει βλάβη -ξανά- στον υποθαλάσσιο αγωγό. Μας είπαν να μην το πίνουμε αλλά ότι κάνει για όλες τις άλλες οικιακές χρήσεις. Ακολούθησε ένα μπαράζ ανακοινώσεων με τεχνικά θέματα που απλός κόσμος δεν τα κατανοεί, αλλά δεν είχαμε καμία επίσημη ανακοίνωση για δειγματοληψίες, ούτε από το Δήμο, ούτε από την Περιφέρεια. Στις 8 Ιανουαρίου το δημοτικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι το νερό δεν είναι κατάλληλο για καμία χρήση. Εμείς δηλαδή ένα μήνα το καταναλώναμε το νερό, πλενόμασταν πλέναμε τρόφιμα και λοιπά, κάνει μόνο για την τουαλέτα και το σφουγγάρισμα. Αναρωτιέμαι τι κάνουν οι μανάδες με τα μικρά παιδιά, και οι άνθρωποι με τα δερματικά προβλήματα. Και φυσικά είναι και το κόστος, γιατί αγοράζουμε εφυαλωμένα νερά και θέλουμε 10 μπουκάλια την ημέρα, δύο άτομα» δηλώνει στο in η Μάρθα Λυκούρη, μόνιμη κάτοικος Αίγινας.

Σύλλογοι της Αίγινας απέστειλαν κατεπείγουσα επιστολή στους αρμόδιους φορείς, ζητώντας άμεση αποκατάσταση του προβλήματος και επίσημη ενημέρωση για την ποιότητα του νερού.

Η έλλειψη καθαρού νερού επηρεάζει όπως όλα δείχνουν και τη λειτουργία της μονάδας αιμοκάθαρσης Αργοσαρωνικού, αφού όπως αναφέρει στο in, ο νεφρολόγος Μανώλης Λογοθέτης, το -μη καλής ποιότητας- νερό, μπορεί να δημιουργήσει φθορά στα μηχανήματα.

«Το σύστημα έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα επί 20 μέρες περίπου. Το ξεπεράσαμε με επιπλέον καθαρισμό του νερού. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο αυτό να μην επαρκεί. Ο Δήμος μας απάντησε ότι θα φροντίσει να έχουμε καθαρό νερό για να συνεχίσουμε τη λειτουργία μας» αναφέρει ο κος Λογοθέτης.

Τι αναφέρει ο Δήμος

«Εμείς 16 Δεκεμβρίου ειδοποιηθήκαμε ότι υπάρχει ασυνέχεια στην υδροδότηση και βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό. Στο ίδιο σημείο που είχε γίνει η προσωρινή επισκευή πριν από περίπου δύο χρόνια. η υδροδότηση συνεχίστηκε με τις γεωτρήσεις του Δήμου Αίγινας. Ενημερώσαμε τους πολίτες με κάθε πρόσφορο τρόπο. Είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό για όλους μας. Από την ενημέρωση που έχουμε από τον κατασκευαστή ευελπιστούμε ότι περίπου στις 20 Φεβρουαρίου να έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Μέχρι τότε, δίνουμε νερό από γεωτρήσεις εμπλουτισμένο με νερό από ΕΥΔΑΠ και εναλλακτικά συζητάμε για επιπλέον υδροδότηση με υδροφόρα πλοία. Όλες οι ευπαθείς ομάδες, οι δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου κλπ, τους έχουμε διανείμει εφυαλωμένο νερό για τις ανάγκες τους. Γνωρίζουμε ότι ήταν αστοχία υλικού. Πιέζουμε προς άμεση αποκατάσταση. Εξετάζουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο σε ενδεχόμενη βλάβη στο μέλλον, με έναν παράλληλο αγωγό, μικρότερης διατομής, ώστε να υπάρχει συνεχής υδροδότηση» τονίζει μιλώντας στο in, ο δήμαρχος Αίγινας Γιάννης Ζορμπάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την περιφέρεια Αττικής, έχει ήδη κατατεθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ενώ η αποκατάσταση θα χρειαστεί να περάσει από πέντε φάσεις:

Εξοπλισμός και εκπαίδευση δυτών (περίπου 30 ημέρες)

Επέμβαση στο σημείο της βλάβης του αγωγού (15 ημέρες εργασίας)

Αποκατάσταση της υδροδότησης (σε αυτό το σημείο το νησί θα έχει πλέον κανονικά νερό)

Έλεγχος της στεγανότητας

Θωράκιση αγωγού

Για να γίνουν όμως όλα τα παραπάνω μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια θα πρέπει να ευνοούν οι καιρικές συνθήκες. Σε αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν «αναπόφευκτες» καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Δήμο και την Περιφέρεια, η αποκατάσταση του αγωγού θα ολοκληρωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου.

Πώς θα επιβιώσουν Όμως μέχρι τότε οι κάτοικοι χωρίς το πολυτιμότερο φυσικό αγαθό…;