Το μαρτύριο της σταγόνας ζει ξανά η Αίγινα, μόλις 16 μίλια από τον Πειραιά και με περισσότερους από 13.000 μόνιμους κατοίκους. Το νερό κρίθηκε ακατάλληλο για κάθε χρήση μετά τη νέα σοβαρή βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό. Εδώ και ενάμιση μήνα κάτοικοι και επισκέπτες υποφέρουν. Όπως καταγγέλλουν, το νερό δεν πίνεται και κάποιοι έχουν αρρωστήσει.

Στις 17 Δεκεμβρίου έγινε γνωστή η βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό, με τον οποίο το νησί συνδέθηκε στις αρχές του 2022 με το δίκτυο της ύδρευσης. Έκτοτε έχει παρουσιάσει προβλήματα και βλάβες, κάποιες εκ των οποίων αποδίδονται σε δολιοφθορά.

Από τις 20 Δεκεμβρίου, που εξαντλήθηκαν τα αποθέματα των δεξαμενών, η Αίγινα άρχισε να υδροδοτείται από τις γεωτρήσεις του δήμου. Όμως, οι καταγγελίες κατοίκων ήταν πολλές. Έτσι η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις και διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, υπερβάσεις ενδεικτικών μικροβιολογικών παραμέτρων και συγκέντρωση χλωρίου κάτω του κατώτερου ορίου.

Οι κάτοικοι εξέδωσαν ψήφισμα και ζητούν να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η μεγαλύτερη ανησυχία που έχουν αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της Αίγινας έχει να κάνει με την υγεία τους. Όταν εξαντλήθηκαν τα αποθέματα που υπήρχαν στις δεξαμενές του νησιού, για περίπου ενάμιση μήνα χρησιμοποιούσαν το ακατάλληλο νερό που προέρχεται από τις γεωτρήσεις. Το χρησιμοποιούσαν όχι για να το πιουν – δεν πίνεται ούτως ή άλλως – αλλά το χρησιμοποιούσαν για να πλένουν τα σκεύη τους, τα ρούχα τους, ακόμα και για την προσωπική τους υγιεινή.

Με αυτό το νερό βούρτζισαν και τα δόντια τους και ήδη έχουν αναφερθεί προβλήματα δερματικά, με εξανθήματα, αλλά και οφθαλμολογικά. Οι κάτοικοι έχουν ήδη εκδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας για να το παραδώσουν στον Δήμο Αίγινας, ζητώντας να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αίγινα: Δεν είχαν ενημερωθεί οι κάτοικοι ότι το νερό ήταν ακατάλληλο

Μιλώντας στην κάμερα του Mega, μία κάτοικος του νησιού περιγράφει γλαφυρά την κατάσταση: «Μπάνιο στο σπίτι όπως παλιά, με ζεστό νερό στην κατσαρόλα, εμφιαλωμένο και με κύπελλο». Επαγγελματίες του νησιού χρησιμοποιούν, όπως λένε, εμφιαλωμένο νερό αποκλειστικά για να καθαρίσουν ακόμα και τα ποτήρια τους, να πλύνουν τα λαχανικά τους, να μαγειρέψουν. «Σίγουρα είναι μεγάλο πρόβλημα και κόστος. Και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο» λένε.

Όπως καταγγέλλει άλλος κάτοικος, δεν τους είχε πει καθαρά ο δήμαρχος ότι αυτό το νερό μπορούν να το χρησιμοποιούν μόνο για τη λάτρα τους. «Το βάζαμε στα φαγητά μας, το ένα, το άλλο, το βάζαμε στο μπάνιο… και είχαμε πάρα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας και δερματικών παθήσεων».

Ο δήμαρχος της Αίγινας, Γιάννης Ζορμπάς, μίλησε από την πλευρά του για μία συνθήκη πολύ δύσκολη. «Πρέπει τουλάχιστον να ανταποκριθούμε στις πρώτες ανάγκες. Όλοι έχουν ενημερωθεί, να σφραγίσουμε τις βρύσες, για ποιο λόγο;» πρόσθεσε.

Εμφιαλωμένα νερά και υδροφόρες

Η Περιφέρεια Αττικής στέλνει 60.000 μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού στο νησί για να διανεμηθούν δωρεάν. Ως προσωρινή λύση, στο νησί επέστρεψαν και οι υδροφόρες, αλλά οι κάτοικοι είναι επιφυλακτικοί. «Ποιος θα ρισκάρει ότι το νερό που έφεραν οι υδροφόρες, δεν θα ανακατευτεί και θα είναι χάλια σαν το άλλο;» διερωτάται ένας κάτοικος.

Πέραν τούτου, μια τετραμελής οικογένεια χρειάζεται πολλά μπουκάλια νερό για να κάνει μπάνιο καθημερινώς. Η πρώτη υδροφόρα έφτασε την Τρίτη με 500 κυβικά μέτρα νερού. Ο δήμαρχος έχει δεσμευτεί ότι μέχρι να λυθεί το πρόβλημα θα φτάνει κάθε μέρα μία υδροφόρα του Πολεμικού Ναυτικού με 1.000 κυβικά μέτρα νερού, ωστόσο δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα.

Οι ανάγκες της Αίγινας σε νερό είναι περίπου 2.000 με 2.500 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα. Μπορούμε να φανταστούμε τι θα συνέβαινε καλοκαιρινή περίοδο όταν ο πληθυσμός του νησιού οκταπλασιάζεται.