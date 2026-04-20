Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε τοιχίο σε εργοτάξιο – Αυτοκίνητα κρέμονται στον αέρα, ένα έπεσε στο κενό
Συναγερμός έχει σημάνει μετά από κατάρρευση τοιχίου αντιστήριξης στο εργοτάξιο των Στάβλων Παπάφη, στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σήμερα νωρίς το πρωί. Το τοιχίο αντιστήριξης του εργοταξίου από την πλευρά της οδού Αλοννήσου κατέρρευσε, με συνέπεια να υποχωρήσει και το οδόστρωμα του δρόμου.
Πληροφορίες αναφέρουν πως η υποχώρηση προκλήθηκε από θραύση αγωγού νερού κατά τη διάρκεια εργασιών την εγκατάσταση οπτικών ινών.
Λόγω της υποχώρησης του οδοστρώματος, τα παρκαρισμένα οχήματα στην άκρη της οδού Αλοννήσου κρέμονται στον αέρα ενώ ένα έπεσε μέσα στο εργοτάξιο.
Όπως περιέγραψε κάτοικος της περιοχής, αρχικά ακουγόταν ο θόρυβος από τις εργασίες για την αφαίρεση τμήματος ασφάλτου. Ο θόρυβος αυτός κάποια στιγμή σταμάτησε και όταν εκείνος βγήκε στο μπαλκόνι, το τοιχίο είχε ήδη υποχωρήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πτώση του ΙΧ στο εργοτάξιο έγινε αρκετή ώρα αργότερα.
Μία σύλληψη
Η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη για το περιστατικό. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πρόκειται για 28χρονο, υπεύθυνο του έργου για τις οπτικές ίνες. Εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Τούμπας – Τριανδρίας.
Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις