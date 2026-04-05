Κατέρρευσε παλιό σπίτι στο κέντρο της Χαλκίδας
Από την αυτοψία των Αρχών προέκυψε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από την κατάρρευση τμήματος του παλιού ακινήτου.
Πανικός προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής (05/04) στη Χαλκίδα όταν κατέρρευσε τμήμα κτιρίου κοντά στο παλιό νοσοκομείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Δούκα και Κοτοπούλη, με τους κατοίκους να αναφέρουν έναν εκκωφαντικό θόρυβο και ένα πυκνό σύννεφο σκόνης που κάλυψε την περιοχή.
Μεγάλοι όγκοι από πέτρες και μπάζα κατέληξαν στο οδόστρωμα, καθιστώντας το σημείο αδιάβατο.
Αν και αρχικά υπήρχαν φόβοι για εγκλωβισμένους στα συντρίμια, η έρευνα των Αρχών που έσπευσαν αμέσως στο σημείο ήταν αρνητική.
Επίσης, από την αυτοψία προέκυψε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς εκείνη την ώρα δεν διερχόταν κάποιος από το σημείο.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
