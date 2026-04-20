Συλλυπητήρια ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού με ανακοίνωσή της εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη της για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου του υπουργείου.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος. Ανακοινώσεις θα πραγματοποιήσουν οι αρμόδιες αρχές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το χρονικό

Η 51χρονη γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου λίγο μετά τις 8:36 σήμερα το πρωί υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και την μετέφερε στον Ευαγγελισμό, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.