Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε

Ένα τραγικό συμβάν σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα το πρωί στο υπουργείο Τουρισμού, στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της πλατείας Συντάγματος.

Μία 51χρονη γυναίκα έκανε βουτιά από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου και σκοτώθηκε.

Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπάλληλος του υπουργείου.

Το συμβάν πραγματοποιήθηκε στις 8:36 το πρωί.

Το ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο και να παραλαμβάνει την άτυχη γυναίκα και την μετέφερε στον Ευαγγελισμό, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.