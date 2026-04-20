Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
Η γυναίκα σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπάλληλος του υπουργείου
- Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης με φόντο τον Λαζαρίδη - «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»
- Το ανεκτίμητο διαμάντι των Κυκλάδων - Ποιο νησί φιλοξενεί σε εξασέλιδο αφιέρωμα, δημοφιλές βρετανικό περιοδικό
- Σοκάρει πατέρας που το παιδί του είναι σε κλινική απεξάρτησης από τα social media
- Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης
Ένα τραγικό συμβάν σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα το πρωί στο υπουργείο Τουρισμού, στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της πλατείας Συντάγματος.
Μία 51χρονη γυναίκα έκανε βουτιά από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου και σκοτώθηκε.
Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπάλληλος του υπουργείου.
H γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό
Το συμβάν πραγματοποιήθηκε στις 8:36 το πρωί.
Το ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο και να παραλαμβάνει την άτυχη γυναίκα και την μετέφερε στον Ευαγγελισμό, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
- CIA, Γάζα και Ιράν – Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella
- Ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε 100 χρόνια από την ίδρυση του – Η ανάρτηση της ΠΑΕ (pic)
- Τραγωδία στο Ηράκλειο: 50χρονος κατέρρευσε ενώ βρισκόταν σε γλέντι
- Λιοσίων: Στον εισαγγελέα ο 16χρονος Σουδανός που παρέσυρε την 16χρονη
- Λαζαρίδης: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης – «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»
- Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΚΑ’)
- Σοκαριστικό δυστύχημα στην Αργεντινή με έναν νεκρό: Σε αγώνα ράλι, αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και προκάλεσε πανικό (vid)
- Βουλή: Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοβδομάδα της Νέας Δημοκρατίας
