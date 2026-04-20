20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
«Η γη της ελιάς»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
Media 20 Απριλίου 2026, 12:22

«Η γη της ελιάς»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA

Συγκλονιστικες εξελίξεις στο σημερινό επεισόδιο. Η Ισμήνη κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

Η ένταση φτάνει στο αποκορύφωμά της στο σημερινό επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς».

Αναλυτικά όσα αναμένονται απόψε στις 23:00:

Ένα ακόμη θύμα του serial killer προκαλεί πονοκέφαλο στην αστυνομία, από τη στιγμή μάλιστα που ο φόνος έγινε μέσα σε νοσοκομείο. Ο Κουράκος προσπαθεί να συνδυάσει πρόσωπα και γεγονότα, αλλά κάτι του διαφεύγει.

Η Ισμήνη, σε κατάσταση υστερίας, προσπαθεί να πείσει τον Κωνσταντίνο να μην την εγκαταλείψει.

Εκείνος, όμως, είναι αποφασισμένος και δεν δέχεται να κάνει καμία συζήτηση μαζί της.

Ο Στέφανος ανακοινώνει στη Βασιλική ότι θέλει να επιστρέψουν για πάντα στη Μάνη.

Η Βασιλική ανακουφίζεται, αλλά και πάλι η ζήλεια της για την Έμμα τη βασανίζει. Ο Παυλής φοβάται για τη ζωή της Δάφνης και την προτρέπει να μην κάνει την επέμβαση, λέγοντάς της πως δεν τον νοιάζει αν θα αποκτήσουν άλλο παιδί.

Ο Κωνσταντίνος λύνει την παρεξήγηση με τη Φρύνη, της ανακοινώνει ότι ζήτησε από την Ισμήνη να χωρίσουν και της ζητά να κάνει κι εκείνη το ίδιο με τον Παρασκευά.

Η Βασιλική αναγκάζει τον Στέφανο να καλέσει την Έμμα για να της μιλήσει, αλλά οι εξηγήσεις που θα πάρει, δεν θα την ικανοποιήσουν.

Το δικαστήριο συνεχίζεται με την αγόρευση του συνηγόρου Πολιτικής Αγωγής, που φέρνει την Ασπασία ένα βήμα πιο κοντά στα ισόβια.

Ο Κωνσταντίνος πηγαίνει στο σπίτι για να μαζέψει τα πράγματά του και η Ισμήνη, σε έξαλλη κατάσταση, μόλις τον βλέπει να φεύγει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν:

Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

Ενεργειακή κρίση: Πώς αλλάζει τις επενδυτικές αποφάσεις 

Ενεργειακή κρίση: Πώς αλλάζει τις επενδυτικές αποφάσεις 

